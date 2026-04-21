Deviza
EUR/HUF365,23 +0,11% USD/HUF311,92 +0,09% GBP/HUF421,05 +0,08% CHF/HUF397,93 +0,24% PLN/HUF86,12 +0,21% RON/HUF71,72 +0,09% CZK/HUF14,99 +0,06% EUR/HUF365,23 +0,11% USD/HUF311,92 +0,09% GBP/HUF421,05 +0,08% CHF/HUF397,93 +0,24% PLN/HUF86,12 +0,21% RON/HUF71,72 +0,09% CZK/HUF14,99 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58% BUX134 799,01 -1,11% MTELEKOM2 508 +0,24% MOL4 230 -0,14% OTP41 400 -1,85% RICHTER13 140 -1,5% OPUS333 +6,73% ANY7 450 +0,4% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 780 +1,7% BUMIX9 226,54 +0,53% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 780,18 -0,58%
turizmus
hotel
szálloda

Pazar szálloda nyílt Budapest egyik legértékesebb történelmi épületében

A főváros egyik ikonikus történelmi épületének felújítása újabb mérföldkő a budapesti turizmus és vendéglátás fejlődésében. Az áprilisban megnyíló szálloda a felső kategóriás kínálat bővülését hozza a Belváros szívében, miközben egy kiemelt műemlék kap új funkciót.
VG
2026.04.21, 16:51
Frissítve: 2026.04.23, 12:13

Április 28-án nyitja meg kapuit a The St. Regis Budapest a Belváros egyik legismertebb történelmi épületében, a Klotild-palota falai között. A hotel közleménye szerint a beruházás egyszerre illeszkedik a budapesti szállodapiac felső kategóriás szegmensének bővüléséhez és a történelmi ingatlanállomány újrahasznosításának trendjéhez.

A szálloda 102 szobának, köztük 39 lakosztálynak adott helyet / Fotó: Davide Lovatti

A palota a 20. század elején Szász-Coburg-Gothai Mária Klotild főhercegné megbízásából épült, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, kiemelt városszerkezeti pozícióban. Az épületet tervező Korb Flóris és Giergl Kálmán munkája a korszak reprezentatív építészetének kiemelkedő példája, amely hosszú ideig meghatározta a Duna-part látképét.

A mostani fejlesztés során a hangsúly az épület értékeinek megőrzése mellett azok piacképes újrapozicionálásán volt. A belső terek kialakítása a helyszín adottságaira és Budapest kulturális örökségére épít, miközben a nemzetközi luxusszállodai elvárásoknak megfelelő szolgáltatási szintet biztosítja.

Nem csak szálloda

A projekt részeként több vendéglátóegység is megjelent az épületben. A St. Regis Bar a klasszikus városi vendéglátásra épít, míg a 99 Sushi Bar & Restaurant egy nemzetközi fine dining koncepciót hoz a piacra. Ezek az egységek nemcsak a szállóvendégekre, hanem a helyi fizetőképes keresletre is építenek, ami kulcsfontosságú a magas kategóriájú szállodák üzleti modelljében.

A szállodában 102 szoba, köztük 39 lakosztály kapott helyet, ami a budapesti luxuskapacitás szempontjából érdemi bővülés. A felső kategóriás kínálat erősítése különösen a nemzetközi turizmus visszatérésével párhuzamosan vált fontossá, mivel a város egyre inkább a magasabb költésű vendégekért folytat versenyt a régióban.

A St. Regis Hotels & Resorts budapesti megjelenése egyben azt is jelzi, hogy a nemzetközi szállodaláncok továbbra is látnak növekedési potenciált a magyar piacon. A történelmi épületek ilyen típusú hasznosítása pedig egyszerre szolgálja a turizmus bevételi oldalát és az épített örökség fenntartható megőrzését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
