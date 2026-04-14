Megszólaltak az oroszok a paksi atomerőműről: ez lesz a sorsa a magyar választás után az építkezésnek – a Roszatom készen áll
Az orosz Roszatom jelezte: kész minden kérdésre válaszolni a Paks II atomerőmű-projekttel kapcsolatban, különösen a költségek ügyében. A nyilatkozat időzítése nem véletlen, hiszen a beruházás ismét a magyar politikai viták középpontjába került.
Új lendületet kapott a Paks II atomerőmű körüli vita, miután az orosz Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: készek minden felmerülő kérdésre válaszolni. A kijelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a projekt költsége és átláthatósága ismét politikai témává vált.
A Roszatom az új kormánnyal együtt fejezné be a Paks II-t
Lihacsov egy moszkvai háttérbeszélgetésen utalt arra, hogy a választásokon győztes politikai erő vezetője, Magyar Péter több alkalommal is kritikus hangon említette a Paks II beruházást, különösen az árát illetően. Erre reagálva a Roszatom vezetője hangsúlyozta: a vállalat nyitott a párbeszédre, és ugyanilyen bizalmat vár a magyar féltől is a projekt megvalósítása során.
Az orosz állami atomenergetikai óriás egyértelművé tette, hogy a Paks II számukra kiemelt jelentőségű beruházás.
Lihacsov szavai szerint a projekt „különleges prioritást” élvez, ami azt jelzi, hogy Moszkva stratégiai ügyként kezeli az erőmű bővítését.
A beruházás története nem új keletű. A magyar Országgyűlés már 2009-ben jóváhagyta a paksi atomerőmű bővítését, amely az ország egyetlen működő nukleáris létesítménye. A terv két új blokk, az ötödik és hatodik egység megépítéséről szól, amelyek a meglévő, szovjet tervezésű reaktorok mellé kerülnének.
A projekt teljes költségét eredetileg 12,5 milliárd euróra becsülték. A finanszírozás kulcseleme egy 2014-ben aláírt magyar-orosz megállapodás, amelynek keretében Oroszország akár 10 milliárd eurós hitelt biztosít az építkezéshez. Ez a konstrukció már a kezdetektől viták tárgya, különösen a hosszú távú eladósodás és az energetikai függőség kérdése miatt.
A projekt ugyanakkor az elmúlt években több fontos engedélyt is megszerzett. 2022 augusztusának végén a magyar Országos Atomenergia Hivatal kiadta az építési engedélyt az új blokkokra, majd 2023 májusában az Európai Bizottság is jóváhagyta a szerződés és a finanszírozás módosításait.
A leglátványosabb mérföldkőre 2026 februárjában került sor, amikor ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő elhelyezése, ami az építkezés tényleges kezdetét jelezte.
Ez a lépés azt mutatja, hogy a projekt a politikai viták ellenére is halad előre.
A jelenlegi helyzet azonban továbbra is kényes. Egyfelől Magyarország számára kulcskérdés az energiaellátás biztonsága és az olcsó áram biztosítása, másfelől viszont egyre erősebbek azok a hangok, amelyek nagyobb átláthatóságot és újratárgyalást sürgetnek.
