Tesco

Napjai maradtak hátra az egyik legnagyobb magyar Tesco hipermarketnek

Április végén bezár az egyik budapesti Tesco áruház. A soroksári úti Tesco hipermarket a jelek szerint április 30-án nyit ki újra. Az üzletbezárást a magyarországi vállalat megerősítette.
VG
2026.04.22, 12:44
Frissítve: 2026.04.22, 12:50

Bezár a Budapesten, a Soroksári úton (hivatalosan a Koppány u. 2–4. szám alatt) működő Tesco hipermarket – írja az Origo a Tesco Magyarországtól kapott információi, illetve korábbi értesülései alapján. A hipermarket április 30. után már nem nyit ki, azaz az egyébként ünnepnap miatt zárvatartási napnak számító május 1-jétől zárva marad.

221123_tesco_60_VZ
Bezárja a Budapesten, a Soroksári úton működő hipermarketét a Tesco Magyarország (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Tesco szerint az üzletbezárás egyedi jellegű

A lap cikke szerint a Tesco hipermarket közelgő bezárására a helyszínen a vállalat által kihelyezett tájékoztatótábla hívja fel a figyelmet, az erről készült felvétel a Facebook egyik nyilvános, Soroksár városrész ügyeivel foglalkozó csoportjában jelent meg. A lap ezt követően kereste meg kérdéseivel a hazai vállalatot.

A Tesco Magyarország sajtóosztálya megerősítette az áruház bezárását. Közölték: az áruháznak hamarosan lejár a bérleti szerződése az épületben, és nem fogják meghosszabbítani. Az épület ugyanis nincs a vállalat tulajdonában. A bezárás hátterében közlésük szerint az áll, hogy „az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya korlátozta a forgalmat”.

A vállalat ugyanakkor kiemelte, hogy a soroksári úti Tesco bezárása egyedi üzleti döntés, nem érinti az országos működést. „A vállalat továbbra is stabilan, növekedési pályán halad: az elmúlt üzleti évben közel 40 áruházunkat újítottuk fel, két új áruházat nyitottunk, és megnyílt első Premier boltunk. Az idei évben is folytatjuk hálózatunk korszerűsítését és áruháznyitási programunkat.” 

A Tesco kiemelte: törekednek arra, hogy minden érintett munkatársnak tudjanak alternatívát felajánlani.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
