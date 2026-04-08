Öt nap kihagyás után szerda este folytatta országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, aki ezúttal Sopronba érkezett, ahol a város főterén több ezer fő hallgatta a beszédét.

Orbán Viktor egyszer és mindenkorra tisztázta, hol a helye Magyarországnak a világban: nagyon fáj neki, ami történik, de nem az oroszok alelnöke járt Budapesten

"Hogy mindenki értse a helyzetet, tegyük világossá, ez a Fidesz-Kdnp nagygyűlése" – üzent rögtön a beszéde elején a tiszásoknak Orbán Viktor, majd gyorsan azt is hozzátette, hogy nem hagyják, hogy elnyomják a fideszesek hangját. A miniszterelnök szerint a mostani eseményen is három féle választópolgár vesz részt, az egyiket a bizonytalanok alkotják, akik nem tudják, hogy melyik lábukra álljanak, a balra vagy a jobbra, nekik azt javasolja, hogy inkább álljanak a jobbra. Ezen felül vannak a fideszesek és a tiszások, szerinte jó, hogy ők is eljöttek.

Orbán szerint a Fidesz kampánya a békemenet után indult, azóta felszántották az országot.

Mi vagyunk többé, ők kevésbé, ha volt is előny a másik oldalon, az elpárolgott. Korábban mi voltunk a csendes többség, de ez a kampány hangos többséggé tett bennünket

– mondta, hozzátéve, hogy Szentesen azt tanulta, hogy lefelé folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza. A kormányfő ugyanakkor arra kérte a hallgatóságát a választás előtt 5 nappal, hogy ne számolgassanak, egyetlen dolgot tegyenek, mozgósítsanak mindenkit. 2002-ben azt mondták, hogy mindenki hozzon magával még egy embert, most azt mondják, hogy mindenkit hozzanak el. Arra kérte a fideszeseket, hogy keressék meg a munkatársaikat és családtagjaikat, hogy meg legyen a győzelem vasárnap este.

Egyszer megkérdeztem Schwarzeneggert, hogy hány fekvőtámaszt tud csinálni, azt mondta, hogy akkor csinálja jól, ha fáj

– foglamazott a miniszterelnök, szerinte azonban Sopronba menni soha sem fáj. Magyarországnak van egy vérszerződése Sopronban, ugyanis a rendszerváltás óta mindig nemzeti képviselőt küldtek a parlamentbe.

Magyarország helye Nyugaton van, de Amerika áll hozzánk a legközelebb

A kormányfő kitért J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatására is, szerinte fontos látogatás volt, ami önbizalmat és támogatást ad, annak a bizonyítéka, hogy a világban szövetségeseink és barátaink vannak. "Ez jó, mert biztonságot ad minden magyar családnak és Magyarországnak" – mondta, majd

szembeállította Amerikával Nyugat-Európát, ahol ami zajlk, az nekünk fáj, mivel mi is egy nyugati ország vagyunk, és nekünk Szent István óta a helyünk Nyugaton van.

"Nekünk fáj, hogy a német kereszténydemokraták, meg a CSU olyan baloldali párttá váltak, ami lehetetlenné teszi velük az együtműködést." A kormányfő szerint ráadásul az amerikai alelnök látogatása megcáfolt minden ostoba gyanúsítgatást, ami a kormány oroszbarátságát próbálta igazolni.

Nem az oroszok, hanem az amerikaiak alelnöke járt itt Budapesten

– vágta rá Orbán bizonyítékként a kormány nyugatpártiságára, majd folytatta azzal, hogy nekünk fáj az is, hogy beengedték Nyugaton a migránsokat és közben tőlünk is ezt várják el. Szerinte elfogadhatatlan, hogy bárki meg akarja mondani, hogy kikkel éljünk együtt, ezt azonban soha sem fogadjuk el, mert csak mi magyarok dönthetünk róla.