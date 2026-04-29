Sziget Fesztivál: részvénycsomagokkal stabilizálnák a cég helyzetét – a korán érkezők kevesebbet fizetnek, egy rég várt felújítást is bejelentettek
Lesz nulladik nap a Sziget Fesztiválon, ahol fellép a Morcheeba és a Faithless is – jelentette be Gerendai Károly a fesztivál sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy lesz diákjegy, fél áron vehetnek belépőt a BKK-bérlettel rendelkező fiatalok. Kádár Tamás, a feszivál vezérigazgatója arról is beszélt, hogy 10 százalékkal olcsóbban adják az italokat este hatig, illetve idén is lesz budget food kategória.
Gerendai egy újdonságra hívta fel a figyelmet a cégszerkezettel kapcsolatban: egy olyan új tulajdonosi struktúrát véglegesítenek, amelyben a menedzsment mellett a legnagyobb alvállalkozói partnerek is kisebbségi tulajdont szereznek. Az elképzelés szerint ezek a szereplők 1–5 százalékos részesedéseket vásárolnak, összesen mintegy 30 százalékot, míg a többség a menedzsmentnél marad. Gerendai szerint a modell logikus: a beszállítók nemcsak a fesztivál sikerében érdekeltek, hanem abban is, hogy egyáltalán létezzen. A több százmilliós nagyságrendű alvállalkozókkal folytatott egyeztetések pozitívak voltak, az új struktúra célja pedig nemcsak a pénzügyi stabilizáció, hanem az is, hogy újra növekedési pályára álljon a rendezvény.
A korábbi tulajdonossal eltűnt a „szigetélmény”
A tulajdonosi átalakítás mellett tartalmi fordulat is jön: Gerendai szerint az egyik fő probléma az volt, hogy a korábbi modell túlzottan a headlinerekre és a helyi piacokra épített.
A fesztivál így elvesztette egyik legfontosabb versenyelőnyét: az egyedi hangulatot.
A nemzetközi közönség számára ugyanis nem volt elég vonzó, hogy ugyanazokat az előadókat láthatják Budapesten, mint máshol Európában. Eközben a hazai látogatók is egyre inkább „koncerthelyszínként”, nem pedig komplex élményként tekintettek a Szigetre.
A szervezők ezért visszatérnének az eredeti koncepcióhoz: a fesztivált újra egyfajta kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák.
Szélesebb közönség, több magyar tartalom
Gerendai és Kádár elmondta, hogy a tervek között szerepel:
- a hazai előadók nagyobb hangsúlya,
- a programkínálat élményalapú erősítése,
- a célcsoport életkori bővítése.
Gerendai szerint hiba volt kizárólag a legfiatalabb generációra koncentrálni, mert így más korosztályok kiszorultak. A nulladik nappal szeretnének kedvezni azoknak, akik az elmúlt évtizedekben jártak a fesztiválon.
Nemzetközi piac: visszajöttek a számok
A jegyértékesítésről Kádár Tamás beszélt, aki szerint a fesztivál ledolgozta az év eleji, csaknem négy hónapos kiesést. A fő küldőországok – Hollandia, Olaszország, Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – esetében már elérték a tavalyi szintet, és a cél annak meghaladása. A környező országokból érkező látogatók száma tovább nő, miközben a napi jegyeladások továbbra is erősen a magyar piacra épülnek. A szervezők összességében optimisták az idei évvel kapcsolatban.
Kádár kiemelte: a Sziget továbbra is Magyarország legnagyobb turisztikai eseménye, és bíznak abban, hogy ez a jövőben erősebb intézményi és turisztikai támogatásban is megjelenik.
A fesztivál új kezdeményezést is indít Sziget Society néven, amely a fiatalok mentális egészségére fókuszál. A program része:
- egy alapítvány létrehozása,
- segítő szakemberek támogatása,
- díj alapítása a területen dolgozóknak.
A szervezők szerint a fiatal generációk egyre nagyobb mentális terhelés alatt állnak, amiben a közösségi média is szerepet játszik. Gerendai hozzátette: a cél az, hogy a Sziget ne csak a fesztivál napjaiban, hanem egész évben pozitív hatással legyen a fiatalokra – akár élményeken, akár támogatásokon keresztül.
Visszatérnek a „mínuszos” napok
A programstruktúra is változik: a fesztivál bővülhet.
- lesz egy „mínusz második nap” külső szervezésben,
- visszatérhet a nulladik nap,
- új, kiegészítő események jöhetnek.
A részleteket később jelentik be, de a cél egy hosszabb, többnapos élménycsomag kialakítása. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Sziget egyszerre próbál pénzügyileg stabilizálódni és tartalmilag is megújulni. A kérdés az, hogy a tulajdonosi átalakítás és az „élményalapú” visszatérés elég lesz-e ahhoz, hogy a fesztivál újra meghatározó szereplő legyen az európai piacon.
Kádár Tamás bejelentett egy fontos közlekedési fejlesztési beruházást is: a szervezők megegyeztek a fővárossal, így a rendezvény után rögtön kezdődik a K-híd felújítása.