Már nem nyomja a piacot a dán és a spanyol sertés, de Kína még bekavarhat

A vágósertés ára már 2025 őszére elképesztő mélységekbe – 430 forint környékére – zuhant, ami különösen a 2021–22-es 860 forintos felvásárlási árakhoz képest mutatott elképesztően gyászos képet. A helyzet 2026 elejére nem sokat javult: februárban a felvásárlási ár valamivel 520 forint fölött mozgott. Az esés az ünnepek közeledtével megállt, a sertéshúsárak jelenleg is enyhe emelkedést mutatnak.

A további felvásárlói áremelkedést prognosztizáló várakozások megalapozottságát igazolhatja, hogy a német hústőzsde – amelyhez az európai, így a magyar felvásárlási árak is igazodnak – április elején emelkedő pályára állt. Ez egybeesett a magyar piacot is nyomó spanyol és a dán túlkínálat mérséklődésével.

Az importnyomás csökkenése pedig lehetővé teszi, hogy a felvásárlási árak itthon is felfelé mozduljanak el.

A felesleg fogyásához mérhetően járult hozzá, hogy Kína kereslete az európai sertéshús iránt az év elejétől enyhén emelkedett, ami ugyancsak jó hír a magyar termelőknek is.

Ezt a konjunktúrát azonban az EU Kínával szembeni drasztikus vámpolitikája nagyon gyorsan lenullázhatja – ahogyan arra az ázsiai ország első embere általánosságban már figyelmeztetett is.

Ugyancsak az áremelkedés irányába hat, hogy

az iráni válság miatt az üzemanyagköltségek továbbra is extrém magasak – és elképzelhető, hogy a jövőben még magasabbak lesznek.

Ez pedig, a termelési-szállítási költségeken keresztül nemcsak a sertésárakat hajthatja fel, de általában az élelmiszerárakat is.

Sertéshús helyett baromfi

Ez a folyamat a legkevésbé sem az alacsony árak miatt jelentős jövedelmezőségcsökkenést elszenvedő sertéságazat belső eredményességének javulása irányába mutat. A jövedelmezőség drasztikus visszaesésének enyhítésére mindenesetre a most leköszönő kormány április 10-én hárommilliárd forintot különített el, ennek hatása azonban még nem érzékelhető.

A százezres nagyságrendű vágósertést előállító Bold Agro Kft. ügyvezető tulajdonosa, Szabó Viktor úgy véli, az ágazat legnagyobb mumusa hosszabb távon nem a magas üzemanyagárak mögött felsejlő geopolitika, és nem is a kereslet-kínálat pillanatnyi állása, hanem az, hogy miközben az emberek egyre kevesebb húst esznek, a fogyasztói kosárban a sertés helyét egyre inkább átveszi a baromfi.