Europa Nostra-díjat kapott a Magyar Állami Operaház

A nyerteseket egy tíz, Európa-szerte működő örökségvédelmi szakértőből álló zsűri választotta ki, miután öt válogató bizottság értékelte az összes pályázatot. Az idei díjra összesen 261 pályázatot nyújtottak be 40 európai országból származó szervezetek és magánszemélyek – számolt be róla az Építészfórum. A kulturális örökség támogatói május 12-ig szavazhatnak online, hogy eldöntsék, ki nyeri el a 2026-os Közönségdíjat, amely 10 000 euróval jár. Az Operaház társulata a 2016/17-es évad végén búcsúzott el az épülettől, hazánk egyik legfontosabb műemlékfelújítása pedig 2022. március 10-ig tartott.

Magyarország Kormánya 2016-ban döntött az Operaház korszerűsítéséről. Fotó: Máthé Zoltán

A budapesti Magyar Királyi Operaház, amelyet Ybl Miklós tervezett és 1884-ben adtak át, Európa egyik történelmileg legjelentősebb operaháza. Az Andrássy úton található, amely az UNESCO világörökség része. A neoreneszánsz építészet és a gazdag belső díszítés egysége a 19. század végi Magyarország kulturális törekvéseit fejezi ki.

Több mint 140 év folyamatos használat után az Operaház átfogó felújításra szorult. A megújítás a történeti hitelességet a teljes körű kortárs funkcionalitással ötvözte. A folyamat során

az irányadó elv az volt, hogy a munkálatok Ybl Miklós eredeti elképzelésének szellemében történjenek.

A projekt állami finanszírozásból valósult meg, és több éven át tartott. A restaurálás során a nézőtér, a fogadóterek és az ünnepi terek visszakapták eredeti színvilágukat és díszítéseiket, archív kutatások és anyagelemzések alapján. A későbbi átalakításokat gondosan értékelték, és ahol szükséges volt, eltávolították. A cél az épület történeti karakterének helyreállítása, a mennyezeti freskók restaurálása és Ybl Miklós jellegzetes színátmeneti koncepciójának visszaállítása volt.

Magyar Állami Operaház – 1972. Fotó: Fortepan / ETH Zürich

A színpadot és a nézőteret a legmodernebb technológiával és energiahatékony rendszerekkel újították fel. A színpadi gépészetet teljes egészében megújították, a műszaki kapacitást és a biztonsági előírásokat korszerűsítették. A színfalak mögötti területeket modern produkciós létesítményekké alakították. Ergonomikus székeket és olyan új világítási rendszereket telepítettek, amelyek a 19. századi gyertyafényes hangulatot idézik. A gépészeti rendszereket, az akusztikát és a tűzvédelmet a hatályos előírásoknak megfelelően korszerűsítették.