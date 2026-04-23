Europa Nostra-díjat kapott a Magyar Állami Operaház
A nyerteseket egy tíz, Európa-szerte működő örökségvédelmi szakértőből álló zsűri választotta ki, miután öt válogató bizottság értékelte az összes pályázatot. Az idei díjra összesen 261 pályázatot nyújtottak be 40 európai országból származó szervezetek és magánszemélyek – számolt be róla az Építészfórum. A kulturális örökség támogatói május 12-ig szavazhatnak online, hogy eldöntsék, ki nyeri el a 2026-os Közönségdíjat, amely 10 000 euróval jár. Az Operaház társulata a 2016/17-es évad végén búcsúzott el az épülettől, hazánk egyik legfontosabb műemlékfelújítása pedig 2022. március 10-ig tartott.
Magyarország Kormánya 2016-ban döntött az Operaház korszerűsítéséről
A budapesti Magyar Királyi Operaház, amelyet Ybl Miklós tervezett és 1884-ben adtak át, Európa egyik történelmileg legjelentősebb operaháza. Az Andrássy úton található, amely az UNESCO világörökség része. A neoreneszánsz építészet és a gazdag belső díszítés egysége a 19. század végi Magyarország kulturális törekvéseit fejezi ki.
Több mint 140 év folyamatos használat után az Operaház átfogó felújításra szorult. A megújítás a történeti hitelességet a teljes körű kortárs funkcionalitással ötvözte. A folyamat során
az irányadó elv az volt, hogy a munkálatok Ybl Miklós eredeti elképzelésének szellemében történjenek.
A projekt állami finanszírozásból valósult meg, és több éven át tartott. A restaurálás során a nézőtér, a fogadóterek és az ünnepi terek visszakapták eredeti színvilágukat és díszítéseiket, archív kutatások és anyagelemzések alapján. A későbbi átalakításokat gondosan értékelték, és ahol szükséges volt, eltávolították. A cél az épület történeti karakterének helyreállítása, a mennyezeti freskók restaurálása és Ybl Miklós jellegzetes színátmeneti koncepciójának visszaállítása volt.
A színpadot és a nézőteret a legmodernebb technológiával és energiahatékony rendszerekkel újították fel. A színpadi gépészetet teljes egészében megújították, a műszaki kapacitást és a biztonsági előírásokat korszerűsítették. A színfalak mögötti területeket modern produkciós létesítményekké alakították. Ergonomikus székeket és olyan új világítási rendszereket telepítettek, amelyek a 19. századi gyertyafényes hangulatot idézik. A gépészeti rendszereket, az akusztikát és a tűzvédelmet a hatályos előírásoknak megfelelően korszerűsítették.
Az energiahatékonysági intézkedések közé tartozott az ablakok és az épületrendszerek korszerűsítése, amelyet a történelmi környezet tiszteletben tartásával hajtottak végre. A beavatkozásokat diszkréten integrálták a meglévő szerkezetekbe és díszítőelemekbe. Az akadálymentesítésre is kiemelt figyelmet fordítottak. Csökkentették az akadályokat, javították a közlekedést, és az épületet a mozgáskorlátozott látogatók és előadók igényeihez igazították. Korábban a színház a jegykategóriák szerint különítette el a közönséget; ezt a felosztást megszüntették, így ma minden látogató ugyanazokat a közös tereket használja. Az épület környezetét új gyalogos és kerékpáros infrastruktúrával fejlesztették.
Csaknem öt éven át tartó rekonstrukció után 2022. március 12-én látványos gálaelőadás keretében ismét felgördült a függöny a felújított Andrássy úti Ybl palotában.
A Magyar Állami Operaház felújítása megmutatja, hogyan felelhet meg egy 19. századi operaház a modern követelményeknek, miközben megőrzi építészeti hangulatát és akusztikai karakterét
A projekt központi kihívása az volt, hogy hű maradjon Ybl Miklós eredeti terveihez és építészeti esztétikájához, miközben az épület műszaki felszereltsége megfelel a mai akusztikai és közönségi elvárásoknak. A strukturált és együttműködésen alapuló folyamat értékes tanulságokkal szolgál a történeti színházi épületek megőrzése és adaptív újrahasznosítása terén Európa-szerte.
A díj zsűrije kiemelte: „A projekt gondos egyensúlyt teremt a történelmi színház helyreállítása és a modern előadási követelmények között. A kiemelkedő multidiszciplináris munka és a fejlett, fenntartható technológiák integrálása támogatja a Magyar Állami Operaház folyamatos működését a legmagasabb szakmai szinten."
Az Operaház rekonstrukciójáról készült képgalériát és a felújított Operaházról készült videót az Origo oldalára kattintva tekintheti meg.