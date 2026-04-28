Órákon át tartott a magyarországi napelemesek rémálma: senkinek nem kellett az áram – még Paksot is lejjebb kellett tekerni
Magyar napelemes vállalkozások sora mehet tönkre az egyre gyakoribb tőzsdei jelenség miatt: éppen akkor nincs kereslet a naperőművek áramára, amikor ezek az erőművek csúcsra járnak. A piaci érdeklődés hiánya negatív áramárként jelenik meg. Ez történt és tartott most vasárnap is körülbelül kilenc órán át. Ebből mintegy másfél órán át csak azért, hogy valaki egyáltalán elvigye a felkínált villamos energiát, magának az eladónak kellett megawattóránként mintegy 500 eurót fizetnie a HUPX magyar áramtőzsdén.
Ekkora „büntetést” kevés termelő tud megfinanszírozni. Ráadásul még a hétfői elszámolóár is nulla lett, ami a hétvégi kálváriára rakódva Balogh József energiapiaci szakértő szerint nagyon erős jelzés a piactól: ez így nem mehet tovább, az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.
Azt, hogy vasárnap a túl sok piacra dobott áram miatt még a villamoseneregia-rendszer (VER) egyensúlyban tartása miatt is lépni kellett, a Mavir intézkedése is mutatja: „2026. április 26-án, 8:15 óra és 17:30 óra között az MVM Paksi Atomerőmű 3-as blokkja 150 MW menetrend szerinti leterhelésben vett részt. Ezt követően a blokkot visszaterhelték a névleges teljesítményre. A blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, az eseménynek környezetre gyakorolt hatása nincs. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan ellenőrzi az erőmű állapotát és a 100 MW-ot elérő teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad” – olvasható a hivatal honlapján.
Túl nagy a naperőművi kapacitás
Már ismert, hogy miért alakul ki a negatív áramár, azaz hogy miért olyankor jelenik meg hatalmas áramkínálat a piacon, amikor arra semmi szükség: a napos időszakokban belendül a támogatásokkal telepített, és már számottevő kapacitást képviselő magyar naperőműpark termelése. A most leköszönő kormány több intézkedést hozott az áramárugrások tompítására az energiatárolás ösztönzésén keresztül:
- a tárolóberuházásokhoz közvetlen állami támogatást kínált,
- a további lakossági megújulókapacitások létesítését pedig akkumulátorok egyidejű telepítéséhez kötötte.
Csakhogy a létrejött tárolókapacitások a töredékét sem érik el annak, amennyivel ki lehetne egyensúlyozni az irdatlan napenergia-kapacitásokat.
Más orvosság is van a negatív áramár ellen
Hiányoznak ezenfelül a piacról azok a szélerőművek is, amelyek naperőművekkel, más megújulókkal, tárolókkal és gázmotorokkal – a gázmotorokat is működtethet biogáz – egyetlen rendszerben üzemeltetve kifelé közel folyamatos és azonos nagyságú áramellátást biztosíthatnak. Az ilyen rendszerek egyrészt kevésbé terhelik a villamosenergia-rendszert, emellett maguk is segíthetik a VER egyensúlyának fenntartását. (Persze, azért van ilyen komplex rendszer, például az Alteónál.)
Tűzoltás fix áras szerződéssel
A negatív ár okozta veszteség alól csak azok a kereskedők tudtak vagy tudnak később kibújni, amelyek a vevőikkel fix áras szerződést kötöttek. Ilyenből azonban nincs sok, bár most szaporodik a számuk. Az idézett szakértő ugyanis úgy tudja, hogy egyes naperőműves termelők előre eladják a májusi áramukat 5 euróért megawattóránként.
A fillérekért történő értékesítés azonban csak válságkezelés és nem működési stratégia.
Pillanatnyilag ott tartunk a túltolt naperőművi termelés miatt, hogy a kereskedőknek és a befektetőknek nem biztos, hogy megéri hosszú távon áramot vásárolniuk a Mavir hálózatából a nappali órákban. Ezzel ugyanis úgy köteleződhetnek akár még egy nagyon alacsony fix ár kifizetésére is, hogy a beszerzés időpontjában a termék valódi ára akár negatív is lehet, tehát még akár az 5 eurós egységárral is ráfizetnek. Ez azért veszélyes Balogh József szerint, mert így csökken a magyarországi naperőművek finanszírozási játéktere.