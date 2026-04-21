ukrán dróntámadás
energiahelyzet
urals
Barátság kőolajvezeték
orosz olaj

Ki érti? Ukrajna drónokkal támadta meg az olajjellátást a Barátsághoz, amit épp újraindítana

Fontos olajipari létesítmény sérült meg a szamarai régióban. Az ukrán drónok ismét egy olyan üzemet találtak el, amely a Barátság kőolajvezeték működésében is kulcsfontosságú.
VG
2026.04.21, 16:00
Frissítve: 2026.04.21, 16:13

Ukrán drónok csaptak le egy kulcsfontosságú orosz olajelosztó állomásra a szamarai régióban, hatalmas tüzet okozva. A támadás közvetlenül érintheti Oroszország exportképességét, ezáltal pedig a Barátság kőolajvezeték ellátását is, amelynek újraindítása kedden, illetve szerdán várható, ha hinni lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új ígéretének. Jó eséllyel lehet, hiszen az ukránoknak sürgősen szükségük van az uniós pénzekre, amelyeket az olajvezeték innenső oldalán álló Magyarország és Szlovákia blokkol.

ukrán drón
Az éjszakai ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott az orosz energiaellátásban, közvetlenül érintve a hamarosan újrainduló Barátság kőolajvezetéket is / Fotó: Anelo

Újabb súlyos csapást szenvedett el az orosz energiaszektor, miután ukrán drónok támadást hajtottak végre egy kulcsfontosságú olajelosztó állomás ellen a szamarai területen. A műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat, azaz az SZBU egyik elit egysége hajtotta végre április 21-re virradó éjszaka, és a célpont a Proszvet település közelében található infrastruktúra volt.

A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben, a Kyiv Independent értesülései szerint pedig legalább öt nyersolajtartály sérült meg, amelyek egyenként 20 ezer köbméteres kapacitással rendelkeznek. Ez nemcsak látványos pusztítást jelent, hanem komoly logisztikai kiesést is.

Ukrán dróntalálat érte az orosz olajexport szívét

Az érintett állomás kulcsszerepet játszik az orosz olajiparban: itt keverik össze a különböző lelőhelyekről származó nyersolajat, hogy létrejöjjön az Urals típusú exportolaj, amelyet többek között a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra is szállítanának. Ez az egyik legfontosabb orosz exporttermék, amely meghatározó bevételi forrás Moszkva számára.

Egy ilyen létesítmény kiesése közvetlenül csökkentheti az ország képességét arra, hogy teljesítse nemzetközi szállítási szerződéseit.

Az oroszok zöld utat adtak a magyar olajnak, most már az ukránokon múlik a Barátság sorsa

Legfrissebb értesülések szerint az oroszok már indítanák is az olajat, csupán néhány feltételt szabtak.

Az ukrán források szerint az ilyen típusú támadások célja egyértelmű: megbontani az orosz olajexport láncát, és ezzel pénzügyi nyomást gyakorolni a háborús gépezetre. Oroszország ugyanis jelentős részben az energiahordozók exportjából finanszírozza az immár ötödik éve tartó háborút.

A szamarai régió kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev megerősítette, hogy támadás érte az ipari létesítményt, de azt állította, hogy civil áldozatok nem voltak. 

Eközben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán összesen 97 ukrán drónt fogtak el az ország több régiójában, köztük Asztrahánban, Belgorodban, Kurszkban és a Fekete-tenger térségében.

A mostani csapás nem egyedi eset. Az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban támad orosz olajraktárakat, finomítókat és logisztikai csomópontokat. Április 18-án például négy jelentős olajipari létesítményt értek találatok, köztük két szamarai finomítót.

Itt a nagy fordulat: már ma újraindulhat a Barátság vezeték – valakinek nagyon kell a pénz

Kijevnek nagyon kell az uniós hitel. A Barátság vezeték újraindulásával már szerdán dönthetnek az uniós nagykövetek a kölcsönről.

 

Orosz-ukrán háború

