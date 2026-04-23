Nem akárki épít egy hatalmas logisztikai csarnokot Budapest határában - most kezd látványos formát önteni a gigantikus beruházás

Jelentős előrehaladást mutat az ország legnagyobb autóimportőrének kapacitásbővítő beruházása. A tavaly novemberi alapkőletétel óta mind az új, mind a meglévő csarnok esetében intenzív kivitelezési munkák zajlanak a Porsche Hungaria logisztikai központjának újabb bővítésén. A beruházás a következő hónapokban tovább halad a szerkezetépítés lezárása felé – írja a Magyar Építők.

Jelentős előrehaladást ért el a Porsche Hungaria budaörsi regionális logisztikai központjának bővítése / Fotó: Magyar Építők

A budaörsi Parts Center regionális logisztikai központról Horváth Ferenc főépítésvezető adott részletes tájékoztatást a szaklapnak. A projekt két ütemben történő átalakítását, bővítését és megépítését a SWIETELSKY Magyarország Kft. végzi el. A projekt műszaki ellenőrzéséért a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. felel.

Az új csarnok kivitelezése az alapozási munkákkal indult, amelyek mára már jelentős részben lezárultak. „Elkészült az alapozás, a talajszondák kialakítása, és párhuzamosan zajlottak a földmunkák, valamint a csatornaépítés is” – mondta Horváth Ferenc. Hozzátette,

jelenleg már az előregyártott szerkezeti elemek beemelése is folyamatban van, így az épület kezd „kinőni a földből”.

A meglévő csarnoknál ezzel párhuzamosan átfogó korszerűsítési és bővítési munkák zajlottak.

A Porsche Hungaria logisztikai központja / Fotó: Magyar Építők

A projekt egyik legfontosabb és egyben leglátványosabb szakasza a szerkezet-összeépítés, amely jelenleg az új csarnoknál zajlik. „Előregyártott vasbeton oszlopokat, gerendákat, szelemeneket, szegélyeket és lábazatokat telepítünk, amelyeket acél szélrácsokkal egészítünk ki, majd erre kerülnek a tetőt tartó trapézlemezek” – ismertette Horváth Ferenc.

A szerkezetépítési fázis a tervek szerint 2026 nyaráig tart. „Addigra a célunk, hogy az épületet teljesen be tudjuk zárni” – mondta a főépítésvezető.

Ezt követően a kivitelezés a belső munkák irányába halad tovább. A következő ütemben a belső szerelési és szakipari munkák kerülnek fókuszba.