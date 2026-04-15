Pécset csodálja Közép-Európa, az egyetem olyan ultraprecíziós vágógépet szerzett, amely mikronnál is pontosabb

A Pécsi Tudományegyetem és a Matro Kft. közös beruházásával ultraprecíziós megmunkálóközpont jött létre Pécsett, amely szubmikronos pontossággal képes optikai és kristályalkatrészeket gyártani. Ez a fejlesztés nemcsak a hazai kutatás élvonalát erősíti, hanem jelentősen csökkenti a külföldi, főként németországi megmunkálási kapacitásoktól való függőséget.
2026.04.15, 14:15
Frissítve: 2026.04.15, 14:35

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) világszínvonalú Ultraprecíziós Megmunkáló Központot hozott létre a Matro Kft.-vel együttműködésben a baranyai vármegyeszékhelyen. Egy csúcstechnológiás, gyémántszerszámos ultraprecíziós megmunkálógép beszerzésének köszönhetően valósulhatott meg – közölte a PTE.

Egyedülálló ultraprecíziós központ Pécsett: megszűnik a külföldi függőség
PTE–Matro-együttműködés: világszínvonalú ultraprecíziós központ Pécsett / Fotó: Posztos / Shuttertstock (illusztráció)

A beruházás célja, hogy Magyarországon, valamint a kelet-közép-európai régióban egyedülálló módon biztosítsák a szubmikronos pontosságú optikai és kristálymegmunkálás feltételeit. A fejlesztés közvetlenül támogatja a PTE Természettudományi Kar Fizikai Intézetének Nagyintenzitású Terahertzes (THz) Kutatócsoportját, amely nemzetközi élvonalbeli kutatásokat folytat nagy impulzusenergiájú, skálázható THz-források területén.

A központ lehetővé teszi speciális kristály- és félvezetőalapú THz-es források helyben történő kialakítását, új technológiák kidolgozását, valamint további szabadalmak és nemzetközi publikációk létrejöttét. A fejlesztés megszünteti a külföldi – elsősorban németországi – megmunkálási kapacitásoktól való függőséget, és jelentősen felgyorsítja a kutatás-fejlesztési folyamatokat.

A központban elsődlegesen saját szabadalmakon alapuló THz-források fejlesztését és elkészítését fogják megvalósítani.

Ezek segítségével nagy impulzusenergiájú egyedi THz-készülékek lesznek gyárthatók, például megbízható anyagvizsgáló készülékek, orvostechnológiai vizsgáló berendezések vagy akár erősebb és hatékonyabb reptéri vizsgálókapuk. A nagy energiájú THz-s forrás ezek mellett az egyik kulcseleme a tervezett THz-részecskegyorsítónak is, mely forradalmasíthatja és széles kör számára elérhetővé tudja tenni a hadronterápia alkalmazását, ami egy innovatív terápiás kezelés a rák elleni küzdelemben.

A központ működtetése stratégiai ipari együttműködésben valósul meg a Matro Kft. bevonásával. A több mint három évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkező, stabil pénzügyi hátterű autóipari beszállító vállalat biztosítja az ipari környezetet és az üzemeltetéshez szükséges szakmai infrastruktúrát. Az együttműködés 50-50 százalékos gépidőmegosztáson alapul, amely garantálja a tudományos célú felhasználás prioritását, ugyanakkor magas ipari kihasználtságot és stabil bevételi modellt biztosít.

Tudomány, ipar és oktatás találkozása

A beruházás bruttó 369,9 millió forint értékű eszközbeszerzést jelent. A központ árbevétel-termelő képessége a THz-s források kialakítására, valamint az ipari gépidő-hasznosításra és bérgyártási tevékenységre épül. A THz-s források értékesítéséből származó bevétel várhatóan fokozatosan épül fel a technológia piaci bevezetésével és a nemzetközi partnerkapcsolatok bővülésével.

A gépidő ipari hasznosítása és a bérgyártási tevékenység további számottevő bevételi potenciált hordoz, a beruházás megtérülése hat éven belül prognosztizálható. A központ nemcsak kutatási és ipari, hanem oktatási szempontból is mérföldkő, ugyanis Magyarországon eddig nem volt olyan felsőoktatási intézmény, amely ilyen szintű megmunkálási kapacitással rendelkezne.

A fejlesztés lehetőséget teremt mérnöki mikroképzések, ipari továbbképzések és szakmai bemutatók indítására, erősítve az egyetem és az ipar közötti tudástranszfert. Az Ultraprecíziós Megmunkáló Központ létrehozásával a PTE a high-tech kutatás, az innováció és a precíziós ipari gyártás regionális csomópontjává válhat, jelentősen növelve ezzel nemzetközi láthatóságát, versenyképességét és gazdasági szerepét.

Az új központot szerdán avatta fel a Matro Kft. telephelyén Miseta Attila, a PTE rektora, Decsi István, az egyetem kancellárja, Kleisz Zoltán, a Matro Kft. ügyvezetője és Almási Gábor, a PTE Természettudományi Karának általános és innovációs ügyekért felelős dékánhelyettese.

Országszerte
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu