Bejelentették: visszaszerzik a kínaiaktól Magyarország legendás, 100 éves hoteljét, nem akárki venné meg – ő lehet az új tulajdonos

A szolnoki Tisza Szálló sorsa fordulóponthoz érkezett: komoly magyar befektető lépett elő, aki magyar kézbe viheti a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épületét – írja a Szoljon.

Visszakaphatja régi fényét a Tisza Szálló / Fotó: Nagy Balázs

A neobarokk stílusú szálloda a Tisza partján, parkosított környezetben áll, és a Tisza Szálló és Gyógyfürdő részeként évtizedeken át a város turisztikai életének fontos részét képezte. A jövőre százéves épület patinás múltjával és gyógyászati funkciójával Szolnok ikonikus létesítményének számít.

Az elmúlt években azonban a kínai tulajdonosok alatt a hotel sorsa bizonytalanná vált, és a korábbi városvezetés – köztük dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc korábbi polgármester – hosszú ideje azon dolgozott, hogy megfelelő kezekbe kerüljön, és ne váljon a város szégyenfoltjává.

Tavaly a tulajdonos több ingatlanportálon is meghirdette az eladást, 995 millió forintos áron.

Eleinte azonban csak kíváncsiskodók érdeklődtek, komoly vevő nem jelentkezett. Most változás állt be: április 8-án, szerdán délelőtt a Tisza Szálló előtt tartott sajtótájékoztatón dr. Berkó Attila, a Fidesz–KDNP Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületének országgyűlési képviselő-jelöltje jelentette be, hogy a Hunguest Hotels Zrt. komoly szándékkal lépett a tranzakcióba.

A bejelentésen személyesen részt vett a szállodalánc vezérigazgatója, dr. Détári-Szabó Ádám is, aki ezzel is hangsúlyozta a szándék komolyságát. A Hunguest Hotels 2020 óta jelentős beruházásokat hajt végre a magyar szállodaiparban: a cég a hazai piacvezető pozíciót erősítette, többek között kétezer szobát újított fel, új hoteleket vásárolt és üzemeltetési szerződéseket szerzett.

„Megkezdtük az egyeztetéseket a tulajdonosokkal a Tisza Szálló hasznosítása kapcsán, jelenleg a folyamat elején járunk. Szándékunk szerint a Hunguest szakmai tapasztalatával állítanánk vissza az épület régi fényét, megtartva a szálló-, a fürdő- és a gyógyászati funkciókat” – mondta dr. Détári-Szabó Ádám. Hozzátette, hogy a projekt jogi, pénzügyi és műszaki átvilágítása most veszi kezdetét.

A vételár és a részletek üzleti titoknak minősülnek, ezért ezekről egyelőre nem nyilatkozhatott.

A vezérigazgató személyes kötődést is említett: egykor a szomszédos Verseghy Ferenc Gimnázium diákjaként ismerte a hotelt, és történetét. Dr. Berkó Attila kiemelte: nem hagyhatják, hogy az ikonikus épület végleg elpusztuljon vagy eltékozolódjon. A korábbi városvezetés is szívén viselte a Tisza Szálló sorsát, most pedig együttműködésre hívta a jelenlegi városvezetést.