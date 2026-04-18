nyerőszámok
lottó nyerőszámok
sorsolás
rekordnyeremény
ötös lottó

Ilyen nincs: valaki elvitte az ötöslottó főnyereményét – Magyarország egyik leggazdagabb embere lett egy pillanat alatt

Volt telitalálat a számsorsoláson, rekorösszeget nyert valaki. Elvitték az ötöslottó főnyereményét, kihúzták a nyertes számokat. Szigorú szabályai vannak, hogyan juthat hozzá a pénzhez.
Hecker Flórián
2026.04.18, 20:02
Frissítve: 2026.04.18, 20:25

Szombaton megtörtén az ötöslottó sorsolása. A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötöslottón: 9 (kilenc), 23 (huszonhárom), 45 (negyvenöt), 71 (hetvenegy), 84 (nyolcvannégy).

ötöslottó, szerencsejáték zrt
Ötöslottó: elvitték a főnyereményt, volt telitalálat a sorsoláson / Fotó: Szrt

A Joker: 867069. A Beol cikke szerint huszonhét hétig halmozódott a nyeremény, így a jackpot összege már elérte a 6,76 milliárd forintot.

A Szerencsejáték Zrt. (Szrt) közleménye szerint a nyeremény súlya ezer forintos címletekben meghaladná a 6 tonnát, ami megegyezik egy afrikai elefánt súlyával.

Ha a bankjegyeket egymásra pakolnánk, akkor egy 200 emeletes felhőkarcoló magasságát is elérné. A nyerőszámokat bizony nagyon sokan várták.

Az ötöslottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereménye talált gazdára a szombati sorsoláson, amelyen egy szerencsés nyertes 6,78 milliárd forintra válthatta nyerőszámait – közölte szombat este az Szrt.

Hogy ez a nyeremény mekkora, jól mutatja, hogy a nyertes ezzel egyből az egyik leggazdagabb magyarnak mondhatja magát. Igaz, a top 100-ba nem fér be, ehhez a háromszorosa, 19,7 milliárd a küszöb, legalábbis tavaly ennyi volt. Előtte 17,2 milliárd forint is elég volt ehhez, két éve pedig 14,5 milliárd forint volt a belépő. 

A gigászi összegért a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.

A 2026-os év első telitalálatosa született meg az április 18-i sorsoláson. Az ötöslottón a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa vihette haza a játék eddigi lemagasabb összegű jackpotját.

A szerencsés játékos az öt nyerőszámmal egészen pontosan 6 780 926 220 forintot nyert. A sorsoláson 4 találatosokból sem volt hiány, 54-en voltak csupán egy nyerőszámnyira a telitalálattól, ők fejenként 1 297 580 forintnak örülhetnek.

Hogyan kapja meg az ötöslottó rekordnyereményét a nyertes?

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.

A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, erről pedig a szelvényen szereplő információk alapján tud meggyőződni.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás.

A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
