Kiderült, hogy mit tervez Orbán Viktor Amerikában: egy dolgot biztos nem hagy ki a miniszterelnök

A kormány cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Magyarország miniszterelnöke több hetet töltene az Egyesült Államokban. A hivatalos közlés szerint Orbán Viktor a korábbi gyakorlatának megfelelően a labdarúgó-világbajnokság döntőjét tekinti meg, minden más híresztelés alaptalan.
VG
2026.04.27, 11:16
Frissítve: 2026.04.27, 11:21

A Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfői közleményében „fake newsnak” nevezte a The Guardian értesülését, amely szerint Orbán Viktor a FIFA-világbajnokság idején az Egyesült Államokba utazna, és akár több hetet is ott töltene.

Kiderült, hova megy Orbán Viktor miniszterelnök / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A brit lap egy, a kormánypárthoz köthető forrásra hivatkozva azt írta, hogy az utazást már az áprilisi választások előtt tervezték, és annak időzítése egybeeshet a torna kezdetével. A beszámoló szerint ugyanakkor az sem volt egyértelmű, pontosan hol tartózkodna a miniszterelnök, bár megemlítették, hogy legidősebb lánya és veje New Yorkba költözött.

Orbán Viktor egy konkrét eseményre utazik

A kormány ezzel szemben egyértelműen cáfolta, hogy hosszabb amerikai tartózkodásról lenne szó. A közlemény hangsúlyozza: a miniszterelnök a korábbi évekhez hasonlóan csupán a világbajnoki döntő megtekintését tervezi, és nem utazik ki huzamosabb időre az Egyesült Államokba. Kiemelték:

minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan.

A reakcióból az is kiderül, hogy a kabinet szerint a nemzetközi sajtóban megjelent állítások megalapozatlanok, és nem tükrözik a valós terveket. A vita így elsősorban nem az utazás tényéről, hanem annak időtartamáról és jellegéről szól:

míg a The Guardian többhetes jelenlétről írt, addig a kormány ezt határozottan visszautasította.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
