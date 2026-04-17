Magyar Péter nem áll meg a Molnál, újabb nagyvállalatnál rúgja be az ajtót: tovább bővül az osztalékvita – több mint százmilliárd forint a tét

Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy a Mol után a Richter Gedeon Nyrt-t is meg fogja keresni „egy hasonló ügyben", várhatóan az MCC-nek fizetendő osztalék miatt. A lépés újabb frontot nyithat a nagyvállalatok és a következő kormány közötti, tovább növelve az aggodalmat a befektetők körében.

Nem csillapodik az osztalékvita, Magyar Péter már a Richterrel is egyeztetne

Újabb nagyvállalat került be a politikai és gazdasági viták sűrűjébe: Magyar Péter a Parlamentben tartott pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a hamarosan a Richtert is meg fogja keresni egy „hasonló ügyben”, mint a Molt.

Bár konkrétumokat nem részletezett, ezzel egyértelműen az osztalékok körüli konfliktusra utalt, különösen az MCC-hez köthető kifizetésekre.

Magyar Péter korábban világossá tette, hogy elvárja: a Mol ne fizessen osztalékot a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC). Ez nem kis összeg:

a Mol közgyűlése múlt pénteken összesen 241,2 milliárd forintos osztalékról döntött;

amelyből 24,1 milliárd forint jutna az MCC-nek.

A Hernádi Zsolt Mol-vezér és Tisza Párt vezetője közti tárgyalás következtében a csoport a harmadik negyedévre halasztotta a kifizetést.

Ez a lépés azonnal találgatásokat indított el. Felmerült, hogy a halasztás nem pusztán technikai döntés, hanem valójában időnyerés az új kormány számára. A feltételezések szerint ugyanis később jogi eszközökkel próbálhatnák megakadályozni az osztalék kifizetését, akár úgy is, hogy visszaszerzik azokat a vállalati részesedéseket, amelyek korábban a magyar államtól különböző alapítványokhoz kerültek.

Magyar Péter a Richterhez is bekopogtat

Most úgy tűnik, a Richter lehet a következő állomás ebben a folyamatban. A gyógyszergyártó múlt héten tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, amelyek alapján jelentős osztalékfizetés készül. A rendes osztalék összege 96,6 milliárd forint, ehhez jön még egy 23,4 milliárd forintos speciális osztalék, így a teljes kifizetés elérheti a 120 milliárd forintot.