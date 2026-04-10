BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Új atomerőmű épülhet Magyarországon, Paks II. nem elég – kell egy harmadik a teljes energiafüggetlenséghez

Új atomerőmű építésének lehetőségéről beszélt Orbán Viktor, aki szerint Paks II. befejezése önmagában nem elegendő. Az új atomerőmű-projekt elindítása a kormányfő szerint kulcsfontosságú az energiafüggetlenség növeléséhez. A miniszterelnök egyértelművé tette: hosszú távon további kapacitásokra lesz szükség.
VG/MTI
2026.04.10, 18:23
Frissítve: 2026.04.10, 18:40

Orbán Viktor szerint nem elegendő a már zajló paksi bővítés: a miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorában arról beszélt, hogy Magyarország energiafüggetlenségének erősítése érdekében nemcsak a Paks II. beruházást kell befejezni, hanem el kell indítani egy új atomerőmű-projektet, a Paks III.-at is.

Új atomerőmű épülhet Magyarországon, Paks II. nem elég – kell egy harmadik a teljes energiafüggetlenséghez
Új atomerőmű épülhet Magyarországon, Paks II. nem elég – kell egy harmadik a teljes energiafüggetlenséghez / MVM

A kormányfő az interjúban hangsúlyozta: Magyarország alapvető érdeke, hogy a háború mielőbb lezáruljon, és az európai gazdaság visszatérjen a normális működéshez. Ennek részeként arról is beszélt, hogy 

az ország érdeke az orosz energiahordozók vásárlása, valamint egy olyan európai biztonsági rendszer kialakítása, amelynek Oroszország is része.

Orbán Viktor szerint az Európai Unió jelenlegi energiapolitikája fenntarthatatlan, és úgy véli, idővel elkerülhetetlen lesz az orosz energia visszaengedése az uniós piacra. Megfogalmazása szerint a Brüsszel–Budapest-meccsben Magyarország áll nyerésre, és szerinte ez a vita végül az uniós álláspont feladásával zárulhat.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az energiafüggetlenség növelése kulcskérdés a következő években. Ennek érdekében a már folyamatban lévő beruházások mellett új kapacitások kiépítését is szükségesnek tartja, külön kiemelve, hogy 

Paks II. befejezése mellett egy újabb atomerőmű-projekt előkészítését is meg kell kezdeni.

Az interjúban a kormányfő a választásra is kitért: hárommillió szavazat megszerzését tűzte ki célul, amely szerinte elegendő lehet a parlamenti többséghez. Hozzátette, hogy a kormányzati tervek részleteiről csak a választás után kíván beszélni, ugyanakkor jelezte, hogy a Belügyminisztérium szerepét inkább erősítené, és Navracsics Tibor feladatául szabná az önkormányzati rendszer finanszírozásának újratárgyalását.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem tervez magyar katonákat Ukrajnába küldeni, és nem támogatja, hogy magyar forrásokból finanszírozzák a háborút. Emellett a rezsicsökkentés fenntartását, a teljes foglalkoztatottság megőrzését és több szociális intézkedés – köztük a 14. havi nyugdíj és a kedvezményes lakáshitelek – végrehajtását is megerősítette.

Megmutatta a Roszatom, milyen lehetne Paks III.

A Roszatom két éve már ismertette a magyar újságírókkal a Moszkva melletti Podolszkban, milyen eredményeket ért el a kis moduláris atomreaktorok (SMR) és a kis atomerőművek (SNPP) fejlesztése és gyártása terén. A tájékoztatás két okból is időszerű volt: Magyarországon is terítékre kerülhet ilyen berendezés beszerzése, továbbá míg a világszerte folyó mintegy 70 SMR-fejlesztés döntő része még csak terv, az orosz termék már a gyakorlatban is bizonyított.

A kulcs abban a fő képességükben van, hogy áramot és hőt termelnek olyan, nagy energiaigényű területeknek, amelyek az energiahálózattól távol esnek, illetve máshonnan szállított árammal a nagy távolság vagy földrajzi okok miatt nem láthatók el. Egy ilyen berendezés 50-100, legfeljebb 150 megawattos. Összehasonlításképpen a paksi atomerőmű mind a négy blokkja mintegy 500 megawattos (de 440 megawattosnak épültek), a két új paksi blokk 1200 megawattos lesz, a Paks III. néven emlegetett, de nem Pakson építendő kisebb létesítmény teljesítményének ideális nagysága még nyitott.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu