Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Az országgyűlési választások előtt az Index interjúsorozatában megszólaló Orbán Viktor elsőként az energiapolitika legégetőbb kérdéseire reagált. A miniszterelnök megerősítette: a stratégiai olajtartalékhoz való hozzányúlás kényszerlépés volt, amelyet az ellátási zavarok indokoltak.

Orbán Viktor: Magyarország jelenleg Horvátország felől igyekszik pótolni a kieső mennyiséget / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő szerint a helyzetet alapvetően az okozta, hogy Volodimir Zelenszkij döntése nyomán megszakadt egy fontos szállítási útvonal, ami miatt nem volt elegendő nyersanyag.

Orbán Viktor elmondta: Magyarország jelenleg Horvátország felől igyekszik pótolni a kieső mennyiséget, miközben folyamatos vita zajlik arról, hogy az alternatív vezetékkapacitás meddig terhelhető. Kiemelte, hogy a tartalékok felhasználása mellett a visszatöltésük is zajlik, vagyis a rendszer egyszerre működik „két irányban”.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a régió egyik kulcsfontosságú finomítójában korábban tűzvész volt, ami csökkentette a feldolgozási kapacitást. Emiatt először a szlovák készletek feltöltése zajlik, és csak ezt követően kerülhet sor a magyar tartalékok visszaépítésére.

A miniszterelnök elmondta: jelenleg nincs pontos válasz arra, hogy meddig tartható fenn a jelenlegi árszint, mivel ez nagymértékben függ a nemzetközi olajpiac alakulásától.

Ennek ellenére a kormány szándéka egyértelmű: a védett ár fenntartása.

Amerikai olaj is érkezhet

Az interjúban szóba került egy 500 millió dollár értékű amerikainyersolaj-vásárlás is, amelynek kapcsán Orbán Viktor jelezte: a megállapodást még korábban kötötték meg Donald Trumppal, most csupán a végrehajtása történik.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a beszerzés célja az ellátás diverzifikálása, vagyis hogy Magyarország több forrásból is hozzáférjen energiahordozókhoz. A döntést a kormány energetikai vezetői, köztük Lantos Csaba javasolták.

Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a modell marad

A kormányfő az interjúban hangsúlyozta: a kormány gazdaságpolitikájának alapja továbbra is a „munkaalapú gazdaság”, amelyet a teljes foglalkoztatottság elérésével azonosított. A miniszterelnök szerint ez az elmúlt másfél évtized legnagyobb eredménye, ugyanakkor hiányérzete is van: több területen nem sikerült minden célt elérni.