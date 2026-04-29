Sziget Fesztivál: részvénycsomagokkal stabilizálnák a cég helyzetét – a korán érkezők kevesebbet fizetnek, egy rég várt felújítást is bejelentettek

Milliárdos veszteség után új tulajdonosi modellt alakít ki a Sziget, amelyben a legnagyobb partnerek is résztulajdonossá válnak. A szervezők szerint a cél a fesztivál stabilizálása és újrapozicionálása, miközben a nemzetközi közönséget vissza kell csábítani. A Sziget Fesztivál sajtóeseményén bejelentették azt is, hogy minden korosztálynak szeretnének kedvezni, ezért régi, népszerű kedvenceket is elhívtak. Elhangzott egy fontos közlekedési fejlesztési beruházás is: a rendezvény után rögtön kezdődik a K-híd felújítása. Lesz többek között diákjegy, olcsó étel és boldogóra is.
Zováthi Domokos
2026.04.29., 12:23

Lesz nulladik nap a Sziget Fesztiválon, ahol fellép a Morcheeba és a Faithless is – jelentette be Gerendai Károly a fesztivál sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy lesz diákjegy, fél áron vehetnek belépőt a BKK-bérlettel rendelkező fiatalok. Kádár Tamás, a feszivál vezérigazgatója arról is beszélt, hogy 10 százalékkal olcsóbban adják az italokat este hatig, illetve idén is lesz budget food kategória.

Gerendai Károly és Kádár TamásSziget Fesztivál
Gerendai Károly és Kádár Tamás a Sziget Fesztivál sajtótájékoztatóján / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Gerendai egy újdonságra hívta fel a figyelmet a cégszerkezettel kapcsolatban: egy olyan új tulajdonosi struktúrát véglegesítenek, amelyben a menedzsment mellett a legnagyobb alvállalkozói partnerek is kisebbségi tulajdont szereznek. Az elképzelés szerint ezek a szereplők 1–5 százalékos részesedéseket vásárolnak, összesen mintegy 30 százalékot, míg a többség a menedzsmentnél marad. Gerendai szerint a modell logikus: a beszállítók nemcsak a fesztivál sikerében érdekeltek, hanem abban is, hogy egyáltalán létezzen. A több százmilliós nagyságrendű alvállalkozókkal folytatott egyeztetések pozitívak voltak, az új struktúra célja pedig nemcsak a pénzügyi stabilizáció, hanem az is, hogy újra növekedési pályára álljon a rendezvény.

A korábbi tulajdonossal eltűnt a „szigetélmény”

A tulajdonosi átalakítás mellett tartalmi fordulat is jön: Gerendai szerint az egyik fő probléma az volt, hogy a korábbi modell túlzottan a headlinerekre és a helyi piacokra épített.

A fesztivál így elvesztette egyik legfontosabb versenyelőnyét: az egyedi hangulatot.

A nemzetközi közönség számára ugyanis nem volt elég vonzó, hogy ugyanazokat az előadókat láthatják Budapesten, mint máshol Európában. Eközben a hazai látogatók is egyre inkább „koncerthelyszínként”, nem pedig komplex élményként tekintettek a Szigetre.

A szervezők ezért visszatérnének az eredeti koncepcióhoz: a fesztivált újra egyfajta kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák.

Szélesebb közönség, több magyar tartalom

Gerendai és Kádár elmondta, hogy a tervek között szerepel:

  • a hazai előadók nagyobb hangsúlya,
  • a programkínálat élményalapú erősítése,
  • a célcsoport életkori bővítése.

Gerendai szerint hiba volt kizárólag a legfiatalabb generációra koncentrálni, mert így más korosztályok kiszorultak. A nulladik nappal szeretnének kedvezni azoknak, akik az elmúlt évtizedekben jártak a fesztiválon.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Nemzetközi piac: visszajöttek a számok

A jegyértékesítésről Kádár Tamás beszélt, aki szerint a fesztivál ledolgozta az év eleji, csaknem négy hónapos kiesést. A fő küldőországok – Hollandia, Olaszország, Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – esetében már elérték a tavalyi szintet, és a cél annak meghaladása. A környező országokból érkező látogatók száma tovább nő, miközben a napi jegyeladások továbbra is erősen a magyar piacra épülnek. A szervezők összességében optimisták az idei évvel kapcsolatban.

Kádár kiemelte: a Sziget továbbra is Magyarország legnagyobb turisztikai eseménye, és bíznak abban, hogy ez a jövőben erősebb intézményi és turisztikai támogatásban is megjelenik.

A fesztivál új kezdeményezést is indít Sziget Society néven, amely a fiatalok mentális egészségére fókuszál. A program része:

  • egy alapítvány létrehozása,
  • segítő szakemberek támogatása,
  • díj alapítása a területen dolgozóknak.

A szervezők szerint a fiatal generációk egyre nagyobb mentális terhelés alatt állnak, amiben a közösségi média is szerepet játszik. Gerendai hozzátette: a cél az, hogy a Sziget ne csak a fesztivál napjaiban, hanem egész évben pozitív hatással legyen a fiatalokra – akár élményeken, akár támogatásokon keresztül.

Visszatérnek a „mínuszos” napok

A programstruktúra is változik: a fesztivál bővülhet.

  • lesz egy „mínusz második nap” külső szervezésben,
  • visszatérhet a nulladik nap,
  • új, kiegészítő események jöhetnek.

A részleteket később jelentik be, de a cél egy hosszabb, többnapos élménycsomag kialakítása. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Sziget egyszerre próbál pénzügyileg stabilizálódni és tartalmilag is megújulni. A kérdés az, hogy a tulajdonosi átalakítás és az „élményalapú” visszatérés elég lesz-e ahhoz, hogy a fesztivál újra meghatározó szereplő legyen az európai piacon.

Kádár Tamás bejelentett egy fontos közlekedési fejlesztési beruházást is: a szervezők megegyeztek a fővárossal, így a rendezvény után rögtön kezdődik a K-híd felújítása.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu