Már nem a Suzuki a magyarok kedvenc autója, ilyen még sose történt: úgy veszik ezt a márkát, hogy alig győzi – új kínai bajnok emelkedett fel, szomorú a BYD
Erősödött a magyar személyautó-piac az év első negyedévében: 4775 darabbal több, összesen 36 455 autó talált gazdára, ami 10,8 százalékos növekedésnek felel meg az előző évazonos időszakához képest a Datahouse adatai szerit. A piac élére a Toyota állt, amely 4447 személyautótértékesített, 971 darabbal többet, mint tavaly ilyenkor.
Ilyen mértékű, közel 28 százalékos bővülésre eddig nem volt példa a márka hazai történetében. A második helyet a Nissan szerezte meg, amely 252-vel több, összesen 4435 személyautót adott el itthon az előző év első negyedévéhez képest. Ez mintegy 132százalékos bővülést jelent a japán márka számára.
A dobogó harmadik fokára a Škoda állhatott fel 3421 eladott autóval, ami 14,8 százalékos növekedésnek felel meg. A negyedik helyet a Suzuki (3219 darab), az ötödiket pedig a Volkswagen (2104 darab) szerezte meg.
Gyengélkedő kishaszonjármű piac
A hazai kishaszonjármű-piacon ezzel ellentétes folyamatok zajlottak: a szegmensösszességében 10 százalékkal zsugorodott. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 2026 elsőhárom hónapjában 604 darabbal kevesebb, mindössze 5413 könnyű teherbírásúáruszállító talált gazdára. „A visszaesés a magyar gazdaság helyzetébe vetett bizalommal magyarázható.
A vállalkozások visszafogták beruházásaikat, egyértelműen kevesebb újkishaszonjárműre volt szükségük az év első negyedévében, mint korábban, ugyanakkor évek óta csökken az összehasonlításunk bázisa, vagyis a kishaszonjárművek irántikereslet” – hangsúlyozta Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai & marketing igazgatója.
A csökkenés egyik vesztese a Ford, ugyanakkor a márka továbbra is fölényesen vezeti a hazai piacot 1678 eladott járművel. A második helyet a Toyota szerezte meg 743 darabkishaszonjárművel. A Renault 186-tal több, összesen 717 kishaszonjárművet értékesített, míg a Mercedes-Benz 238 darabbal növelte eladásait, így 611 járművet adott el idehaza.
Erősödő kínai márkák
A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy a kínai márkák folyamatosan növelik jelenlétüket idehaza. Míg a tavalyi év első negyedévében 5 százalékos piacirészesedéssel bírtak, addig az idei év első negyedévében ez az arány már 9 százalékra emelkedett. Az év első három hónapjában összesen 15 kínai márka (számos közülük még hivatalos márkakereskedés és -szerviz nélkül) volt jelen a magyar piacon, köztük négy teljesen új belépővel (Chery, Farizon, Xpeng, Leapmotor).
A piaci elsőséget a Cheryszerezte meg 820 eladott személyautóval, szorosan mögötte a BYD végzett 818 darabbal, a harmadik helyre pedig a Volvo ért fel 597 autóval . A kínai márkák lendületét jól mutatja, hogy az év első negyedévében összesen 3679járművet értékesítettek (személyautó és kishaszonjármű együtt), ami 1683 darabbaltöbb, mint az előző év azonos időszakában.
Európai trendek
Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2026 első két hónapjában látványos átrendeződés indult el az európai autópiacon: a vásárlók egyre inkább az elektromosított hajtásláncok felé fordulnak, miközben a benzines és dízel modellek gyorsan veszítik piaci súlyukat. „Bár rövid távon nem várható teljes átállás a 100 százalékban elektromos autókra, az elektromos rásegítésű modellek – a hibridek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos járművek – egyre nagyobb teret nyernek” – emelte ki Schiller Márk.
A tisztán elektromos autók részesedése 18,8 százalékra nőtt a tavalyi 15,2 százalékról, főként afrancia és német piac erősödésének köszönhetően.
A hibridek még nagyobb aránybanbővültek, 38,7 százalékra emelkedve, amit elsősorban az olasz és spanyol kereslet húzott. Ezzel párhuzamosan a hagyományos benzines és dízel modellek részesedése 38,7 százalékról 30,6 százalékra esett vissza, ami jól mutatja a belső égésű motorok folyamatos térvesztését.
Mindezek ellenére az EU újautó-piaca összességében enyhén zsugorodott: 2026 január–februárban 1,2 százalékkal kevesebb autó talált gazdára, mint egy évvel korábban. Ez ráadásul egy már meglévő negatív trend továbbélése, hiszen 2025 elején is 3,4 százalékos visszaesést mértek 2024-hez képest. A darabszámok tehát csökkennek, miközben a hajtásláncok közötti erőviszonyok látványosan átrendeződnek az elektromosított megoldások javára.
