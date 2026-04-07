Tanyafejlesztésre 15 milliárd forint: meghosszabbították a pályázatot

Az agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére és a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. Ezért hirdette meg a tavalyi évben, az új agrártámogatási ciklusban is a tanyák infrastrukturális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívást. A pályázatok elbírálása megkezdődött, aminek nyomán első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel egymilliárd forint értékben – jelentette be Nagy István agrárminiszter kedden a közösségi oldalán.

A tárcavezető kiemelte, hogy döntés született e pályázat meghosszabbításáról is, így az eredetileg április 1-jéig tervezett benyújtási határidő módosul, szeptember 3-tól ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. Így azok a tanyasi lakosok is élhetnek ezzel, akik eddig nem pályáztak.

A tanyafejlesztési program már közel másfél évtizede szerepel a szaktárca támogatási intézkedései között. Ismertette: kezdetben teljes mértékben nemzeti forrásból, majd uniós agrártámogatási keretek között, először a Vidékfejlesztési Programmal, most pedig a jelenlegi Közös Agrárpolitika Stratégia által támogatja a tanyák infrastrukturális megújítását és gazdálkodásuk fejlesztését.

A korábbi támogatási ciklus során több mint négyezer tanya alapinfrastruktúrájának kiépítése valósult meg, összesen több mint 16 milliárd forint értékben – tette hozzá Nagy István. A mostani felhívásban a támogatható tevékenységek között szerepel az ivóvízellátás, a megbízható villamosenergia-ellátás és a hatékony egyedi szennyvízkezelés kialakítása, akár 25 millió forint támogatási összegig.

Az intézkedés ezzel a vidéki térségek lakosságmegtartó képességének erősítéséhez is hozzájárul. A támogatott kérelmek köre a következő hetekben tovább bővül, mivel azok feldolgozása és a döntéshozatal is folyamatos – tájékoztatott a miniszter.