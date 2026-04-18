Deviza
EUR/HUF361,79 0% USD/HUF307,31 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF393,24 0% PLN/HUF85,5 0% RON/HUF70,97 0% CZK/HUF14,89 0% EUR/HUF361,79 0% USD/HUF307,31 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF393,24 0% PLN/HUF85,5 0% RON/HUF70,97 0% CZK/HUF14,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Tüzetesen átnézheti Paks II-t és a Roszatom körmére néz Magyar Péter – az oroszok nem félnek, mindent készek bizonyítani

A Roszatom magyarországi projektjéért aggódó cikk jelent meg az orosz sajtóban. A közelgő magyarországi kormányváltással valóban új helyzet áll elő a Paks II. beruházás kapcsán, az ország új vezetése sorra kívánja venni a projekt részleteit a fővállalkozóval. A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov nyitott a párbeszédre és kész tisztázni a költségeket érintő kérdéseket.
VG
2026.04.18., 08:01

Azt lebegteti egy terjedelmes írás címe az orosz RIA Novosztyiban, hogy a Roszatom kivonulhat Magyarországról. A cikk szerzője azonban e lehetőséget nem támasztja alá, és nem is hoz fel mellette érveket. Felidézi viszont Magyarország elköteleződését a Fidesz előtti kormányokig visszamenőleg az atomenergia iránt és a két új, eredetileg kapacitáspótlásnak szánt, új paksi atomerőmű építése mellett.

Paks
Ütemterv szerint halad a munka Pakson/Fotó: Paks II. Zrt.

Hosszan sorolja a szerző azokat a tényeket is, amelyek a Roszatom szakmai megbízhatóságát és korrekt partneri mivoltát igazolják. Írásának fókusza persze az új helyzeten van: szakít-e a beruházással a Magyar Péter vezette kormány?

Az eddig elhangzottak alapján a majdani miniszterelnök kijelentései nem egészen világosak. Magyar Péter egy többször idézett, az ATV-ben elhangzott mondata szerint „Paks II. bővítése már nem állítható le, és Magyarországnak pragmatikus kapcsolatokat kell fenntartania Oroszországgal.”

Hét eleji sajtótájékoztatóján viszont

  • a beruházás túlárazottságáról,
  • az érintett szerződések átnézéséről,
  • szükség esetén újratárgyalásáról,
  • felbontásáról
  • és a pénzügyi feltételek javításáról beszélt.

Ezek a kijelentések pedig nem feltétlenül koherensek azzal, hogy a beruházás már nem állítható le.

Így néz ki az új paksi atomerőmű finanszírozása

A projekt teljes, mintegy 12 éve meghatározott 12,5 milliárd eurós költségkerete nem tér el a nemzetközi gyakorlatban hasonló projektek kapcsán szokásostól. Viszont ez a keret mára szűkösnek bizonyulhat az elmúlt évek változásai miatt.

Már volt is szó a feltételek módosításának szükségességéről. Mindazonáltal érdekes lesz megtudni, mire jut majd a Magyar Péter a feltételezett túlárazások kapcsán, azaz, hogy szerinte mely beszállítók, alvállalkozók dolgoztak, dolgoznak drágábban az indokoltnál.

  • A beruházás fővállalkozója az Atomsztrojekszport (ASE JSC),
  • a nukleáris sziget főberendezései a Roszatom üzemeiben készülnek,
  • az építési-szerelési munkákért és turbinalétesítmények telepítéséért a szintén orosz Titan-2 JSC konszern felel.
  • Jelentős beszállító a várhatóan az irányítástechnikát szállító, francia Framatome,
  • és a turbinákat már gyártó francia Alstom.

Az építkezés kezdeti szakaszában, a földmunkák elvégzésében és az infrastruktúra kiépítésében magyarországi cégek sora kapott sok feladatot. A Magyar Építők már 2023-ban 140 magyarországi beszállítóról írt a projekt vezetőjének közlése alapján. Közülük néhány nagyobb:

  • Duna Aszfalt (földmunka, alapozás-előkészítés)
  • Bayer Construct (a nukleáris sziget szerkezetépítése)
  • Euroil (mérnöki és tervezési tanácsadás)
  • Mavir (hálózatfejlesztés, hálózati csatlakozások)

Az oroszok állnak elébe Paks II átvilágításának

Érdemes leszögezni, hogy a túlárazást emlegető miniszterelnök-jelöltnek lehetnek ugyan értesülései egyes megbízások nagyságáról, a projekt egészébe azonban a pénzügyi tartalom részben titkos volta miatt nem láthatott bele. A helyzet Magyar Péter miniszterelnöki kinevezése után fog megváltozni. Korábbi közléseik szerint ő és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója is nyitott az egyeztetésekre. 

Mint Lihacsov jelezte, kész bizonyítani, hogy a paksi projekt minden szempontból megállja a helyét.

A munka, amely elsősorban az 5. blokk betonását és a 5. blokk munkagördének mélyítését jelenti, jelenleg is folyik a paksi telephelyen, a Világgazdaság értesülése szerint a tervezet ütemben. Minapi cikkünk szerint a beruházás a napokban egyes további részfeladatai is engedélyeket kaptak, 2036 december 31-ig érvényes hatállyal.

A két 1200 megawatt teljesítményű blokkra Magyarország növekvő energiaigénye, a ma működő (de a tervezettnél feltehetően 20 évvel tovább üzemelő) atomerőmű majdani kiváltása, és a karbommentes energiatermelés bővítése miatt van szükség.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
