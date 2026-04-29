Ez most a legfontosabb élelmiszervásárlási határidő – figyeljen oda, meglepetés érheti májustól

A rezsistop-kedvezmény igénylésének határideje mellett a SZÉP-kártyával való élelmiszevásárlásnak is határideje április 30-a, a tavaly december óta élő, átmeneti időtartamra érvényes rendelkezés hatálya holnap lejárt. Így május 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártyán lévő egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken, de élelmiszervásárlásra nem – írja az Origo.

Április 30-án még lehet SZÉP-kártya egyenleget használni élelmiszervásárláskor, május 1-től már nem

Hamarosa már nem lehet élelmiszerért SZÉP-kártyás egyenleggel fizetni

A lap arról ír, hogy a kormány tavaly ősszel alkotott rendeletmódosítást a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) kibocsátásának és felhasználásának szabályairól, melynek alapján lehetővé vált, hogy

a 2025. december 1-től 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer kiskereskedelmet.

Az élelmiszer vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-től kezdődőben a SZÉP-kártyán lévő egyenleg nem használható fel élelmiszervásárlásra.

A 2026-os évben a SZÉP-kártyára utalható maximális összeg kedvező adózással évi 570 000 forint

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adatai szerint 2026 februárjának végén összesen 115,7 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, a megelőző hónapban, januárban 18 százalékkal növekedtek a költések 2025 azonos időszakához képest. A forgalom 2026 első hónapjában elérte a 37 milliárd forintot.