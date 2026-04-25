Csengetnek: napokon belül megszűnik a „rezsicsökkentés plusz" elérhetősége
Még néhány napjuk van a háztartásoknak arra, hogy jelezzék a szolgáltatójuknál, milyen módon élnének a rezsistoprendelet által kínált közműszámla-csökkentéssel. Az intézkedés egyszeri, 30 százalékos kedvezménnyel csökkenti a lakosság energiaszámláját annak ellentételezéseként, hogy januárban a szokatlan hideg miatt országosan 30 százalékkal több gáz használtak. A kompenzáláshoz 50 milliárd forint áll rendelkezésre.
A kormánydöntés értelmében az egyszeri, 30 százalékos támogatás a felhasznált mennyiség után jár az áram és a gáz esetében, míg a távfűtéses lakásokban a január számla a számítás alapja. Házközponti fűtés esetén a kedvezményt társasházkezelő osztja el. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak. Azonban az MVM által közzétett, április 30-ig történő nyilatkozattételi felszólítás a háztartásoknak csak egy részét érinti. Azokat, amelyek a kedvezményt az áramfelhasználásuk alapján kérik, a kedvezmény ugyanis alaphelyzetben a gáz után jár.
Gáz- vagy áramkedvezmény? Egyszerű a döntés
Gázfűtéses lakásban nyilván a gázigényünk ugrott meg januárban, tehát akkor jutunk több pénzhez, ha a januárban vásárolt gázmennyiségünk 30 százalékának az árát spóroljuk meg. Ez esetben azonban el is engedhetjük a fülünk mellett az MVM kérését, mert a gázárkedvezményt az előbbiek szerint automatikusan megkapjuk. Annál fontosabb nyilatkozni, ha villamos energiával fűtünk. A nyilatkozat módjairól az MVM többször és több csatornán tájékoztatta az ügyfeleit. Nyilatkozhatunk
- az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
- az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
- az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
- e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.
Fontos, hogy az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza. Aki nem nyilatkozik, az gázárkedvezményt kap, ha pedig nincs nála bevezetve a gáz, akkor semmit.
Van, aki két módon is jól jár a rezsistoppal
Az áram- vagy gázkedvezmény akkor is jár, ha már bezsebeltük a táv- vagy a központi fűtés utáni 30 százalékos kedvezményt. Ilyenkor azonban már ne számítsunk túl sok pluszpénzre, hiszen januárban nem ugrott meg sem az áram-, sem a gázfelhasználásunk a hideg miatt.
Viszont választanunk kell. Jó eséllyel inkább a januári villanyszámlán spórolhatunk többet, hiszen míg a gázzal januárban is csak főztünk, az áramot számtalan berendezés üzemeltetésére használtuk. A döntéshez azonban elég megnéznünk a januári áram- és gázszámlánkat, és a nagyobb után kérni a kedvezményt. Ha a gázfogyasztás volt a nagyobb, nincs teendő (jön a pénz automatikusan), ha az áram, akkor az előbbiek szerint nyilatkozni kell az MVM-nél.
Beleeshetünk a saját figyelmetlenségünk csapdájába!
A fentiektől eltérő háztartástípusok esetében sincs különbség a rezsistop érvényesítésében. Egy kis odafigyelésre azonban szükség van.
- Pórul járhatnak azok a távfűtéses háztartások, amelyekben nincs gáz. Sok lakótelepi lakás ilyen. Hiába kézenfekvő ugyanis, hogy ezek a háztartások – gáz híján és a távfűtés után járón felül – csak az áramszámla-kedvezményt kérhetik, ezt a szolgáltató nem tartja számon. Ezért az ilyen háztartásoknak is ki kell tölteniük az MVM igénylőlapját. Ha nem töltik ki, elesnek az áramkedvezménytől.
- Még rosszabbul járhatnak az árammal fűtött családi házak tulajdonosai, ha elfelejtik benyújtani a kérelmet az MVM-nél, mert az ő januári áramszámlájuk viszont elszaladt, mégis lemaradnak a rezsistoppénzről.
- Azoknak a háztartásoknak (családi házaknak), amelyekben van gáz, de szénnel, fával fűtenek, kevesebb jut a rezsistop keretéből, hiszen a gáz- vagy áramszámlájuk sem nőtt meg. Nekik szintén e két számla összevetése alapján kell eldönteniük, hogy melyik kedvezményt kérik.
- Bőven van példa olyan szénnel, fával – rossz esetben bármi eltüzelhetővel – fűtő háztartásokra is, amelyekbe a gáz be sincs vezetve. Az ezekben élők három módon juthatnak, illetve már juthattak állami segítséghez. Az első szintén az, hogy igénylik az áramárkedvezményt, ami persze nem lesz sok a kis háztartások esetében. A másik két mód már a rezsistopon kívüli, és nem is ért el mindenkit: a kistelepüléseken szociális tűzifához lehetett jutni, illetve a rászorulók kaphatnak valamilyen állami vagy önkormányzati támogatást.
A fenti levezetés csak részletes, de nem bonyolult, mert a lényege csak ennyi:
aki áramár-kedvezményt kér a rezsistop keretében, annak erről április 30-ig az MVM-nél nyilatkoznia kell.
A kedvezmény nagysága tehát
- az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek esetében egy egyszeri, 7 ezer forint
- a távfűtéses lakásban élőknek a januári számla 30 százaléka, plusz a januári áram- vagy gázfogyasztás 30 százaléka utáni kedvezmény
- a gázfogyasztóknak a januári gázfelhasználás 30 százalékának az ára
- az áramkedvezményt kérőknek a januári áramfelhasználás 30 százalékának az ára
- a fentiekből kiesők szerencsés esetben szociális tűzifához és más, rászorultságalapú kedvezményhez jutottak.
A mennyiségi alapú támogatások között természetesen nagy lehet a szórás az adott háztartások méretétől függően.