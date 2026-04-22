Ezt nem ússzák meg a magyar háztartások: jeladó kell a vízórára és a fűtőtestre, és az idő egyre fogy

A jövő év első napjára a már felszerelt, de távolról nem leolvasható fogyasztásmérőket és fűtési költségmegosztókat távolról is leolvashatóvá kell tenni, vagy távolról is leolvasható készülékekre kell cserélni. Kivéve, ha az adott uniós tagállam bizonyítja, hogy az új megoldás nem költséghatékony. Az ezt elváró és a tagállamok jogrendjében is megjelent irányelv szerint a távleolvasásra való felkészülésként a 2020. október 25. után felszerelt vízóráknak és fűtési költségmegosztóknak távolról is leolvasható készülékeknek kell lenniük.

A távleolvasás egyszerűsíti a számlázást is / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Az Európai Parlament és Tanács 2018. december 11-i energiahatékonysági irányelvének az a célja, hogy a fogyasztás átláthatóbbá váljon, ezáltal a felhasználók tudatosabban használják az erőforrásokat. A közüzemi szolgáltatóktól érkező rendszeres tájékoztatás révén a felhasználók nyomon követhetik saját fogyasztásukat, ezáltal hatékonyan csökkenthetik is – magyarázza honlapján a Fővárosi Vízművek.

Ezzel kapcsolatban Magyarországon 2024 január 1-jén úgy módosult a távhőtörvény végrehajtási rendelete, hogy a szabályok a legalább két lakással vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel rendelkező épületek tulajdonosi közösségeire vonatkoznak, ha azok távhőszolgáltatást vesznek igénybe, vagy központi fűtést üzemeltetnek.

Már 2024 óta elvárás, hogy az új építésű ingatlanokba távolról leolvasható, hiteles hőmennyiségmérőket, fűtési költségmegosztókat és melegvíz-költségmegosztókat kell beszerelni. Szintén ilyen eszközöket kell telepíteni a meglévő épületekben is, ha a távleolvasási költségmegosztási rendszer műszakilag megvalósítható és költséghatékony. E két utóbbi feltétel fennállását meg kell vizsgálni.

A költséghatékonysági vizsgálatot eleve csak akkor lehet lefolytatni, ha a felhasználási hely legalább három, különböző vállalkozástól kapott azonos műszaki tartalmú árajánlatot. A vizsgálatot a tulajdonosi közösség képviselőjének, ennek hiányában a tulajdonosi közösségnek kell elvégeznie.

Türelmi idő nincs, büntetőfeláras díjfizetés van

Ha a vizsgálat alapján a beruházás megtérül, akkor a társasháznak legkésőbb 2027. január 1-jéig fel kell szerelnie a távolról leolvasható, hiteles hőmennyiségmérőket, fűtési költségmegosztókat és melegvíz-költségmegosztókat. Türelmi idő nincs. Melegvíz-költségmegosztókon a melegvizes lakásmellékmérőket kell érteni.