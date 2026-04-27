Kiderült, hogy mit tervez Orbán Viktor Amerikában: egy dolgot biztos nem hagy ki a miniszterelnök

A Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfői közleményében „fake newsnak” nevezte a The Guardian értesülését, amely szerint Orbán Viktor a FIFA-világbajnokság idején az Egyesült Államokba utazna, és akár több hetet is ott töltene.

A brit lap egy, a kormánypárthoz köthető forrásra hivatkozva azt írta, hogy az utazást már az áprilisi választások előtt tervezték, és annak időzítése egybeeshet a torna kezdetével. A beszámoló szerint ugyanakkor az sem volt egyértelmű, pontosan hol tartózkodna a miniszterelnök, bár megemlítették, hogy legidősebb lánya és veje New Yorkba költözött.

Orbán Viktor egy konkrét eseményre utazik

A kormány ezzel szemben egyértelműen cáfolta, hogy hosszabb amerikai tartózkodásról lenne szó. A közlemény hangsúlyozza: a miniszterelnök a korábbi évekhez hasonlóan csupán a világbajnoki döntő megtekintését tervezi, és nem utazik ki huzamosabb időre az Egyesült Államokba. Kiemelték:

minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan.

A reakcióból az is kiderül, hogy a kabinet szerint a nemzetközi sajtóban megjelent állítások megalapozatlanok, és nem tükrözik a valós terveket. A vita így elsősorban nem az utazás tényéről, hanem annak időtartamáról és jellegéről szól: