A rezsicsökkentés sokakat aggasztó eleme: ha ránéz a számlájára, talál egy feltűnően magas számot

A háztartásoknak teljesen mindegy, hogy mekkora az áram- vagy gázszámlájukban lévő tarifát alkotó elemek egymáshoz viszonyított nagysága, hiszen csak a tarifa egésze, illetve az azzal szorzott mennyiség, a számla végösszege a fontos. Ám, aki sorra veszi a számláján a tarifa-összetevőket, azt látja, hogy azok között a többihez képest kiemelkedően magas a rendszerhasználati díjak (RHD) súlya. Ráadásul ilyen magas arányt európai összevetésben sem találunk. Ebből egy gyakran hallható vélemény szerint sokan az RHD-k túlárazására következtetnek, ám tévesen.

Az RHD-nek csak az aránya magas a hazai rezsiben, de nem fizetünk érte sokat/Fotó: Németh András Péter

Csak eltolódtak az arányok

Nagyon egyszerű, sőt nyilvánvaló magyarázata van annak, hogy miért téves ez a következtetés. Ennek belátásához a rezsicsökkentés lényegét kell látni: legyen alacsony az érintett szolgáltatások bruttó végfelhasználói díja. Ez az alacsony szint nem függ a tarifaösszetevők belső arányaitól. Kézenfekvő, hogyha egy egységár egyik összetevőjének az értéke a többihez képest alacsony, akkor a súlya is alacsony, míg a továbbiaké magas.

Az alacsony hazai hatósági áram- és gázáron belül maga az áram (energia), illetve a gáz (molekula) díja alacsony, a többié magasabb.

Magasabb, de nem magas, nem is lehet az, ha maga a hatósági ár sem az. Ez kitűnik az európai bruttó lakossági végfelhasználói díjak vizsgálatából. A vizsgálatra jó lehetőséget ad, hogy a finnországi VaasaETT hónapról hónapra összehasonlíthatóan, euróban veti össze az érintett díjakat. Elemzése szerint márciusban

a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói uniós átlagára 25,37 eurócent volt. Ennek a 28 százalékát tette ki az RHD, vagyis egy háztatásnak minden kilowattóra felhasznált áram után 7,1 eurócentet kellett fizetnie.

Ugyanebben a hónapban a hazai, 9,66 eurócentes áramtarifán belül az RHD-re az uniósnál majdnem két és félszer nagyobb, 65 százalékos súly jutott, de ez az uniósnál mégis kisebb, csak 6,3 eurócentes rendszerhasználati-díj egységárat hozott.

Még nagyobb volt a különbség a földgáz esetében: a 10,83 eurócentes tarifán belüli 25 százaléknyi RHD-díj 2,7 eurócentet jelentett,

míg a magyarországi 2,66 eurócentes tarifán belüli, 27 százaléknyi RHD csak 0,7 eurócentet.

Jegelték az idei hazai RHD-t

Az országonkénti összehasonlítás nyilván más-más eredményt hoz, a lényeg azonban az, hogy bár Magyarországon nem a rendszerhasználati díj alacsonyan tartása a rezsicsökkentés elsődleges eszköze, maga az RHD is jóval alacsonyabb az uniós átlagnál. Az RHD-vel a felhasználó a szolgáltatónak azokat a költségeit téríti meg, amelyek a villamos energiának, illetve a földgáznak a fogyasztási helyre történő eljuttatásával összefüggésben merülnek fel. Abban azonban nincs szabad keze a szolgáltatónak, hogy mit számlázhat ki RHD-ként: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza meg, és ellenőrzi, hogy mi minősül a felügyelete alá tartozó szolgáltatás indokolt, elszámolható költségének. Ugyanakkor a jogalkotó tavaly ennél tovább lépett: 2026 egészére befagyasztotta a hatósági tarifán belül az RHD nagyságát.