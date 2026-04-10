Több ezer magyar háztartásba kerülhetett mérgező fűszer. Ne egye meg!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag
• Márka: TRS
• Kiszerelés: 100 g
• Tételszám: 08/2027 5 226L4
• Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027
• Holland beszállító: Asia Express Food B. V.
Az NKFH közleményében kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A klórpirifosz egy idegméreg
A szer szélesspektrumú rovarirtó. Eredetileg szúnyogirtóként használták, de ma már nem lehet biocidként alkalmazni az EU-ban – írja a Kockazatos. A klórpirifosz egy ideg toxin, amely károsítja a magzatok, csecsemők idegrendszeri fejlődését és visszafordíthatatlan mentális károkhoz vezethet – derül ki az Origo cikkéből.