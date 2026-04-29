Deviza
EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF312,3 +0,59% GBP/HUF421,23 +0,34% CHF/HUF395,1 +0,43% PLN/HUF85,78 +0,19% RON/HUF71,58 +0,27% CZK/HUF14,97 +0,26% EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF312,3 +0,59% GBP/HUF421,23 +0,34% CHF/HUF395,1 +0,43% PLN/HUF85,78 +0,19% RON/HUF71,58 +0,27% CZK/HUF14,97 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 190,26 +0,25% MTELEKOM2 496 +0,24% MOL4 020 -0,5% OTP42 000 +0,12% RICHTER12 820 +1,09% OPUS302,5 +4,13% ANY7 470 +0,94% AUTOWALLIS147,5 0% WABERERS4 600 -1,74% BUMIX9 211,99 +1,02% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 746,92 +0,05% BUX133 190,26 +0,25% MTELEKOM2 496 +0,24% MOL4 020 -0,5% OTP42 000 +0,12% RICHTER12 820 +1,09% OPUS302,5 +4,13% ANY7 470 +0,94% AUTOWALLIS147,5 0% WABERERS4 600 -1,74% BUMIX9 211,99 +1,02% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 746,92 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
határidő
élelmiszer kiskereskedelem
széchenyi pihenő kártya
élelmiszer

Ez most a legfontosabb élelmiszervásárlási határidő – figyeljen oda, meglepetés érheti májustól

Április 30-a fontos határidőt jelent a SZÉP-kártya tulajdonosainak: eddig a napig használhatják fel a kártyájukon lévő egyenleget élelmiszer vásárlására. A SZÉP-kártyával való élelmiszervásárlás a korábbi kormányzati döntés nyomán azoknál a kereskedőknél lehetséges eddig a napig, akik vagy amelyek főtevékenységként folytatják az élelmiszer kiskereskedelmet.
VG
2026.04.29, 16:24

A rezsistop-kedvezmény igénylésének határideje mellett a SZÉP-kártyával való élelmiszevásárlásnak is határideje április 30-a, a tavaly december óta élő, átmeneti időtartamra érvényes rendelkezés hatálya holnap lejárt. Így május 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártyán lévő egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken, de élelmiszervásárlásra nem írja az Origo.

SZÉP-kártya január
Április 30-án még lehet SZÉP-kártya egyenleget használni élelmiszervásárláskor, május 1-től már nem (illusztráció)
Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Hamarosa már nem lehet élelmiszerért SZÉP-kártyás egyenleggel fizetni

A lap arról ír, hogy a kormány tavaly ősszel alkotott rendeletmódosítást a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) kibocsátásának és felhasználásának szabályairól, melynek alapján lehetővé vált, hogy 

a 2025. december 1-től 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer kiskereskedelmet.

Az élelmiszer vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-től kezdődőben a SZÉP-kártyán lévő egyenleg nem használható fel élelmiszervásárlásra.

A 2026-os évben a SZÉP-kártyára utalható maximális összeg kedvező adózással évi 570 000 forint

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adatai szerint 2026 februárjának végén összesen 115,7 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, a megelőző hónapban, januárban 18 százalékkal növekedtek a költések 2025 azonos időszakához képest. A forgalom 2026 első hónapjában elérte a 37 milliárd forintot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
