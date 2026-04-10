Hatalmas pénzhegyen ül a lakosság, pedig a bankok már a lekötött betétekre is jó kamatot fizetnek - mutatjuk a legjobb ajánlatokat

Az elmúlt hónapokban hatalmasat fékezett az infláció, ezért lassacskán mindegy, milyen eszközbe fekteti megtakarításait a lakosság. A lényeg csupán annyi, hogy a felhalmozott pénz ne heverjen parlagon.
Nagy Krisztián
2026.04.10, 10:16
Frissítve: 2026.04.10, 10:50

Hiába növekszik folyamatosan a lakossági folyószámlabetétek állománya, ha a pénz tétlenül hever a számlákon, szinte nem képes hozamot termelni.

Hatalmas összegek pihennek a perselyekben, de valamit kezdeni kellene a pénzzel  / Fotó: Shutterstock

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági környezetben, már a lekötött forint betétek is szépen kamatozhatnak.

Rengeteg pénz van a lakosságnál 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint idén februárban a látra szóló és folyószámlabetétek teljes állománya bőven meghaladta a 12 800 milliárd forintot, ami a teljes, megközelítőleg 14 900 milliárdos portfólió több mint 86 százalékát adta.  

„A folyószámlákon pihenő pénzek aránya még soha nem volt ilyen magas a lakossági betéteken belül, és ez egyben azt is jelenti, hogy évente százmilliárdos nagyságrendű kamattól, illetve potenciális hozamtól esik el a lakosság” − mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. 

Az elemző arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel az elmúlt időszakban jórészt változatlanok maradtak – sőt, esetenként emelkedtek is – a legkedvezőbb feltételekkel kínált forintbetétek kamatai, így jelenleg ezekkel a konstrukciókkal is lekörözhető az alacsony infláció

Az MNB statisztikái szerint februárban az éven belüli futamidőre lekötött lakossági forintbetétek szerződésben szereplő, átlagos kamatlába elérte a 3,93 százalékot, ami éves összevetésben bő 0,5 százalékpontos emelkedést jelent.  

Annak ellenére, hogy a jegybank számításai szerint az átlagkamat értéke megközelíti a 4 százalékot, a lakossági betétállomány nagy része lekötés nélkül pihen a folyószámlákon.

Számos kedvező betéti ajánlat közül lehet válogatni

Egyre több akciós, illetve kedvező feltételekkel kínált lekötött betét jelenik meg a bankok ajánlatai között. Míg a Központi Statisztikai hivatal (KSH) legfrissebb, márciusi adatai szerint

a fogyasztói árak éves alapon csupán 1,8 százalékkal emelkedtek, bőven akadnak a jelenleg 6,25 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő, vagy azt meghaladó betéti kamatok is.

Ez azt jelenti, hogy a legkedvezőbb lekötött forintbetétekkel érdemi reálkamat érhető el, még akkor is, ha figyelembe vesszük a realizált kamatok után fizetendő adóterhek összhatását – hívja fel a figyelmet Gergely Péter.

Néhány kedvező betéti ajánlat

Bár a lekötött forintbetétekre a korábbinál jóval kisebb hangsúlyt helyeznek a bankok a lakossági megtakarításoknál, így is számos kedvező ajánlat közül válogathatunk:

  • A MagNet Bank április 15-ig tartó lekötött betéti akciójánál a 3 hónapos futamidejű Prizma betétnél 7,08 százalékos, éves kamatot fizet a pénzintézet. A 6 hónapos lejáratnál 6,45 százalék, a 12 hónaposnál pedig 5,52 százalék az elérhető éves kamat. Az akciós kamatok feltétele, hogy az ügyfélnek legyen lakossági számlája a pénzintézetnél, illetve legalább 500 000 forint friss forrást helyezzen el.
  • A Gránit Bank 6 hónapos futamidejű KamatMax betétjénél 6 százalékos az éves kamat: utóbbi feltétele, hogy az ügyfél a betét futamideje alatt havonta legalább 20 000 forint értékben vásároljon a helyben vezetett folyószámlához kapcsolódó bankkártyával. A 3 hónapos futamidejű eBank betétnél szintén évi 6 százalék a kamat: itt feltétel az aktív eBank-szerződés megléte, a friss forrás elhelyezése, és az is, hogy egymást követő két hónapban legalább 400 000 forint egyösszegű jóváírás érkezzen az ügyfél számlájára.
  • Az MBH Bank 12 hónapos futamidejű akciós betétjének 5,25 százalék az elérhető éves kamata. Ennél a konstrukciónál ugyanakkor alapfeltétel, hogy az ügyfélnek – a helyben vezetett számlán kívül – egy hónapnál nem régebben kötött lakás-takarékpénztári szerződése is legyen a Fundamenta-Lakáskasszánál.
  • A Trive Bank eBetét Kamatbónusz nevű konstrukciójánál 8 százalékos az egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM), tizenkét hónapos futamidő, és ismétlődő betétlekötés mellett. Az egy hónapnál nem régebben betétszámlát nyitó ügyfelek számára elérhető, 8 százalékos EBKM az első fordulónapig érvényes, utána a betét a normál feltételek szerint kamatozik tovább.
  • A Magyar Cofidis Bank Takarékszámláján elhelyezhető betéteinél a közelmúltban emelkedtek a kamatok. Ami a lekötött konstrukciókat illeti, a hat hónapos futamidejű betétnél évi 5 százalék, az egyéves lejáratúnál 6 százalék, a kétévesnél pedig 6,15 százalék a kamat.
  • Az OTP Bank Prémium betétjénél 6 százalék az elérhető éves kamat, a futamidő pedig hat hónap. A konstrukciót a pénzintézet prémium ügyfelei igényelhetik, és az ajánlat legalább 100 000 forint új forrás elhelyezésére érvényes.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
