Ötöslottó-vizsgálat: megszólalt a Szerencsejáték Zrt., ez lesz a főnyeremény sorsa – darabokra szedhetik a sorsolást, így zajlik az ellenőrzés
A Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett hatósági vizsgálat nem érinti a játékosokat – mondta a Világgazdaságnak Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője. Kiemelte, hogy a vizsgálat nem függeszti fel és nem befolyásolja a nyeremények kifizetését.
A társaság a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) fordult rendkívüli ellenőrzésért, ugyanakkor hangsúlyozza:
az eljárás célja nem a kifizetések visszatartása, hanem a rendszer független megerősítése.
A nyertesek már jelentkeztek az ötös és a hatos lottó esetében is, a folyamat pedig a megszokott rendben zajlik:
- azonosítás,
- bankszámla-ellenőrzés,
- majd az utalás időpontjának egyeztetése.
A társaság szerint – tekintve, hogy a nyertesek már felvették a kapcsolatot – akár egy-két héten belül megérkezhetnek az összegek.
A teljes folyamatot átnézheti a hatóság
Paulin Ildikó arról is beszélt, hogy a vizsgálat rendkívül széles körű lehet, ugyanakkor a pontos tartalmáról kizárólag a hatóság dönt. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ellenőrizheti:
- a sorsolási eszközök hitelesítését,
- a közjegyzői okiratokat és az esetleges észrevételeket,
- a sorsolások teljes felvételét,
- valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár bejelentés nélkül.
Ez kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárakra, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is.
Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül, és 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogyan őrzik a lottóhúzáshoz szükséges eszközöket.
A folyamat informatikai oldala szintén ellenőrizhető. A társaság egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. Paulin Ildikó felhívta a figyelmet, hogy
enélkül például az Eurojackpot értékesítése sem lenne lehetséges.
A fogadások kezelése több lépcsőben történik: minden egyes fogadás digitális aláírást kap, majd a fogadási határidő lezárásakor az összes adatot egy újabb elektronikus pecséttel rögzíti a rendszer. Az adatbázis több ponton, egymástól függetlenül ellenőrzött, a nyertesek meghatározása így több szereplő együttműködésével történik. „Több ponton, több ember látja és ellenőrzi az adatokat” – ismertette a kommunikációs vezető.
Példátlan nyereményhullám után kértek vizsgálatot
A hatósági eljárás hátterében az a rendkívül ritka eseménysor áll, hogy egy héten belül több nagy hazai számsorsjátékon is telitalálat született.
Ahogy a Világgazdaság korábban beszámolt róla, az ötös és a hatos lottó mellett más játékokban is volt főnyeremény, ami egyszerre irányította rá a figyelmet a rendszer működésére és vetett fel kérdéseket a sorsolásokkal kapcsolatban.
A jelenség matematikailag nem lehetetlen, de olyan ritka, hogy a Szerencsejáték Zrt. szükségesnek látta a külső, független ellenőrzést. A társaság hangsúlyozza: a vizsgálat célja, hogy a hatóság is megerősítse azt, amit ők állítanak – hogy a sorsolások szabályosan zajlottak.
A vizsgálat időtartamáról egyelőre nincs információ, azt teljes egészében a hatóság határozza meg. A döntés ugyanakkor túlmutat az aktuális ügyön: a játékosok bizalma szempontjából kulcskérdés lesz, milyen eredményre jut az SZTFH.
A Szerencsejáték Zrt. közzéteszi majd a vizsgálat eredményét
Hozzátették: a sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető.
Kiemelték, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.
Kiemelten figyelnek a lottó tisztaságára is
A Világgazdaság nemrég beleshetett a kulisszák mögé, megnézhettük, milyen szigorúan őrzik a játék tisztaságát. A sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. Lapunk kérdésére Gábor Gabriella, a Szerencsejáték Zrt. sorsolási osztályának vezetője elmondta, hogy
a sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljeskörűen garantált.
A stúdióba belépve láthattunk is, hogy a számok is egy leplombált bőröndben, biztonsági őrök kíséretében érkeztek a helyszínre.
Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti őket, amit évente akár 60-90 alkalommal meg is tesznek. A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli.