Orbán Viktor elárulta, mi volt a legnagyobb kormányzati hiba: ha ezt nem követik el, most minden másképp alakul a gazdaságban – "Ez kudarc"
Orbán Viktor a vasárnapi választásokat követő első interjújában megnevezte, mit tart a legnagyobb hibának: Paks 2 elhúzódását. Szerinte, ha a beruházás gyorsabban halad, ma olcsóbb és több energia állna rendelkezésre Magyarországon.
Orbán Viktor a Patriótának adott interjújában egyetlen konkrét ügyet nevezett meg az elmúlt 16 év kormányzásából, amelyet hibának tart: a Paks 2 beruházás elhúzódását. A volt miniszterelnök szerint az atomerőmű bővítését „sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni”, mert ez alapvetően befolyásolja az ország energiahelyzetét.
Ha képesek lettünk volna rá, a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, mert több energiája lenne és olcsóbb lenne. Az, hogy ilyen hosszú ideje húzódik és nem tudtuk befejezni, ezt tekintem egy komoly kormányzati kudarcnak
– jelentette ki Orbán Viktor.
A paksi bővítés régóta a magyar energiapolitika központi eleme, s mivel a jelenlegi erőmű már most is az ország villamosenergia-termelésének több mint felét adja, a kapacitás bővítése stratégiai jelentőségű kérdés volt a kormány számára.
Rendkívüli: Orbán Viktor döntést hozott a folytatásról, most jelenti be élő adásban – "Lezárult egy politikai korszak"
A miniszterelnök először értékeli a 2026-os választás eredményét. Orbán Viktor levonja a következtetéseket és egyértelműen ismertette, hogyan történik a folytatás.
Orbán Viktor: ez komoly kormányzati kudarc volt
A Paks 2 projekt célja két új blokk megépítése, amelyek jelentősen növelnék a hazai termelést. A beruházás azonban évek óta csúszik, miközben az engedélyezési és kivitelezési folyamatok fokozatosan haladtak előre, az első blokk tényleges építése pedig csak 2026 elején kezdődött meg.
A volt miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, hogy az atomenergia nélkül nincs stabil és olcsó áram Magyarországon, és a Paks 2 beruházás kulcsfontosságú az ellátásbiztonság szempontjából.
Orbán Viktor nemrég arról is beszélt, hogy a jelenlegi bővítés önmagában nem lesz elegendő, és hosszabb távon további atomerőművi kapacitásokra lehet szükség az energiafüggetlenség erősítéséhez.
Közben a projekt körül továbbra is folyamatosak a viták, ám az orosz kivitelező, a Roszatom jelezte, hogy a beruházás számukra kiemelt prioritás, és kész együttműködni az aktuális magyar vezetéssel a folytatásról.
Megszólaltak az oroszok a Paksi Atomerőműről: ez lesz a sorsa a magyar választás után az építkezésnek – a Roszatom készen áll
Az orosz fél szerint a projekt kiemelt prioritás marad. A Roszatom vezetése nyitottságot ígér a Paks II. projekttel kapcsolatban, miután a beruházás költsége újra vitát generált Magyarországon.