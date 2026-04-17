Magyar Péter nem áll meg a Molnál, újabb nagyvállalatnál rúgja be az ajtót: tovább bővül az osztalékvita – több mint százmilliárd forint a tét

A Mol után újabb óriáscég kerülhet nyomás alá. Magyar Péter a Richterhez is bekopogtat, a tárgyalásokon pedig a több tízmilliárd forintos osztalék sorsa is eldőlhet.
2026.04.17., 16:07

Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy a Mol után a Richter Gedeon Nyrt-t is meg fogja keresni „egy hasonló ügyben", várhatóan az MCC-nek fizetendő osztalék miatt. A lépés újabb frontot nyithat a nagyvállalatok és a következő kormány közötti, tovább növelve az aggodalmat a befektetők körében.

Nem csillapodik az osztalékvita, Magyar Péter már a Richterrel is egyeztetne / Fotó: Kallus György

Újabb nagyvállalat került be a politikai és gazdasági viták sűrűjébe: Magyar Péter a Parlamentben tartott pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a hamarosan a Richtert is meg fogja keresni egy „hasonló ügyben”, mint a Molt.

Bár konkrétumokat nem részletezett, ezzel egyértelműen az osztalékok körüli konfliktusra utalt, különösen az MCC-hez köthető kifizetésekre.

Magyar Péter korábban világossá tette, hogy elvárja: a Mol ne fizessen osztalékot a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC). Ez nem kis összeg:

  • a Mol közgyűlése múlt pénteken összesen 241,2 milliárd forintos osztalékról döntött;
  • amelyből 24,1 milliárd forint jutna az MCC-nek.

A Hernádi Zsolt Mol-vezér és  Tisza Párt vezetője közti tárgyalás következtében a csoport a harmadik negyedévre halasztotta a kifizetést.

Véget ért Magyar Péter és Hernádi Zsolt tárgyalása: ez történik a Mollal és a védett üzemanyagárral – felkérték Orbán Viktort, hogy hozzon döntést

Üzemanyagárak, adópolitika és egy nagy összegű osztalék is napirendre került azon a háttéregyeztetésen, amelyről Magyar Péter számolt be a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke szerint a Mollal folytatott tárgyaláson több, a következő hetek gazdaságpolitikai megmozdulásait érintő kérdésben is körvonalazódott a lehetséges megállapodás.

Ez a lépés azonnal találgatásokat indított el. Felmerült, hogy a halasztás nem pusztán technikai döntés, hanem valójában időnyerés az új kormány számára. A feltételezések szerint ugyanis később jogi eszközökkel próbálhatnák megakadályozni az osztalék kifizetését, akár úgy is, hogy visszaszerzik azokat a vállalati részesedéseket, amelyek korábban a magyar államtól különböző alapítványokhoz kerültek.

Magyar Péter a Richterhez is bekopogtat

Most úgy tűnik, a Richter lehet a következő állomás ebben a folyamatban. A gyógyszergyártó múlt héten tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, amelyek alapján jelentős osztalékfizetés készül. A rendes osztalék összege 96,6 milliárd forint, ehhez jön még egy 23,4 milliárd forintos speciális osztalék, így a teljes kifizetés elérheti a 120 milliárd forintot.

Ez már önmagában is jelentős összeg, de a politikai súlyt az adja, hogy a Richterben is jelen van az MCC. Az intézmény mintegy 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, ami körülbelül 12 milliárd forintos osztalékot jelenthet. Emellett a hozzá szorosan kötődő Maecenas Universitas Corvini további 10 százalékos tulajdonrésszel bír, így a teljes érintett összeg még magasabb lehet.

Fontos különbség azonban, hogy a Richter esetében még nincs végleges döntés. 

A cég éves rendes közgyűlését még nem tartották meg, az osztalék mértékéről várhatóan április 29-én határoznak a részvényesek. Ez azt jelenti, hogy a folyamat még nyitott, és elvileg van mozgástér a változtatásra.

Közben a piac kezd megnyugodni. Bár a Mol osztalékkifizetései körüli vita kirobbanása következtében az olajóriás árfolyamzuhanása a Richtert is magával rántotta, a gyógyszergyártó részvényei újra erősödni kezdtek. A befektetők látszólag kivárnak, bízva abban, hogy a Tisza finomabban fogja kezelni a Richtert.

Az viszont egyre világosabb, hogy az osztalékok kérdése tartós politikai vitatémává vált. Magyar Péter már a második nagyvállalatnál avatkozna be, és nagy kérdés, hogy ki lesz a következő, arról nem is beszélve, hogy mikor fog megállni a Tisza erőfitogtatása. Egy tartós hadjárat ugyanis alapjaiban változtathatja meg a magyar nagyvállalatok és az állam viszonyát.

Felgyorsulnak az események: Hernádi Zsolt Oroszországba megy – Hihetetlen dátum derült ki a Barátság vezeték újranyitásáról, csoda történt Ukrajnában

Ami három hónap alatt nem sikerült Zelenszkijnek, az most egyszerre mégis. Magyar Péter némiképp váratlanul új információkat közölt a Barátság vezeték újraindításáról és arról is, mi vár Hernádi Zsoltra, a Mol elnök-vezérigazgatójára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
