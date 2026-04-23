Nem akárki épít egy hatalmas logisztikai csarnokot Budapest határában - most kezd látványos formát önteni a gigantikus beruházás

Jelentős előrehaladást ért el a Porsche Hungaria budaörsi regionális logisztikai központjának bővítése. A tavaly novemberi alapkőletétel óta az új csarnoknál már az előregyártott szerkezeti elemek beemelése is megkezdődött, és a meglévő épület korszerűsítése is zajlik. A Porsche Hungaria célja, hogy az új csarnokot szerkezeti építését 2026 nyarára befejezzék, majd ezt követően a belső kivitelezési munkák kerüljenek előtérbe.
Németh Anita
2026.04.23, 10:29
Frissítve: 2026.04.23, 11:19

Jelentős előrehaladást mutat az ország legnagyobb autóimportőrének kapacitásbővítő beruházása. A tavaly novemberi alapkőletétel óta mind az új, mind a meglévő csarnok esetében intenzív kivitelezési munkák zajlanak a Porsche Hungaria logisztikai központjának újabb bővítésén. A beruházás a következő hónapokban tovább halad a szerkezetépítés lezárása felé – írja a Magyar Építők.

Porsche Hungaria logisztikai központja
Jelentős előrehaladást ért el a Porsche Hungaria budaörsi regionális logisztikai központjának bővítése / Fotó: Magyar Építők

A budaörsi Parts Center regionális logisztikai központról Horváth Ferenc főépítésvezető adott részletes tájékoztatást a szaklapnak. A projekt két ütemben történő átalakítását, bővítését és megépítését a SWIETELSKY Magyarország Kft. végzi el. A projekt műszaki ellenőrzéséért a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. felel.

Az új csarnok kivitelezése az alapozási munkákkal indult, amelyek mára már jelentős részben lezárultak. „Elkészült az alapozás, a talajszondák kialakítása, és párhuzamosan zajlottak a földmunkák, valamint a csatornaépítés is” – mondta Horváth Ferenc. Hozzátette, 

jelenleg már az előregyártott szerkezeti elemek beemelése is folyamatban van, így az épület kezd „kinőni a földből”.

A meglévő csarnoknál ezzel párhuzamosan átfogó korszerűsítési és bővítési munkák zajlottak.

A Porsche Hungaria logisztikai központja / Fotó: Magyar Építők

A projekt egyik legfontosabb és egyben leglátványosabb szakasza a szerkezet-összeépítés, amely jelenleg az új csarnoknál zajlik. „Előregyártott vasbeton oszlopokat, gerendákat, szelemeneket, szegélyeket és lábazatokat telepítünk, amelyeket acél szélrácsokkal egészítünk ki, majd erre kerülnek a tetőt tartó trapézlemezek” – ismertette Horváth Ferenc.

A szerkezetépítési fázis a tervek szerint 2026 nyaráig tart. „Addigra a célunk, hogy az épületet teljesen be tudjuk zárni” – mondta a főépítésvezető.

Ezt követően a kivitelezés a belső munkák irányába halad tovább. A következő ütemben a belső szerelési és szakipari munkák kerülnek fókuszba.

A Porsche Hungaria milliárdos haszonnal zárta az idei évet – ezek a magyarok kedvenc autómodelljei

A Porsche Hungaria Kft. eladásai növekedtek a magyarországi autópiacon 2025-ben, és célja, hogy a következőkben is vezető importőr maradjon, amihez megvan a stratégiája, hálózata és fejlett modellkínálata – közölte a Volkswagen konszern márkáinak magyarországi importőre a vállalat sajtótájékoztatóján. A Porsche Hungaria közzétette, hogy mekkora nyereséggel zárta a 2025-ös évet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
