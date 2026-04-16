Olyan tanúsítást kapott egy cég, amilyen nincs másnak az országban

Tanúsítást kapott a Magyar Földgáztároló Zrt. arról, hogy megújuló forrásból állít elő hidrogént. Ilyen papírja más hazai cégnek egyelőre nincs, de a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál remélhetőleg hamarosan futószalagon készül a hasonló származási garancia a piaci szereplőknek.
B. H. L.
2026.04.16, 20:28

Kiadta az első, megújuló gázok termelésére és származási garancia bejegyzésére jogosító üzemminősítő határozatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Ennek értelmében a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) kardoskúti üzeme megújuló villamos energia felhasználásával Magyarországon elsőként állíthat elő megújuló hidrogént.

Különleges származási garancia tuladjonosa lett a kardoskúti MFGT-üzem/Fotó: VG

További megújuló gázok után is igényelhető származási garancia

Magyarországon a MEKH állítja ki és tartja nyilván a származási garanciákat az uniós előírásokkal összhangban, melynek célja, hogy

  • igazolja a fogyasztók számára a felhasznált energia eredetét, 
  • és elősegítse a megújuló energiaforrások arányának növelését.

A hivatal - a villamos energiára vonatkozó származási garanciákhoz hasonlóan - az elmúlt időszakban a megújuló gázokra (biogáz, biometán, hidrogén) is kialakította a származási garanciák bejegyzéséhez és kiadásához szükséges informatikai rendszert.

A származási garancia kiadásának előfeltétele a megújuló gázt előállító üzem szakmai auditja és MEKH általi minősítése - magyarázza a hivatal közleménye -, amit az adott üzem kérhet. Az együttműködő szakmai auditor ellenőrzi és jelentést készít arról, hogy az adott üzem képes megújuló gázt előállítani, továbbá, hogy annak mennyisége és a tulajdonságai megfelelnek az előírásoknak.

A tárolótársaság megfelelt az elvárásoknak

Az MFGT kérelmére a MEKH lefolytatta az üzem-minősítési eljárást, amelynek keretében megvizsgálta a független auditor által a megfelelőségről készített jelentést. Határozatában megállapította, hogy a társaság kardoskúti hidrogéntermelő üzeme alkalmas arra, hogy

  • vízbontással és protonáteresztő membrános (PEM) technológiával,
  • a megújuló energia átalakítása útján megújuló hidrogént állítson elő,
  • és az előállított megújuló gázt származási garanciával igazolja.

A hivatali döntés hozzájárul a megújuló termelés további térnyeréséhez, egyúttal elősegíti a hazai megújuló gáz piac bővítését, és lehetővé teszi az egyszerűsített európai megújuló gáz származási garancia kereskedelmet.

