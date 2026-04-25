Deviza
EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,2 -0,16% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16% EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,2 -0,16% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MVM
áram
januári rezsistop
távfűtés
gáz
nyilatkozat

Csengetnek: napokon belül megszűnik a „rezsicsökkentés plusz" elérhetősége

Az érintett háztartások április 30-ig jelezhetik a szolgáltatójuknál, ha a rezsistoprendelet révén elérhető kedvezményt az áramelhasználásuk után kívánják igényelni. A rezsistop a januárban megugrott fűtésköltségeket mérsékli azon felül, hogy maguk a hatósági árak is alacsonyak a rezsicsökkentésnek köszönhetően.
VG
2026.04.25, 19:00

Még néhány napjuk van a háztartásoknak arra, hogy jelezzék a szolgáltatójuknál, milyen módon élnének a rezsistoprendelet által kínált közműszámla-csökkentéssel. Az intézkedés egyszeri, 30 százalékos kedvezménnyel csökkenti a lakosság energiaszámláját annak ellentételezéseként, hogy januárban a szokatlan hideg miatt országosan 30 százalékkal több gáz használtak. A kompenzáláshoz 50 milliárd forint áll rendelkezésre.

Rezsistop: az utolsó pillanatban van, akinek kellett, de még nem nyilatkozott / Fotó: Világgazdaság

A kormánydöntés értelmében az egyszeri, 30 százalékos támogatás a felhasznált mennyiség után jár az áram és a gáz esetében, míg a távfűtéses lakásokban a január számla a számítás alapja. Házközponti fűtés esetén a kedvezményt társasházkezelő osztja el. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak. Azonban az MVM által közzétett, április 30-ig történő nyilatkozattételi felszólítás a háztartásoknak csak egy részét érinti. Azokat, amelyek a kedvezményt az áramfelhasználásuk alapján kérik, a kedvezmény ugyanis alaphelyzetben a gáz után jár.

Gáz- vagy áramkedvezmény? Egyszerű a döntés

Gázfűtéses lakásban nyilván a gázigényünk ugrott meg januárban, tehát akkor jutunk több pénzhez, ha a januárban vásárolt gázmennyiségünk 30 százalékának az árát spóroljuk meg. Ez esetben azonban el is engedhetjük a fülünk mellett az MVM kérését, mert a gázárkedvezményt az előbbiek szerint automatikusan megkapjuk. Annál fontosabb nyilatkozni, ha villamos energiával fűtünk. A nyilatkozat módjairól az MVM többször és több csatornán tájékoztatta az ügyfeleit. Nyilatkozhatunk

  • az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,
  • az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,
  • az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint
  • e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon. 

Fontos, hogy az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza. Aki nem nyilatkozik, az gázárkedvezményt kap, ha pedig nincs nála bevezetve a gáz, akkor semmit. 

Van, aki két módon is jól jár a rezsistoppal

Az áram- vagy gázkedvezmény akkor is jár, ha már bezsebeltük a táv- vagy a központi fűtés utáni 30 százalékos kedvezményt. Ilyenkor azonban már ne számítsunk túl sok pluszpénzre, hiszen januárban nem ugrott meg sem az áram-, sem a gázfelhasználásunk a hideg miatt.

Viszont választanunk kell. Jó eséllyel inkább a januári villanyszámlán spórolhatunk többet, hiszen míg a gázzal januárban is csak főztünk, az áramot számtalan berendezés üzemeltetésére használtuk. A döntéshez azonban elég megnéznünk a januári áram- és gázszámlánkat, és a nagyobb után kérni a kedvezményt. Ha a gázfogyasztás volt a nagyobb, nincs teendő (jön a pénz automatikusan), ha az áram, akkor az előbbiek szerint nyilatkozni kell az MVM-nél.

Beleeshetünk a saját figyelmetlenségünk csapdájába! 

A fentiektől eltérő háztartástípusok esetében sincs különbség a rezsistop érvényesítésében. Egy kis odafigyelésre azonban szükség van.

  • Pórul járhatnak azok a távfűtéses háztartások, amelyekben nincs gáz. Sok lakótelepi lakás ilyen. Hiába kézenfekvő ugyanis, hogy ezek a háztartások – gáz híján és a távfűtés után járón felül – csak az áramszámla-kedvezményt kérhetik, ezt a szolgáltató nem tartja számon. Ezért az ilyen háztartásoknak is ki kell tölteniük az MVM igénylőlapját. Ha nem töltik ki, elesnek az áramkedvezménytől.
  • Még rosszabbul járhatnak az árammal fűtött családi házak tulajdonosai, ha elfelejtik benyújtani a kérelmet az MVM-nél, mert az ő januári áramszámlájuk viszont elszaladt, mégis lemaradnak a rezsistoppénzről.
  • Azoknak a háztartásoknak (családi házaknak), amelyekben van gáz, de szénnel, fával fűtenek, kevesebb jut a rezsistop keretéből, hiszen a gáz- vagy áramszámlájuk sem nőtt meg. Nekik szintén e két számla összevetése alapján kell eldönteniük, hogy melyik kedvezményt kérik. 
  • Bőven van példa olyan szénnel, fával – rossz esetben bármi eltüzelhetővel – fűtő háztartásokra is, amelyekbe a gáz be sincs vezetve. Az ezekben élők három módon juthatnak, illetve már juthattak állami segítséghez. Az első szintén az, hogy igénylik az áramárkedvezményt, ami persze nem lesz sok a kis háztartások esetében. A másik két mód már a rezsistopon kívüli, és nem is ért el mindenkit: a kistelepüléseken szociális tűzifához lehetett jutni, illetve a rászorulók kaphatnak valamilyen állami vagy önkormányzati támogatást.

A fenti levezetés csak részletes, de nem bonyolult, mert a lényege csak ennyi: 

aki áramár-kedvezményt kér a rezsistop keretében, annak erről április 30-ig az MVM-nél nyilatkoznia kell. 

A kedvezmény nagysága tehát

  • az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek esetében egy egyszeri, 7 ezer forint
  • a távfűtéses lakásban élőknek a januári számla 30 százaléka, plusz a januári áram- vagy gázfogyasztás 30 százaléka utáni kedvezmény
  • a gázfogyasztóknak a januári gázfelhasználás 30 százalékának az ára
  • az áramkedvezményt kérőknek a januári áramfelhasználás 30 százalékának az ára
  • a fentiekből kiesők szerencsés esetben szociális tűzifához és más, rászorultságalapú kedvezményhez jutottak.

A mennyiségi alapú támogatások között természetesen nagy lehet a szórás az adott háztartások méretétől függően.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu