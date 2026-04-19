Kihirdették: ez az Orbán-kormány búcsúajándéka a magyaroknak, mostantól a Tiszán múlik minden – megjelent a rendelet

Egy hétévégn megjelent kormányrendelet alapján meghosszabbítják a kamatstopot, az árrésstopot és az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését. Sőt nem is a korábban látott meghosszabbításról beszélhetünk, hiszen ezen intézkedéseknél a végső lejárati idő nem eltolódott, hanem végleg kikerült a szabályok közül.

Ezzel a lépéssel ezen intézkedések az elkövetkező átmeneti időszakban velünk maradhatnak, majd az új kormány dönthet a végleges sorsukról.

Orbán Viktor: ez a kormány búcsúajándéka a magyaroknak

Egy péntekről szombatra megjelent kormányrendelet a közeljövőben lejáró árrésstopok és a kamatstop intézkedésének meghosszabbításáról szól. A Bankmonitor elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy

kamatstop a korábban hatályos szabályok alapján 2026. június 30-ig tartott volna. A végső lejárati határidő kikerült a szabályok közül. Az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopja a korábbi szabályok alapján 2026. május 31-ig tartott volna. Az ide vonatkozó előírások közül is kikerült a végső lejárati idő. A védett üzemanyagárak érdekében bevezetett üzemanyagokat terhelő jövedéki adócsökkentés az eredeti szabályok alapján május elsejéig volt érvényben. Ez a határidő kikerült az új jogszabálymódosítással.

Gyakorlatilag ezzel biztosítottnak tekinthető, hogy a mostani átmeneti időszakban nem járnak le ezek az intézkedések. Így az új kormány megalakulásáig nem emelkedhet az érintett családok törlesztőrészlete, illetve az érintett termékek ára, ezáltal a teljes inflációs szint sem.

Vagyis az árrésstopok és a kamatstop sorsáról majd az új Tisza kormány dönthet. Előbbiek kapcsán Kármán Andrástól, leendő pénzügyminisztertől tudjuk, hogy ezeket még egyszer meg akarták ők is hosszabbítani, de aztán fokozatosan ki fogják vezetni a rendszerből.

Utóbbiról viszont már sokkal kevesebb információval rendelkezünk, hogy mit terveznek vele a jövőben, ezért is érdemes külön is megvizsgálni a jelentőségét.

Miért fontnos a kamatstop?

A kamatstopot a 2021-2022-es gazdasági helyzet hívta életre. Az emelkedő árak, az infláció és általános pénzpiaci hozamkörnyezet miatt a gyakrabban változó kamatozású lakáshitelek kamata, törlesztőrészlete érdemben emelkedésnek indult volna.