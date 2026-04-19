Táborboom a nyár előtt: aki most lép, még jól járhat
A nyári szezon közeledtével felpörgött a gyermektáborok piaca: a kínálat széles, ugyanakkor a kereslet is erős, így a legnépszerűbb turnusok már áprilisra betelnek. A szervezők szerint a korai foglalás egyre inkább kulcskérdés lett, különösen azok számára, akik kedvezőbb áron szeretnének helyet biztosítani – írja az Origo.
Változtak a táborok árai: ennyibe kerül idén a nyár
Idén is rendkívül széles a nyári gyermektáborok kínálata: országszerte mintegy 700 tábor foglalható, ám körülbelül 100 turnus már betelt – számolt be Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője az Origónak. Mint mondta, a kínálatban napközis és bentlakásos lehetőségek egyaránt szerepelnek. Tematikában az elmúlt évekhez hasonlóan széles a paletta: a klasszikus sport- és művészeti táborok mellett megjelentek a modern, készségfejlesztő programok is.
A kínálatban szerepelnek többek között
- robotika-,
- alkalmazásfejlesztő,
- tőzsde-
- vagy akár a közösségi médiára épülő táborok,
- de továbbra is népszerűek az idegen nyelvi, különösen az angol nyelvű foglalkozások.
A szervező az idei árakról is beszélt.