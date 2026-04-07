Otthon Start: valóban fix 3 százalékos a konstrukció?

A Money.hu elemzése szerint sokan tévesen gondolják, hogy az ötévente módosítható kamat a hitelfelvevők törlesztőrészletét is érintheti, miközben a valóságban a változás elsősorban az állami támogatás mértékét befolyásolja. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 februárjában összesen 245,5 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ami enyhe csökkenés a januári 253,8 milliárd forinthoz képest. A kihelyezések döntő része, kicsivel több mint négyötöde támogatott konstrukció volt − írta elemzésében a Money.hu-ra hivatkozva az Origo.

Bár az Otthon Startot fix 3 százalékos hitelként is emlegetik, sokakban felmerül a kérdés, hogy az akár 25 éves futamidő alatt változhat-e ez a kamat. Ez a bizonytalanság egy, a kormányrendeletben szereplő megfogalmazásból ered, amely szerint a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható. Fontos azonban, hogy ez a rendelkezés az ügyleti kamatra vonatkozik, nem pedig arra a kamatra, amelyet az ügyfél ténylegesen fizet.

Valódi változás csak akkor történik, ha a kamattámogatás megszűnik. Ez több esetben is bekövetkezhet:

például ha az igénylő valótlan adatot ad meg,

jogosulatlanul veszi igénybe a hitelt,

vagy megsérti a felhasználási feltételeket.

A támogatás elvesztéséhez vezethet az ingatlan öt éven belüli eladása vagy nem lakáscélú hasznosítása, haszonélvezeti jog bejegyzése, illetve építés esetén a vállalt határidők nem teljesítése vagy az ingatlan lebontása. Ilyenkor a hitel kamatozása piaci szintre emelkedik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni.