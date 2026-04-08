Kiderült, nem akárki árulta el: 15 óriáshajó hozza az olajat a Molnak, de nem az van bennük, amit Magyarország szeretne – a horvátok agyondicsérik az Adria-vezetéket

A közel-keleti válság nemcsak geopolitikai, hanem kemény gazdasági következményekkel is jár, és az energiaárak már biztosan nem térnek vissza a korábbi szintekre. Ebben a helyzetben a Mol kulcsszereplővé lépett elő, és már most alternatív olajellátási útvonalakat biztosít Magyarország számára.

A Mol egy kisebb flottával reagált az energiaválságra, biztosítva a hazai ellátás stabilitását / Fotó: Benoit Tessier / Reuters

A közel-keleti konfliktus ugyan ideiglenes tűzszünettel lassult, de a gazdasági következmények már most világosan látszanak: az energiaárak nem fognak visszatérni a korábbi szintekre. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint minden ilyen válság után új, magasabb árszint alakul ki. Ez pedig alapjaiban formálja át az európai gazdaság működését.

Ebben a bizonytalan környezetben különösen felértékelődik azoknak a szereplőknek a jelentősége, akik képesek gyorsan reagálni. Itt lép képbe a magyar Mol, amely már konkrét lépéseket tett az ellátásbiztonság fenntartására.

A vállalat mintegy 15 tankerhajót kötött le, amelyek nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a horvátországi Omisalj kikötőjébe.

Innen az olaj az Adria kőolajvezeték segítségével jut el Magyarországra. A rendszer kulcsszereplője a horvát Janaf, amely a gyakorlatban bizonyította, hogy képes teljes egészében kiszolgálni nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia és Szerbia finomítóinak igényeit is.

Ez a lépés nemcsak logisztikai, hanem stratégiai jelentőségű. Európa ugyanis rendkívül kiszolgáltatott: az olaj 97 százalékát, a gáz 99 százalékát importálja. Egyetlen komolyabb zavar – például a Hormuzi-szoros lezárása – azonnal megjelenik az árakban és az ellátásban is.

A Mol nem kér az energiapiaci meglepetésekből

A magyar olajóriás döntése tehát nem pusztán üzleti lépés, hanem biztosítás is egy egyre kiszámíthatatlanabb világban. A közel-keleti konfliktus megmutatta, hogy az energiaellátás már nem csak gazdasági kérdés, hanem szuverenitási ügy is lett. Az országoknak és a vállalatoknak egyszerre kell gyorsnak és rugalmasnak lenniük.

A jelenlegi helyzetben az is világos, hogy a „régi normalitás” nem tér vissza. Még ha a konfliktus gyorsan le is cseng, az ellátási láncok stabilizálása hosszú időt vesz igénybe. Az árak pedig – ahogy Plenkovic fogalmazott – minden ilyen sokk után egy új, magasabb szinten állnak be.