Kórházbezárásokról és az ingyenes egészségügy megszüntetéséről beszéltek a Tisza Párt szakértői, Magyar Péter viszont óriási egészségügyi fejlesztéseket ígér - melyik lesz az igaz?
A tavaly ősszel kiszivárgott, gazdasági konvergencia tervnek nevezett Tisza-tervben az állami egészségbiztosítási rendszer felszámolásáról, magánbiztosítók indításáról írtak. Eszerint sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek. A Tisza-párt egészségügyi tanácsadói pedig kórházak és kórházi ágyak megszüntetéséről beszéltek. Magyar Péter minderre azt mondta, hazugság - összegzi az ellenpont.hu.
Februárban nyilvánosságra hozott egy programot, amelyben csupa jót ígért:
- minden régióban egy szuperkórházat,
- ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet,
- a várólistákat a kórházakban fél évre,
- a járóbeteg-ellátásban két hónapra csökkentené, és
- emeli mindenki fizetését az egészségügyben.
Néhány hónapon belül kiderül, hogy Magyar Péter hazudott vagy igazat mondott.
Az Index még tavaly novemberben hozta nyilvánosságra a gazdasági konvergencia tervnek nevezett Tisza Programot. Ebben az olvasható, hogy a Tisza átalakítaná a teljes TB-rendszert: megszűnne jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. Az egészségügyi ellátáshoz nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók - méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagért nagyjából a jelenlegi összeget kellene fizetni, de ezért jóval alacsonyabb szintű ellátást kapna a beteg.
A Tisza tanácsadói kórházbezárásokról beszéltek
A mostani szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.
Az életmentő sürgősségi ellátás kivételével lényegében
mindenért fizetnie kellene az embereknek, a lakosságot pedig drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék.
Aki nem tudja fizetni a havidíjat, rosszabb ellátásban részesülhet, de akár el is utasíthatják a kórházakból, vagy teljes árat számolnak fel neki, amit ki kell fizetnie. Ráadásul a gyerekek ellátása is veszélybe kerülne.
A jelenlegi gyakorlat szerint minden 18 év alatti gyerek automatikusan kap TAJ-kártyát, ha a szülőknek érvényes társadalombiztosítása van - így a gyerekek ingyen jutnak ellátáshoz.
A Tisza-terve a legsérülékenyebb társadalmi csoportoknak: az időseknek, a gyerekeknek és a krónikus betegeknek lenne a legveszélyesebb. A jelenlegi TB-rendszer éppen ezt a kitettséget gátolja: vagyis, a TB-alapú ellátás nem a piaci nyereség, hanem a rászorultság alapján dönt.
A magánbiztosításokon alapuló egészségügy lényege a profit. Az idősek, a gyerekek és a krónikus betegek egészségügyi igénye magasabb - ezt tudja minden biztosító -, így a piaci rendszerben a díjképzéskor ezeket mind figyelembe veszik.
Korábban a Tisza Párt egészségügyi tanácsadói kórházbezárásokról beszéltek
Magyar Péter mellett januárban új egészségügyi tanácsadó bukkant fel, Rékassy Balázs, aki az egyik nyilatkozatában arról beszélt, hogy úgy akarná “modernizálni” az egészségügyet, hogy kórházakat zárna be.
A Magyar Nemzetnek pedig azt nyilatkozta, hogy jónak tartja a Tisza megszorító csomagját. Rékassy évtizedek óta a fizetős egészségügy mellett kampányol, ahogyan a Tisza környékén feltűnő Kóka János és Kincses Gyula is.
A Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János, aki aktívan bekapcsolódott a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába, már jóval korábban is az egészségügyi megszorítások mellett kampányolt. Több interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek az lenne a jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be. Más alkalommal pedig arról beszélt, hogy már 30 százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.
A Tisza Párt szerint mindez nem igaz - ők mást ígérnek
Magyar Péterék később egy másik programban egészen más terveket hoztak nyilvánosságra az egészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatban.
- Eszerint az állami egészségügyre fordított kiadásokat felviszik a GDP 7 százalékára, minden évben a megelőző évhez képest legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak, ameddig ezt a szintet el nem érik.
- Minden régióban fejlesztenek egy szuperkórházat, és fejlesztik a vidéki, kisebb kórházakat.
- Garantálják, hogy az egészségügy állami finanszírozása fedezze az ellátás valós önköltségét és értékét, ezzel megelőzik a kórházak eladósodását.
- Minden nagy kormányzati döntést egészséghatás-értékelés előz majd meg.
- Az egészségügyi miniszternek vétójoga lesz a kormányzati döntéshozatalban.
- Mindenkinek elérhetővé teszik az ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet. Felülvizsgálják a teljesítményvolumen-korlátot, és prioritásként kezelik a szakorvos- és ápolóhiány azonnali csökkentését.
- A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra csökkentik.
- Újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat, hogy a ciklus végére a részvételi arányok elérjék az uniós átlagot, és a daganatos megbetegedések száma legalább 10 százalékkal csökkenjen.
- Csökkentik az orvos- és szakdolgozóihiányt. A nővér-orvos arányt 1,6-ról 2,5-re emelik. Bérrendezést hajtanak végre a nem orvosi munkakörökben - biztosítják a bérek értékállóságát.
- Minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
- Minden vidéki kórházat megtartanak, és fejlesztenek.
A magyar választók ezeket kérhetik majd számon a Tisza Párton.