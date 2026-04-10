Orbán Viktor szerint nem elegendő a már zajló paksi bővítés: a miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorában arról beszélt, hogy Magyarország energiafüggetlenségének erősítése érdekében nemcsak a Paks II. beruházást kell befejezni, hanem el kell indítani egy új atomerőmű-projektet, a Paks III.-at is.

Új atomerőmű épülhet Magyarországon, Paks II. nem elég – kell egy harmadik a teljes energiafüggetlenséghez / MVM

A kormányfő az interjúban hangsúlyozta: Magyarország alapvető érdeke, hogy a háború mielőbb lezáruljon, és az európai gazdaság visszatérjen a normális működéshez. Ennek részeként arról is beszélt, hogy

az ország érdeke az orosz energiahordozók vásárlása, valamint egy olyan európai biztonsági rendszer kialakítása, amelynek Oroszország is része.

Orbán Viktor szerint az Európai Unió jelenlegi energiapolitikája fenntarthatatlan, és úgy véli, idővel elkerülhetetlen lesz az orosz energia visszaengedése az uniós piacra. Megfogalmazása szerint a Brüsszel–Budapest-meccsben Magyarország áll nyerésre, és szerinte ez a vita végül az uniós álláspont feladásával zárulhat.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az energiafüggetlenség növelése kulcskérdés a következő években. Ennek érdekében a már folyamatban lévő beruházások mellett új kapacitások kiépítését is szükségesnek tartja, külön kiemelve, hogy

Paks II. befejezése mellett egy újabb atomerőmű-projekt előkészítését is meg kell kezdeni.

Az interjúban a kormányfő a választásra is kitért: hárommillió szavazat megszerzését tűzte ki célul, amely szerinte elegendő lehet a parlamenti többséghez. Hozzátette, hogy a kormányzati tervek részleteiről csak a választás után kíván beszélni, ugyanakkor jelezte, hogy a Belügyminisztérium szerepét inkább erősítené, és Navracsics Tibor feladatául szabná az önkormányzati rendszer finanszírozásának újratárgyalását.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem tervez magyar katonákat Ukrajnába küldeni, és nem támogatja, hogy magyar forrásokból finanszírozzák a háborút. Emellett a rezsicsökkentés fenntartását, a teljes foglalkoztatottság megőrzését és több szociális intézkedés – köztük a 14. havi nyugdíj és a kedvezményes lakáshitelek – végrehajtását is megerősítette.