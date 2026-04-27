Ötöslottó-vizsgálat: megszólalt a Szerencsejáték Zrt., ez lesz a főnyeremény sorsa – darabokra szedhetik a sorsolást, így zajlik az ellenőrzés

A Szerencsejáték Zrt. szerint a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől, amelyek a megszokott rendben zajlanak. A társaság közlése szerint az ötös és a hatos lottó nyertesei már jelentkeztek, és akár egy-két héten belül megkaphatják a pénzt.
Zováthi Domokos
2026.04.27, 19:01
Frissítve: 2026.04.27, 19:19

A Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett hatósági vizsgálat nem érinti a játékosokat – mondta a Világgazdaságnak Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője. Kiemelte, hogy a vizsgálat nem függeszti fel és nem befolyásolja a nyeremények kifizetését.

A Szerencsejáték Zrt. a hatósághoz fordul, hogy megerősítse a nyeremények és a játék tisztaságát / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A társaság a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) fordult rendkívüli ellenőrzésért, ugyanakkor hangsúlyozza:

az eljárás célja nem a kifizetések visszatartása, hanem a rendszer független megerősítése.

A nyertesek már jelentkeztek az ötös és a hatos lottó esetében is, a folyamat pedig a megszokott rendben zajlik:

  • azonosítás,
  • bankszámla-ellenőrzés,
  • majd az utalás időpontjának egyeztetése.

A társaság szerint – tekintve, hogy a nyertesek már felvették a kapcsolatot – akár egy-két héten belül megérkezhetnek az összegek.

A teljes folyamatot átnézheti a hatóság

Paulin Ildikó arról is beszélt, hogy a vizsgálat rendkívül széles körű lehet, ugyanakkor a pontos tartalmáról kizárólag a hatóság dönt. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ellenőrizheti:

  • a sorsolási eszközök hitelesítését,
  • a közjegyzői okiratokat és az esetleges észrevételeket,
  • a sorsolások teljes felvételét,
  • valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár bejelentés nélkül.

Ez kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárakra, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is.

Hihetetlen szigor fogadja a nyerőszámokat: bepillanthattunk a lottósorsolás kulisszái mögé – rossz hírünk van a csalóknak

Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül, és 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogyan őrzik a lottóhúzáshoz szükséges eszközöket.

A lottószámokat őrző golyókat szigorú kamerarendszer védi / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A folyamat informatikai oldala szintén ellenőrizhető. A társaság egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. Paulin Ildikó felhívta a figyelmet, hogy

enélkül például az Eurojackpot értékesítése sem lenne lehetséges.

A fogadások kezelése több lépcsőben történik: minden egyes fogadás digitális aláírást kap, majd a fogadási határidő lezárásakor az összes adatot egy újabb elektronikus pecséttel rögzíti a rendszer. Az adatbázis több ponton, egymástól függetlenül ellenőrzött, a nyertesek meghatározása így több szereplő együttműködésével történik. „Több ponton, több ember látja és ellenőrzi az adatokat” – ismertette a kommunikációs vezető.

Sokpontos ellenőrzés történik, míg ki nem húzzák a nyertes számokat / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Példátlan nyereményhullám után kértek vizsgálatot

A hatósági eljárás hátterében az a rendkívül ritka eseménysor áll, hogy egy héten belül több nagy hazai számsorsjátékon is telitalálat született.

Ahogy a Világgazdaság korábban beszámolt róla, az ötös és a hatos lottó mellett más játékokban is volt főnyeremény, ami egyszerre irányította rá a figyelmet a rendszer működésére és vetett fel kérdéseket a sorsolásokkal kapcsolatban.

A jelenség matematikailag nem lehetetlen, de olyan ritka, hogy a Szerencsejáték Zrt. szükségesnek látta a külső, független ellenőrzést. A társaság hangsúlyozza: a vizsgálat célja, hogy a hatóság is megerősítse azt, amit ők állítanak – hogy a sorsolások szabályosan zajlottak.

A vizsgálat időtartamáról egyelőre nincs információ, azt teljes egészében a hatóság határozza meg. A döntés ugyanakkor túlmutat az aktuális ügyön: a játékosok bizalma szempontjából kulcskérdés lesz, milyen eredményre jut az SZTFH.

Minden eszközt közjegyző által leplombált ajtó mögött tartanak / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A Szerencsejáték Zrt. közzéteszi majd a vizsgálat eredményét

Hozzátették: a sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető.

Kiemelték, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.

Kiemelten figyelnek a lottó tisztaságára is

A Világgazdaság nemrég beleshetett a kulisszák mögé, megnézhettük, milyen szigorúan őrzik a játék tisztaságát. A sorsolások lebonyolítása során a társaság hatalmas figyelmet fordít a biztonságra: a húzógömbök és a sorsolási helyszínek zárt, folyamatosan őrzött körülmények között maradnak. Lapunk kérdésére Gábor Gabriella, a Szerencsejáték Zrt. sorsolási osztályának vezetője elmondta, hogy

a sorsolásokat független közjegyző felügyeli, és minden folyamatot többkamerás felvétel rögzít, így a játék tisztasága és átláthatósága teljeskörűen garantált.

A stúdióba belépve láthattunk is, hogy a számok is egy leplombált bőröndben, biztonsági őrök kíséretében érkeztek a helyszínre.

Külön személy helyezi el a golyókat a húzóeszközbe / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti őket, amit évente akár 60-90 alkalommal meg is tesznek. A raktár, melyben tárolják az éppen nem használt eszközöket, szintén szigorú őrizet alatt áll: az ajtaja le van plombálva, és több kamera felügyeli.

