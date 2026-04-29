Jelentős összeget veszíthet, ha nem figyel erre a határidőre az MVM-nél
A magyar kormány korábbi döntése nyomán a januári nagy hideg miatt megemelkedett fogyasztás költségeinek támogatásáról döntött. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra vagy villamos energiára – vehető igénybe. Fontos információ, hogy a rezsistop villamos energiára csak az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltése után jár, amelyet egy MVM-által biztosított űrlapon keresztül tehet meg.
Nyilatkozattételi határidő az MVM-nél: április 30.
Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni. Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:
- az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
- az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
- az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
- e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.
Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb.
Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.
– írta cikkében az Origo.
Főszabály szerint a villamos energia mennyiségi kedvezménye a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban a „Támogatás” soron azon ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént. Legkésőbb pedig a május 16-át követően kiállított első elszámolószámlában jelenhet meg a kedvezmény.