szállodaipar
Szolnok
Tisza Szálló

Bejelentették: visszaszerzik a kínaiaktól Magyarország legendás, 100 éves hoteljét, nem akárki venné meg – ő lehet az új tulajdonos

A szolnoki Tisza Szálló hosszú évek után végre reális esélyt kapott a megújulásra. A Hunguest Hotels Zrt. vezérigazgatója személyesen érkezett a városba, hogy bejelentse: a neves magyar szállodalánc megkezdte az egyeztetéseket a műemlék épület megvásárlásáról és felújításáról.
2026.04.09, 18:13
Frissítve: 2026.04.09, 18:22

A szolnoki Tisza Szálló sorsa fordulóponthoz érkezett: komoly magyar befektető lépett elő, aki magyar kézbe viheti a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épületét – írja a Szoljon.

NAGY2017 Új fejezet kezdődhet a Tisza Szálló történetében: a Hunguest Hotels venné meg a műemlék hotelt
Visszakaphatja régi fényét a Tisza Szálló / Fotó: Nagy Balázs

A neobarokk stílusú szálloda a Tisza partján, parkosított környezetben áll, és a Tisza Szálló és Gyógyfürdő részeként évtizedeken át a város turisztikai életének fontos részét képezte. A jövőre százéves épület patinás múltjával és gyógyászati funkciójával Szolnok ikonikus létesítményének számít.

Az elmúlt években azonban a kínai tulajdonosok alatt a hotel sorsa bizonytalanná vált, és a korábbi városvezetés – köztük dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc korábbi polgármester – hosszú ideje azon dolgozott, hogy megfelelő kezekbe kerüljön, és ne váljon a város szégyenfoltjává.

Tavaly a tulajdonos több ingatlanportálon is meghirdette az eladást, 995 millió forintos áron. 

Eleinte azonban csak kíváncsiskodók érdeklődtek, komoly vevő nem jelentkezett. Most változás állt be: április 8-án, szerdán délelőtt a Tisza Szálló előtt tartott sajtótájékoztatón dr. Berkó Attila, a Fidesz–KDNP Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületének országgyűlési képviselő-jelöltje jelentette be, hogy a Hunguest Hotels Zrt. komoly szándékkal lépett a tranzakcióba.

A bejelentésen személyesen részt vett a szállodalánc vezérigazgatója, dr. Détári-Szabó Ádám is, aki ezzel is hangsúlyozta a szándék komolyságát. A Hunguest Hotels 2020 óta jelentős beruházásokat hajt végre a magyar szállodaiparban: a cég a hazai piacvezető pozíciót erősítette, többek között kétezer szobát újított fel, új hoteleket vásárolt és üzemeltetési szerződéseket szerzett.

„Megkezdtük az egyeztetéseket a tulajdonosokkal a Tisza Szálló hasznosítása kapcsán, jelenleg a folyamat elején járunk. Szándékunk szerint a Hunguest szakmai tapasztalatával állítanánk vissza az épület régi fényét, megtartva a szálló-, a fürdő- és a gyógyászati funkciókat” – mondta dr. Détári-Szabó Ádám. Hozzátette, hogy a projekt jogi, pénzügyi és műszaki átvilágítása most veszi kezdetét. 

A vételár és a részletek üzleti titoknak minősülnek, ezért ezekről egyelőre nem nyilatkozhatott.

A vezérigazgató személyes kötődést is említett: egykor a szomszédos Verseghy Ferenc Gimnázium diákjaként ismerte a hotelt, és történetét. Dr. Berkó Attila kiemelte: nem hagyhatják, hogy az ikonikus épület végleg elpusztuljon vagy eltékozolódjon. A korábbi városvezetés is szívén viselte a Tisza Szálló sorsát, most pedig együttműködésre hívta a jelenlegi városvezetést.

Kérte, hogy a hivatalos közösségi oldalakon ne tegyenek valótlan, negatív vagy degradáló megjegyzéseket az épülettel kapcsolatban. Jelenleg a tranzakció még korai szakaszában van, a felek egyeztetései folynak. Ha a vásárlás megvalósul, az a város számára jókora előrelépést jelenthet a turisztikai kínálat fejlesztésében.

A Hunguest Hotels tapasztalata alapján reális esély nyílik arra, hogy a műemlék épület visszanyerje egykori rangját, és ismét vendégeket fogadjon a Tisza-parti környezetben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
