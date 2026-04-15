Pécset csodálja Közép-Európa, az egyetem olyan ultraprecíziós vágógépet szerzett, amely mikronnál is pontosabb

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) világszínvonalú Ultraprecíziós Megmunkáló Központot hozott létre a Matro Kft.-vel együttműködésben a baranyai vármegyeszékhelyen. Egy csúcstechnológiás, gyémántszerszámos ultraprecíziós megmunkálógép beszerzésének köszönhetően valósulhatott meg – közölte a PTE.

A beruházás célja, hogy Magyarországon, valamint a kelet-közép-európai régióban egyedülálló módon biztosítsák a szubmikronos pontosságú optikai és kristálymegmunkálás feltételeit. A fejlesztés közvetlenül támogatja a PTE Természettudományi Kar Fizikai Intézetének Nagyintenzitású Terahertzes (THz) Kutatócsoportját, amely nemzetközi élvonalbeli kutatásokat folytat nagy impulzusenergiájú, skálázható THz-források területén.

A központ lehetővé teszi speciális kristály- és félvezetőalapú THz-es források helyben történő kialakítását, új technológiák kidolgozását, valamint további szabadalmak és nemzetközi publikációk létrejöttét. A fejlesztés megszünteti a külföldi – elsősorban németországi – megmunkálási kapacitásoktól való függőséget, és jelentősen felgyorsítja a kutatás-fejlesztési folyamatokat.

A központban elsődlegesen saját szabadalmakon alapuló THz-források fejlesztését és elkészítését fogják megvalósítani.

Ezek segítségével nagy impulzusenergiájú egyedi THz-készülékek lesznek gyárthatók, például megbízható anyagvizsgáló készülékek, orvostechnológiai vizsgáló berendezések vagy akár erősebb és hatékonyabb reptéri vizsgálókapuk. A nagy energiájú THz-s forrás ezek mellett az egyik kulcseleme a tervezett THz-részecskegyorsítónak is, mely forradalmasíthatja és széles kör számára elérhetővé tudja tenni a hadronterápia alkalmazását, ami egy innovatív terápiás kezelés a rák elleni küzdelemben.

A központ működtetése stratégiai ipari együttműködésben valósul meg a Matro Kft. bevonásával. A több mint három évtizedes gyártási tapasztalattal rendelkező, stabil pénzügyi hátterű autóipari beszállító vállalat biztosítja az ipari környezetet és az üzemeltetéshez szükséges szakmai infrastruktúrát. Az együttműködés 50-50 százalékos gépidőmegosztáson alapul, amely garantálja a tudományos célú felhasználás prioritását, ugyanakkor magas ipari kihasználtságot és stabil bevételi modellt biztosít.