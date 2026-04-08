Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
energiahelyzet
olajszállítmány
Horvátország
tanker
Janaf
Mol

Kiderült, nem akárki árulta el: 15 óriáshajó hozza az olajat a Molnak, de nem az van bennük, amit Magyarország szeretne – a horvátok agyondicsérik az Adria-vezetéket

Hiába a tűzszünet, az energiapiac nem nyugszik meg egyhamar. A Mol azonban előre menekül, és tengeri szállításokkal biztosítja a jövőt.
VG
2026.04.08, 21:20

A közel-keleti válság nemcsak geopolitikai, hanem kemény gazdasági következményekkel is jár, és az energiaárak már biztosan nem térnek vissza a korábbi szintekre. Ebben a helyzetben a Mol kulcsszereplővé lépett elő, és már most alternatív olajellátási útvonalakat biztosít Magyarország számára.

Luojiashan tanker sits anchored in Muscat, in Muscat olaj mol
A Mol egy kisebb flottával reagált az energiaválságra, biztosítva a hazai ellátás stabilitását / Fotó: Benoit Tessier / Reuters

A közel-keleti konfliktus ugyan ideiglenes tűzszünettel lassult, de a gazdasági következmények már most világosan látszanak: az energiaárak nem fognak visszatérni a korábbi szintekre. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint minden ilyen válság után új, magasabb árszint alakul ki. Ez pedig alapjaiban formálja át az európai gazdaság működését.

Ebben a bizonytalan környezetben különösen felértékelődik azoknak a szereplőknek a jelentősége, akik képesek gyorsan reagálni. Itt lép képbe a magyar Mol, amely már konkrét lépéseket tett az ellátásbiztonság fenntartására. 

A vállalat mintegy 15 tankerhajót kötött le, amelyek nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a horvátországi Omisalj kikötőjébe.

Innen az olaj az Adria kőolajvezeték segítségével jut el Magyarországra. A rendszer kulcsszereplője a horvát Janaf, amely a gyakorlatban bizonyította, hogy képes teljes egészében kiszolgálni nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia és Szerbia finomítóinak igényeit is.

Ez a lépés nemcsak logisztikai, hanem stratégiai jelentőségű. Európa ugyanis rendkívül kiszolgáltatott: az olaj 97 százalékát, a gáz 99 százalékát importálja. Egyetlen komolyabb zavar – például a Hormuzi-szoros lezárása – azonnal megjelenik az árakban és az ellátásban is.

A Mol nem kér az energiapiaci meglepetésekből

A magyar olajóriás döntése tehát nem pusztán üzleti lépés, hanem biztosítás is egy egyre kiszámíthatatlanabb világban. A közel-keleti konfliktus megmutatta, hogy az energiaellátás már nem csak gazdasági kérdés, hanem szuverenitási ügy is lett. Az országoknak és a vállalatoknak egyszerre kell gyorsnak és rugalmasnak lenniük.

A jelenlegi helyzetben az is világos, hogy a „régi normalitás” nem tér vissza. Még ha a konfliktus gyorsan le is cseng, az ellátási láncok stabilizálása hosszú időt vesz igénybe. Az árak pedig – ahogy Plenkovic fogalmazott – minden ilyen sokk után egy új, magasabb szinten állnak be.

A Mol ezzel szemben már most alkalmazkodik ehhez az új valósághoz. Az alternatív beszerzési útvonalak kiépítése és a tengeri szállítások növelése azt jelzi, hogy a vállalat nem kivár, hanem előre gondolkodik. Ez pedig kulcsfontosságú lehet Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából a közeljövőben.

Itt a horvátok kőkemény válasza a Molnak, ennek lesz következménye: a Janaf súlyosan megvádolta az orosz olaj miatt – Magyarország hiába várja az Adria-vezeték tesztjét

Egyre dagad a vita a horvát és a magyar olajcég között. Az Adria-vezeték kapacitástesztjéről sincs még megállapodás, a tranzitdíj mértékével kapcsolatos vitában pedig mérföldekre esik egymástól a Janaf és a Mol álláspontja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
