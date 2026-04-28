Órákon át tartott a magyarországi napelemesek rémálma: senkinek nem kellett az áram – még Paksot is lejjebb kellett tekerni

Vasárnap mintegy kilenc órán át negatív volt az áram elszámolóára a magyar áramtőzsdén, ezen belül bő másfél órán át magának ez eladónak kellett több mint 500 eurót fizetnie megawattóránként, hogy elvigyék az áruját. Este még az egyik paksi atomblokk teljesítményét is csökkenteni kellett, hogy megmaradjon az áramrendszer egyensúlya. A negatív áramár okozta károkra hosszabb távon aligha célszerű berendezkedni.
2026.04.28, 06:01

Magyar napelemes vállalkozások sora mehet tönkre az egyre gyakoribb tőzsdei jelenség miatt: éppen akkor nincs kereslet a naperőművek áramára, amikor ezek az erőművek csúcsra járnak. A piaci érdeklődés hiánya negatív áramárként jelenik meg. Ez történt és tartott most vasárnap is körülbelül kilenc órán át. Ebből mintegy másfél órán át csak azért, hogy valaki egyáltalán elvigye a felkínált villamos energiát, magának az eladónak kellett megawattóránként mintegy 500 eurót fizetnie a HUPX magyar áramtőzsdén.

Vasárnap megint elképesztő volt a negatív áramár mértéke / Fotó: Pand P Studio / Shutterstock

Ekkora „büntetést” kevés termelő tud megfinanszírozni. Ráadásul még a hétfői elszámolóár is nulla lett, ami a hétvégi kálváriára rakódva Balogh József energiapiaci szakértő szerint nagyon erős jelzés a piactól: ez így nem mehet tovább, az egész hazai megújulóalapú áramtermelést újra kell gondolni.

Azt, hogy vasárnap a túl sok piacra dobott áram miatt még a villamoseneregia-rendszer (VER) egyensúlyban tartása miatt is lépni kellett, a Mavir intézkedése is mutatja: „2026. április 26-án, 8:15 óra és 17:30 óra között az MVM Paksi Atomerőmű 3-as blokkja 150 MW menetrend szerinti leterhelésben vett részt. Ezt követően a blokkot visszaterhelték a névleges teljesítményre. A blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, az eseménynek környezetre gyakorolt hatása nincs. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan ellenőrzi az erőmű állapotát és a 100 MW-ot elérő teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad” olvasható a hivatal honlapján. 

Túl nagy a naperőművi kapacitás

Már ismert, hogy miért alakul ki a negatív áramár, azaz hogy miért olyankor jelenik meg hatalmas áramkínálat a piacon, amikor arra semmi szükség: a napos időszakokban belendül a támogatásokkal telepített, és már számottevő kapacitást képviselő magyar naperőműpark termelése. A most leköszönő kormány több intézkedést hozott az áramárugrások tompítására az energiatárolás ösztönzésén keresztül:

  • a tárolóberuházásokhoz közvetlen állami támogatást kínált,
  • a további lakossági megújulókapacitások létesítését pedig akkumulátorok egyidejű telepítéséhez kötötte.

Csakhogy a létrejött tárolókapacitások a töredékét sem érik el annak, amennyivel ki lehetne egyensúlyozni az irdatlan napenergia-kapacitásokat.

Más orvosság is van a negatív áramár ellen 

Hiányoznak ezenfelül a piacról azok a szélerőművek is, amelyek naperőművekkel, más megújulókkal, tárolókkal és gázmotorokkal – a gázmotorokat is működtethet biogáz – egyetlen rendszerben üzemeltetve kifelé közel folyamatos és azonos nagyságú áramellátást biztosíthatnak. Az ilyen rendszerek egyrészt kevésbé terhelik a villamosenergia-rendszert, emellett maguk is segíthetik a VER egyensúlyának fenntartását. (Persze, azért van ilyen komplex rendszer, például az Alteónál.)

Tűzoltás fix áras szerződéssel  

A negatív ár okozta veszteség alól csak azok a kereskedők tudtak vagy tudnak később kibújni, amelyek a vevőikkel fix áras szerződést kötöttek. Ilyenből azonban nincs sok, bár most szaporodik a számuk. Az idézett szakértő ugyanis úgy tudja, hogy egyes naperőműves termelők előre eladják a májusi áramukat 5 euróért megawattóránként. 

A fillérekért történő értékesítés azonban csak válságkezelés és nem működési stratégia.

Pillanatnyilag ott tartunk a túltolt naperőművi termelés miatt, hogy a kereskedőknek és a befektetőknek nem biztos, hogy megéri hosszú távon áramot vásárolniuk a Mavir hálózatából a nappali órákban. Ezzel ugyanis úgy köteleződhetnek akár még egy nagyon alacsony fix ár kifizetésére is, hogy a beszerzés időpontjában a termék valódi ára akár negatív is lehet, tehát még akár az 5 eurós egységárral is ráfizetnek. Ez azért veszélyes Balogh József szerint, mert így csökken a magyarországi naperőművek finanszírozási játéktere.

