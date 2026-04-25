Csengetnek: napokon belül megszűnik a „rezsicsökkentés plusz" elérhetősége

Még néhány napjuk van a háztartásoknak arra, hogy jelezzék a szolgáltatójuknál, milyen módon élnének a rezsistoprendelet által kínált közműszámla-csökkentéssel. Az intézkedés egyszeri, 30 százalékos kedvezménnyel csökkenti a lakosság energiaszámláját annak ellentételezéseként, hogy januárban a szokatlan hideg miatt országosan 30 százalékkal több gáz használtak. A kompenzáláshoz 50 milliárd forint áll rendelkezésre.

A kormánydöntés értelmében az egyszeri, 30 százalékos támogatás a felhasznált mennyiség után jár az áram és a gáz esetében, míg a távfűtéses lakásokban a január számla a számítás alapja. Házközponti fűtés esetén a kedvezményt társasházkezelő osztja el. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak. Azonban az MVM által közzétett, április 30-ig történő nyilatkozattételi felszólítás a háztartásoknak csak egy részét érinti. Azokat, amelyek a kedvezményt az áramfelhasználásuk alapján kérik, a kedvezmény ugyanis alaphelyzetben a gáz után jár.

Gáz- vagy áramkedvezmény? Egyszerű a döntés

Gázfűtéses lakásban nyilván a gázigényünk ugrott meg januárban, tehát akkor jutunk több pénzhez, ha a januárban vásárolt gázmennyiségünk 30 százalékának az árát spóroljuk meg. Ez esetben azonban el is engedhetjük a fülünk mellett az MVM kérését, mert a gázárkedvezményt az előbbiek szerint automatikusan megkapjuk. Annál fontosabb nyilatkozni, ha villamos energiával fűtünk. A nyilatkozat módjairól az MVM többször és több csatornán tájékoztatta az ügyfeleit. Nyilatkozhatunk

az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,

az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,

az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint

e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Fontos, hogy az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza. Aki nem nyilatkozik, az gázárkedvezményt kap, ha pedig nincs nála bevezetve a gáz, akkor semmit.

Van, aki két módon is jól jár a rezsistoppal

Az áram- vagy gázkedvezmény akkor is jár, ha már bezsebeltük a táv- vagy a központi fűtés utáni 30 százalékos kedvezményt. Ilyenkor azonban már ne számítsunk túl sok pluszpénzre, hiszen januárban nem ugrott meg sem az áram-, sem a gázfelhasználásunk a hideg miatt.