Választás 2026

Deviza
EUR/HUF363,24 +0,04% USD/HUF307,88 -0,25% GBP/HUF417,71 +0,13% CHF/HUF394,32 +0,08% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,35 -0,01% CZK/HUF14,92 +0,1% EUR/HUF363,24 +0,04% USD/HUF307,88 -0,25% GBP/HUF417,71 +0,13% CHF/HUF394,32 +0,08% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,35 -0,01% CZK/HUF14,92 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74% BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74%
energiahelyzet
paks II atomerőmű
Roszatom
nukleáris energia

Megszólaltak az oroszok a paksi atomerőműről: ez lesz a sorsa a magyar választás után az építkezésnek – a Roszatom készen áll

Az orosz fél szerint a projekt kiemelt prioritás marad. A Roszatom vezetése nyitottságot ígér a Paks II. projekttel kapcsolatban, miután a beruházás költsége újra vitát generált Magyarországon.
VG
2026.04.14, 18:41
Frissítve: 2026.04.14, 18:49

Az orosz Roszatom jelezte: kész minden kérdésre válaszolni a Paks II atomerőmű-projekttel kapcsolatban, különösen a költségek ügyében. A nyilatkozat időzítése nem véletlen, hiszen a beruházás ismét a magyar politikai viták középpontjába került.

paks ii
A magyar politikában ismét visszhangot keltett Paks II, amire most a Roszatom reagált / Fotó: Paks II. Zrt.

Új lendületet kapott a Paks II atomerőmű körüli vita, miután az orosz Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: készek minden felmerülő kérdésre válaszolni. A kijelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a projekt költsége és átláthatósága ismét politikai témává vált.

A Roszatom az új kormánnyal együtt fejezné be a Paks II-t

Lihacsov egy moszkvai háttérbeszélgetésen utalt arra, hogy a választásokon győztes politikai erő vezetője, Magyar Péter több alkalommal is kritikus hangon említette a Paks II beruházást, különösen az árát illetően. Erre reagálva a Roszatom vezetője hangsúlyozta: a vállalat nyitott a párbeszédre, és ugyanilyen bizalmat vár a magyar féltől is a projekt megvalósítása során.

Az orosz állami atomenergetikai óriás egyértelművé tette, hogy a Paks II számukra kiemelt jelentőségű beruházás. 

Lihacsov szavai szerint a projekt „különleges prioritást” élvez, ami azt jelzi, hogy Moszkva stratégiai ügyként kezeli az erőmű bővítését.

A beruházás története nem új keletű. A magyar Országgyűlés már 2009-ben jóváhagyta a paksi atomerőmű bővítését, amely az ország egyetlen működő nukleáris létesítménye. A terv két új blokk, az ötödik és hatodik egység megépítéséről szól, amelyek a meglévő, szovjet tervezésű reaktorok mellé kerülnének.

A projekt teljes költségét eredetileg 12,5 milliárd euróra becsülték. A finanszírozás kulcseleme egy 2014-ben aláírt magyar-orosz megállapodás, amelynek keretében Oroszország akár 10 milliárd eurós hitelt biztosít az építkezéshez. Ez a konstrukció már a kezdetektől viták tárgya, különösen a hosszú távú eladósodás és az energetikai függőség kérdése miatt.

A projekt ugyanakkor az elmúlt években több fontos engedélyt is megszerzett. 2022 augusztusának végén a magyar Országos Atomenergia Hivatal kiadta az építési engedélyt az új blokkokra, majd 2023 májusában az Európai Bizottság is jóváhagyta a szerződés és a finanszírozás módosításait.

A leglátványosabb mérföldkőre 2026 februárjában került sor, amikor ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő elhelyezése, ami az építkezés tényleges kezdetét jelezte. 

Ez a lépés azt mutatja, hogy a projekt a politikai viták ellenére is halad előre.

A jelenlegi helyzet azonban továbbra is kényes. Egyfelől Magyarország számára kulcskérdés az energiaellátás biztonsága és az olcsó áram biztosítása, másfelől viszont egyre erősebbek azok a hangok, amelyek nagyobb átláthatóságot és újratárgyalást sürgetnek.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
356 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
