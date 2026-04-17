Magyar Péter nem áll meg a Molnál, újabb nagyvállalatnál rúgja be az ajtót: tovább bővül az osztalékvita – több mint százmilliárd forint a tét
Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy a Mol után a Richter Gedeon Nyrt-t is meg fogja keresni „egy hasonló ügyben", várhatóan az MCC-nek fizetendő osztalék miatt. A lépés újabb frontot nyithat a nagyvállalatok és a következő kormány közötti, tovább növelve az aggodalmat a befektetők körében.
Újabb nagyvállalat került be a politikai és gazdasági viták sűrűjébe: Magyar Péter a Parlamentben tartott pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a hamarosan a Richtert is meg fogja keresni egy „hasonló ügyben”, mint a Molt.
Bár konkrétumokat nem részletezett, ezzel egyértelműen az osztalékok körüli konfliktusra utalt, különösen az MCC-hez köthető kifizetésekre.
Magyar Péter korábban világossá tette, hogy elvárja: a Mol ne fizessen osztalékot a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC). Ez nem kis összeg:
- a Mol közgyűlése múlt pénteken összesen 241,2 milliárd forintos osztalékról döntött;
- amelyből 24,1 milliárd forint jutna az MCC-nek.
A Hernádi Zsolt Mol-vezér és Tisza Párt vezetője közti tárgyalás következtében a csoport a harmadik negyedévre halasztotta a kifizetést.
Ez a lépés azonnal találgatásokat indított el. Felmerült, hogy a halasztás nem pusztán technikai döntés, hanem valójában időnyerés az új kormány számára. A feltételezések szerint ugyanis később jogi eszközökkel próbálhatnák megakadályozni az osztalék kifizetését, akár úgy is, hogy visszaszerzik azokat a vállalati részesedéseket, amelyek korábban a magyar államtól különböző alapítványokhoz kerültek.
Magyar Péter a Richterhez is bekopogtat
Most úgy tűnik, a Richter lehet a következő állomás ebben a folyamatban. A gyógyszergyártó múlt héten tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, amelyek alapján jelentős osztalékfizetés készül. A rendes osztalék összege 96,6 milliárd forint, ehhez jön még egy 23,4 milliárd forintos speciális osztalék, így a teljes kifizetés elérheti a 120 milliárd forintot.
Ez már önmagában is jelentős összeg, de a politikai súlyt az adja, hogy a Richterben is jelen van az MCC. Az intézmény mintegy 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, ami körülbelül 12 milliárd forintos osztalékot jelenthet. Emellett a hozzá szorosan kötődő Maecenas Universitas Corvini további 10 százalékos tulajdonrésszel bír, így a teljes érintett összeg még magasabb lehet.
Fontos különbség azonban, hogy a Richter esetében még nincs végleges döntés.
A cég éves rendes közgyűlését még nem tartották meg, az osztalék mértékéről várhatóan április 29-én határoznak a részvényesek. Ez azt jelenti, hogy a folyamat még nyitott, és elvileg van mozgástér a változtatásra.
Közben a piac kezd megnyugodni. Bár a Mol osztalékkifizetései körüli vita kirobbanása következtében az olajóriás árfolyamzuhanása a Richtert is magával rántotta, a gyógyszergyártó részvényei újra erősödni kezdtek. A befektetők látszólag kivárnak, bízva abban, hogy a Tisza finomabban fogja kezelni a Richtert.
Az viszont egyre világosabb, hogy az osztalékok kérdése tartós politikai vitatémává vált. Magyar Péter már a második nagyvállalatnál avatkozna be, és nagy kérdés, hogy ki lesz a következő, arról nem is beszélve, hogy mikor fog megállni a Tisza erőfitogtatása. Egy tartós hadjárat ugyanis alapjaiban változtathatja meg a magyar nagyvállalatok és az állam viszonyát.
