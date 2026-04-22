Jelentős összeget veszíthet, ha nem figyel erre a határidőre az MVM-nél

Április 30-ig nyilatkozhatnak azok az ügyfelek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistopkedvezményt – közölte az MVM szerdán az MTI-vel. Érdemes minél előbb nyilatkozni, hiszen ennek hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményére való jogosultság megszűnik.
VG - MTI
2026.04.22, 20:40

A magyar kormány korábbi döntése nyomán a januári nagy hideg miatt megemelkedett fogyasztás költségeinek támogatásáról döntött. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. A rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért lényeges a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak, akik nem földgázzal fűtenek vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni – figyelmeztetett az MVM.

Fontos figyelmeztetést küldött az MVM. Fotó: Róka László / MTI

MVM: Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik

Az MVM közlése szerint mintegy 515 ezer ügyfél már nyilatkozott, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájukon. Fontos, hogy 

a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában történő érvényesítés igényéről nyilatkozni április 30-i határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet: az MVM Next online ügyfélszolgálatán, az MVM Next mobilalkalmazásban, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint az e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Hozzátették, hogy az online felületeken a bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Az MVM Next arra is felhívta a figyelmet, hogy akiket korábban benyújtott nyilatkozata kapcsán hiánypótlásra kértek, az a szükséges javításokat haladéktalanul végezze el, hogy a szolgáltató érvényesíteni tudja az áramszámlában a kedvezményt.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza

– olvasható az MVM közleményében.

Adathalász csalások terjednek az MVM Next nevében

Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett, adathalász csalási kísérletek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szerdán a police.hu oldalon. Az elkövetők egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba  - írta cikkében az Origo

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít, a csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait. 

Fontos, hogy  

senki ne kattintson az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra;

ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
