A mecseki szénbánya váratlan módon tér vissza: ilyen erőműről talán még nem is hallottunk

Egy olyan beruházást vizsgált a Veolia Magyarország, amely a társaság saját üzleti érdekein felül az ország energiagazdálkodását is nagyban segítheti. A Világgazdaság értesülése szerint a társaság egy szivattyús-tározós erőmű (SZET) létesítését mérlegeli a rekultiválás alatti, bő tíz éve felhagyott Pécs-Vasas feketeszén-bánya területén. Ezt megerősíti, hogy a Veolia 2024-es éves jelentésében valóban szerepel egy 44,5 millió forintos tétel a Pécs-Vasas tározós vízerőmű megvalósíthatósági tanulmánya kapcsán. Úgy tudjuk, ez a tanulmány már el is készült.

A felhagyott Pécs-Vasas szénbánya lehet egy új, szivattyús erőmű helyszíne / Fotó: Horváth Lilla

Lapunk érdeklődésére a társaság közölte: „A Veolia Energia Magyarország Zrt., mint a magyar energetikai szektor egyik fontos szereplője számos projekt lehetőségét vizsgálja. Ezen belül vizsgálja víztározós erőművek létesítésének lehetőségét is több helyszínen. Konkrét projektekről azonban még nem áll módunkban beszámolni.”

Mivel a válasz több erőmű lehetséges helyszínére utal, a Veolia erőműveinek telephelyei (Budapest, Ajka, Debrecen, Dorog, Nyíregyháza, Gönyű és Pécs) alapján, feltételezhetünk még bakonyi vagy pilisi vizsgálódásokat is.

Vonzó helyszínek estek ki a rostán

Mindazonáltal néhány dolog máris látható az esetleges Pécs-Vasas projekt kapcsán. Például, hogy mivel bányaterületről van szó, az erőmű miatt már nem kell újra érdemben beavatkozni a természetbe, ami megkönnyítheti a környezetvédelmi engedélyezést. Ez azért fontos, mert, mint emlékezetes, egy SZET számára sok éve a Dunakanyarban lévő Prédikálószéken kiszemelt terület éppen a környezetvédelmi aggályok miatt került le a terítékről.

A közelmúltban (meg nem erősített értesülésünk szerint) hasonló okból nem folytatódhattak az MVM által a Mátrában, illetve a Bükkben tervezett, több mint százmilliárd forintos beruházást igénylő szivattyús erőmű építésének előkészületei.

Persze, a természet megóvása, a felhagyott bánya rekultiválása a Pécs-Vasas bánya kapcsán is szempont, de törvényi kötelesség is. E munka több éve tart, és további éveket vesz igénybe. A nagy időigényt a feladat költséges volta mellett az magyarázza, hogy „egyeztetni kell magával a természettel” is: mindenekelőtt meg kell várni, hogy újra a tervezett szintig megteljenek vízzel azok a föld alatti üregek, amelyekből a vizet a bányászat miatt éveken át kiszivattyúzzák.