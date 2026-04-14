Április közepétől sorra zárnak be a hazai termálfürdők

Április közepén, illetve második felében országszerte több termálfürdőben is karbantartási szünetet tartanak: ekkor végzik ugyanis a nyári szezonra való felkészítést. Mutatjuk, melyik fürdőben meddig várhatók az üzemszünetek.
VG
2026.04.14, 12:31
Frissítve: 2026.04.14, 13:05

Míg egyes termálfürdőkben csak pár napig tartanak a munkálatok, addig akad, amelyben egészen május közepéig dolgoznak majd –  derült ki az Origo cikkéből.

Április közepétől sorra zárnak be a hazai termálfürdők (Illusztráció) / Fotó: Balogh Zoltán

Ezekben a termálfürdőkben várhatók tavaszi üzemszünetek

A Termalonline összeállításából kiderült, hogy melyek azok a létesítmények, amelyek hosszabb-rövidebb időre bezárnak a tavaszi időszakban:

  •  A Hajdúnánási Gyógyfürdőben április 13-tól tart a karbantartás. A létesítményt április 24-én, pénteken nyitják újra.
  • A Lipóti Termálfürdőben szintén április 13-tól kezdődtek meg a munkálatok. Itt május 16-tól várják újra a fürdőzőket.
  • A Rózsa Gyógyfürdőben április 13-tól április 15-ig dolgoznak. A tótkomlósi létesítmény így április 16-án, csütörtökön nyitja újra a kapuit.
  • A Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben hosszabb leállásra kell számítani: április 13-tól egészen április 30-ig tart a fürdő karbantartása. Ez azt jelenti, hogy csak május elsején nyitják majd újra Tiszaújváros közkedvelt fürdőjét.
  • A Barcsi Gyógyfürdőben is április 13-án indult a karbantartási szünet. Április 17-én, pénteken viszont már újra látogatható a létesítmény.
  • A Nagyszénási Parkfürdőben április 20-tól április 25-ig lesz üzemszünet.
  • Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő április 20. és 30. között lesz zárva. A békéscsabai létesítmény május elsejétől várja újra a látogatókat.
  • A Csongrádi Gyógyfürdőben áprlilis 20. és 29. között dolgoznak majd, az újranyitásra pedig április 30-án kerül sor.

