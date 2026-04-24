Új pláza épül Magyarországon: már azt is tudni, hogy mikor adhatják át a vásárlóknak
Sikeres finanszírozási megállapodást kötött a Faedra Group az OTP Bankkal a MyRA Park M3 kiskereskedelmi projekt fejlesztésére, melynek keretében egy közel 6000 négyzetméter alapterületű strip mall típusú pláza épül az M3-as autópálya bagi lehajtójánál, Budapest közelében. A fejlesztés finanszírozását részben az OTP Bank biztosítja, a Faedra Alapkezelő által kezelt Faedra II. Ingatlanfejlesztő Alap mellett – derült ki az ingatlanfejlesztő vállalat közleményéből.
A Magyar Építők cikke felidézte, hogy az M3-as autópálya bagi lehajtójánál épülő MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása pedig 2026 negyedik negyedévére várható. A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatókat 275 parkolóhely szolgálja majd.
A közlemény szerint az új központ az áthaladó forgalom, valamint a helyi lakosok napi szükségleteinek kiszolgálását egyaránt célozza. A projekt banki műszaki ellenőri feladatait a Grant Thornton látja el.
A közlemény Boronkay Bencét is idézte a Faedra Group képviseletében, aki fontos mérföldkőként jelölte meg a finanszírozást biztosító megállapodást. „A projekttel aktívan belépünk a kiskereskedelmi ingatlanpiacra, és egyben első együttműködésünket is megvalósítjuk az OTP Bankkal” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.
Hangsúlyozta, a stratégiájuk része a diverzifikált portfólióépítés, amelyben a lakó- és ipari-logisztikai fejlesztések mellett a retail szegmens is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. „A projekt iránt mutatkozó bérlői érdeklődés és az eddigi eredmények megerősítik a piac relevanciáját és a koncepciónk életképességét” – mutatott rá.
Prácser Melinda, az OTP Bank Ingatlan Finanszírozási Főosztály csoportvezetője elmondta, a beruházás finanszírozásáról hozott döntésünket a projekt erős lokációja, átgondolt koncepciója és kedvező előbérleti aktivitása alapozta meg. „Az OTP Bank számára kiemelten fontos, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek valós piaci igényre adnak választ, stabil üzleti alapokon nyugszanak, és hosszú távon is értéket teremtenek. Bízunk benne, hogy a Faedra Grouppal most elindított együttműködés egy eredményes és tartós szakmai partnerség kezdete” – nyilatkozta a csoportvezető.
Kezdődik: megépül a valaha volt legnagyobb pláza, egy gyár helyén húzzák fel 500 millió euróért – Erdély csodájára jár egész Románia
Kezdődik a kolozsvári Rivus építése, adta hírül az economica.net. A különféle rendeltetésű épületekből álló komplexumot az egykori Carbochim gyár helyén húzzák fel. A vállalat 2023-ban adta el a 12 hektáros, a Szamos mellett fekvő telephelyét 42 millió euróért.
A professzionális csiszolóanyagokat gyártó üzem nem szűnt meg, két, Kolozsvár külvárosában található ipari ingatlanba költözött. A 73 éve alapított Carbochim egyik részlege a Kolozsvár ipari negyedének számító Szentgyörgyhegyi (Muncii) útra költözött, a másik pedig a város Szamosfalva felőli kijáratához. A költözése 5 millió euróba került, a 160 főt foglalkoztató cég azonban nagyon jól járt a nagyértékű ingatlan értékesítésével, melyért 42 millió eurót kapott.