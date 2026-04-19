Rekordnyeremény az ötös lottón – Mikor volt még hasonló?

Gazdára talált az ötös lottó fődíja szombaton. Az Origo összeszedte az elmúlt évtizedek rekordösszegű lottónyereményeit az ötös lottó történetéből.
2026.04.19, 13:52
Frissítve: 2026.04.19, 14:40

A 2026-os év első telitalálatosa született meg az április 18-i sorsoláson. Az ötös lottón a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa vihette haza a játék eddigi legmagasabb összegű jackpotját. A szerencsés játékos az öt nyerőszámmal 6 780 926 220 forintot nyert. De vajon mikor volt utoljára hasonlóan nagy összegű nyeremény az ötös lottón? Az Origo utánajárt.

A második és harmadik legnagyobb összegű lottónyereményt 2024-ben vitték el / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A második és harmadik legnagyobb összeget egyaránt 2024-ben lehetett elnyerni. A nyolcadik héten 6,5 milliárd, a negyvenkettedik héten pedig 6,6 milliárd forintot nyert meg valaki. 

Kis lottótörténeti érdekesség

A vállalat közleménye szerint az ötös lottó történetében csaknem 3500 sorsolás volt 2024-ig. A főnyeremény összege 1999-ben lépte át az egymilliárdos határt. Ötmilliárd forintot meghaladó nyereményt kétszer, 2003-ban (5,092 milliárd forint) és 2015-ben (5,049 milliárd forint) lehetett nyerni. Hatmilliárd forint feletti összeg (6,431 milliárd forint) először 2020-ban volt, 39 hét halmozódás után.

A mostani szerencsés játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertesvonalat, amely a szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.

