Milliárdokat ad a kormány a magyar gazdáknak: erre költhetik a pénzt – ez most kulcsfontosságú a mezőgazdaság számára

„Kiemelt területként kezeljük az öntözéses gazdálkodás fejlesztését” – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében az elmúlt tíz évben több mint 1300 termelői vízgazdálkodási projektet támogatott az agrártárca, összesen 178 milliárd forint összegben.

Mindezek eredményeként 32 ezer hektárral nőtt az öntözött mezőgazdasági terület Magyarországon, valamint számos régi infrastruktúrát is felújítottak.

A miniszter hozzátette, hogy a gyakoribbá és hosszabbá váló száraz időszakok miatt a víz megtartását segítő gazdálkodási gyakorlatok ösztönzése mellett a kormány a jelenleg zajló támogatási ciklus fejlesztési programjában, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST) keretében is prioritásként tekint az öntözésfejlesztésre.

Az összesen csaknem 66 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett két öntözésfejlesztési intézkedés esetében 2025

tavaszán,

illetve őszén,

több szakaszban lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. A pályázati felhívások azokat a műszaki megoldásokat helyezik előtérbe, amelyek figyelembe veszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek szűkösségét, és ennek megfelelően maximális víztakarékossággal járnak.

Így használható fel öntözésfejlesztésre a támogatás

Mindkét felhívás keretében támogatási célként jelent meg a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, a takarékos öntözési technológiák elterjesztése. Ennek megfelelően a támogatható tevékenységek között szerepelnek az öntözővíz felhasználásának hatékonyságát javító beruházások, a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, a melioráció és a vízfelhasználás-hatékonyság, valamint az öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása – fejtette ki Nagy István.

A kisebb beruházásokat támogató intézkedés keretében már korábban is több körben születtek támogató döntések, összesen már 124 darab öntözésfejlesztési beruházás esetében, 8,8 milliárd forint értékben.

Most az „Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli komplex beruházások támogatása” című, nagyobb, komplexebb beruházásokat támogató kiírás esetében is meghozta az agrártárca az első körös döntést,

melynek értelmében 26 darab kérelem részesül több mint 21,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a kérelmek szakaszos elbírálása miatt, a következő hetekben is folytatódnak a döntések, melyek eredményeképpen mind a kisebb, mind pedig a nagyobb öntözésfejlesztési beruházásokat támogató kiírás tekintetében is bővül a támogatott gazdálkodók sora.