Jelentős összeget veszíthet, ha nem figyel erre a határidőre az MVM-nél

Amennyiben a rezsistop kedvezményt áramfogyasztására kívánja igénybe venni, úgy 2026. április 30-ai határidővel kell nyilatkoznia erről az MVM-nél. Mutatjuk, hogyan teheti ezt meg ezt a legkönnyebben.
VG
Frissítve: 2026.04.29, 13:10

A magyar kormány korábbi döntése nyomán a januári nagy hideg miatt megemelkedett fogyasztás költségeinek támogatásáról döntött. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra vagy villamos energiára – vehető igénybe. Fontos információ, hogy a rezsistop villamos energiára csak az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltése után jár, amelyet egy MVM-által biztosított űrlapon keresztül tehet meg.

Nyilatkozattételi határidő az MVM-nél: április 30.

Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni. Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

  • az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
  • az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
  • az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
  • e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.

– írta cikkében az Origo.

Főszabály szerint a villamos energia mennyiségi kedvezménye a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban a „Támogatás” soron azon ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént. Legkésőbb pedig a május 16-át követően kiállított első elszámolószámlában jelenhet meg a kedvezmény.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
