Táborboom a nyár előtt: aki most lép, még jól járhat

Idén is csaknem hétszáz nyári gyermektábor közül választhatnak a családok, de a legjobb ár-érték arányú lehetőségek már most gyorsan elfogynak. A táborok piaca élénk, miközben az árak átlagosan tíz százalékkal emelkedtek.
2026.04.19, 15:05
Frissítve: 2026.04.19, 15:53

A nyári szezon közeledtével felpörgött a gyermektáborok piaca: a kínálat széles, ugyanakkor a kereslet is erős, így a legnépszerűbb turnusok már áprilisra betelnek. A szervezők szerint a korai foglalás egyre inkább kulcskérdés lett, különösen azok számára, akik kedvezőbb áron szeretnének helyet biztosítani – írja az Origo.

A kínálatban napközis és bentlakásos táborok egyaránt szerepelnek / Fotó: Freepik

Változtak a táborok árai: ennyibe kerül idén a nyár

Idén is rendkívül széles a nyári gyermektáborok kínálata: országszerte mintegy 700 tábor foglalható, ám körülbelül 100 turnus már betelt – számolt be Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője az Origónak. Mint mondta, a kínálatban napközis és bentlakásos lehetőségek egyaránt szerepelnek. Tematikában az elmúlt évekhez hasonlóan széles a paletta: a klasszikus sport- és művészeti táborok mellett megjelentek a modern, készségfejlesztő programok is. 

A kínálatban szerepelnek többek között 

  • robotika-, 
  • alkalmazásfejlesztő, 
  • tőzsde- 
  • vagy akár a közösségi médiára épülő táborok, 
  • de továbbra is népszerűek az idegen nyelvi, különösen az angol nyelvű foglalkozások.

A szervező az idei árakról is beszélt, amiről az Origo oldalán olvashatnak bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
