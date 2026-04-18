Tüzetesen átnézheti Paks II-t és a Roszatom körmére néz Magyar Péter – az oroszok nem félnek, mindent készek bizonyítani

Azt lebegteti egy terjedelmes írás címe az orosz RIA Novosztyiban, hogy a Roszatom kivonulhat Magyarországról. A cikk szerzője azonban e lehetőséget nem támasztja alá, és nem is hoz fel mellette érveket. Felidézi viszont Magyarország elköteleződését a Fidesz előtti kormányokig visszamenőleg az atomenergia iránt és a két új, eredetileg kapacitáspótlásnak szánt, új paksi atomerőmű építése mellett.

Ütemterv szerint halad a munka Pakson/Fotó: Paks II. Zrt.

Hosszan sorolja a szerző azokat a tényeket is, amelyek a Roszatom szakmai megbízhatóságát és korrekt partneri mivoltát igazolják. Írásának fókusza persze az új helyzeten van: szakít-e a beruházással a Magyar Péter vezette kormány?

Az eddig elhangzottak alapján a majdani miniszterelnök kijelentései nem egészen világosak. Magyar Péter egy többször idézett, az ATV-ben elhangzott mondata szerint „Paks II. bővítése már nem állítható le, és Magyarországnak pragmatikus kapcsolatokat kell fenntartania Oroszországgal.”

Hét eleji sajtótájékoztatóján viszont

a beruházás túlárazottságáról,

az érintett szerződések átnézéséről,

szükség esetén újratárgyalásáról,

felbontásáról

és a pénzügyi feltételek javításáról beszélt.

Ezek a kijelentések pedig nem feltétlenül koherensek azzal, hogy a beruházás már nem állítható le.

Így néz ki az új paksi atomerőmű finanszírozása

A projekt teljes, mintegy 12 éve meghatározott 12,5 milliárd eurós költségkerete nem tér el a nemzetközi gyakorlatban hasonló projektek kapcsán szokásostól. Viszont ez a keret mára szűkösnek bizonyulhat az elmúlt évek változásai miatt.

Már volt is szó a feltételek módosításának szükségességéről. Mindazonáltal érdekes lesz megtudni, mire jut majd a Magyar Péter a feltételezett túlárazások kapcsán, azaz, hogy szerinte mely beszállítók, alvállalkozók dolgoztak, dolgoznak drágábban az indokoltnál.

A beruházás fővállalkozója az Atomsztrojekszport (ASE JSC),

a nukleáris sziget főberendezései a Roszatom üzemeiben készülnek,

az építési-szerelési munkákért és turbinalétesítmények telepítéséért a szintén orosz Titan-2 JSC konszern felel.

Jelentős beszállító a várhatóan az irányítástechnikát szállító, francia Framatome,

és a turbinákat már gyártó francia Alstom.

Az építkezés kezdeti szakaszában, a földmunkák elvégzésében és az infrastruktúra kiépítésében magyarországi cégek sora kapott sok feladatot. A Magyar Építők már 2023-ban 140 magyarországi beszállítóról írt a projekt vezetőjének közlése alapján. Közülük néhány nagyobb:

Duna Aszfalt (földmunka, alapozás-előkészítés)

Bayer Construct (a nukleáris sziget szerkezetépítése)

Euroil (mérnöki és tervezési tanácsadás)

Mavir (hálózatfejlesztés, hálózati csatlakozások)

Az oroszok állnak elébe Paks II átvilágításának

Érdemes leszögezni, hogy a túlárazást emlegető miniszterelnök-jelöltnek lehetnek ugyan értesülései egyes megbízások nagyságáról, a projekt egészébe azonban a pénzügyi tartalom részben titkos volta miatt nem láthatott bele. A helyzet Magyar Péter miniszterelnöki kinevezése után fog megváltozni. Korábbi közléseik szerint ő és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója is nyitott az egyeztetésekre.

Mint Lihacsov jelezte, kész bizonyítani, hogy a paksi projekt minden szempontból megállja a helyét.

A munka, amely elsősorban az 5. blokk betonását és a 5. blokk munkagördének mélyítését jelenti, jelenleg is folyik a paksi telephelyen, a Világgazdaság értesülése szerint a tervezet ütemben. Minapi cikkünk szerint a beruházás a napokban egyes további részfeladatai is engedélyeket kaptak, 2036 december 31-ig érvényes hatállyal.