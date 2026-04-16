Deviza
EUR/HUF364,56 +0,36% USD/HUF309,12 +0,46% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,26 +0,4% PLN/HUF86,01 +0,28% RON/HUF71,59 +0,31% CZK/HUF14,97 +0,28% EUR/HUF364,56 +0,36% USD/HUF309,12 +0,46% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,26 +0,4% PLN/HUF86,01 +0,28% RON/HUF71,59 +0,31% CZK/HUF14,97 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 011,97 -0,35% MTELEKOM2 326 -0,43% MOL4 362 -1,47% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 760 -0,55% OPUS384 +0,39% ANY7 660 +0,91% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 136,57 +0,45% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 856,35 -0,04% BUX139 011,97 -0,35% MTELEKOM2 326 -0,43% MOL4 362 -1,47% OTP44 350 +0,11% RICHTER12 760 -0,55% OPUS384 +0,39% ANY7 660 +0,91% AUTOWALLIS153 +0,65% WABERERS4 800 +3,54% BUMIX9 136,57 +0,45% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 856,35 -0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Grád Ottó
Kiderült, hová tűnt másfél havi benzin Magyarországról - „a mostani állapot nem tartható!"

Az indokoltnak tűnőnél sokkal gyorsabban apadt a biztonsági benzinkészlet márciusban. A látszat csal – derült ki Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának az ATV-ben adott nyilatkozatából –, de hátra sem dőlhetünk. Amíg él a védett ár, addig nem érkezik érdemi import, anélkül pedig nem látható el üzemanyaggal a magyar piac.
B. H. L.
2026.04.16., 08:52

Jócskán lecsökkent Magyarország benzin- és gázolajtartaléka a legújabb statisztikák szerint, de Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára az ATV-ben rámutatott azokra a folyamatokra, amelyek miatt rövid távon nem kell aggódnunk. A hazai üzemanyagpiac azonban import nélkül nem látható el, emiatt érdemes mielőbb felülvizsgálni a behozatalt távol tartó védett ár rendszerét.

Üzemanyaghiány a küszöbön? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyarország már 1993 óra rendelkezik benzin-, gázolaj- és némi kerozintartalékkal, ezek meglétét 1998 óta a nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése is megköveteli. A biztonsági készletnek fedeznie kell az ország nettó felhasználásának 90 napi igényét. Ettől kicsit eltérően az Európai Unió is előír készletezést Grád Ottó magyarázata szerint. Ez tehát az a tartalék, amelyhez hozzá kellett nyúlni a hazai piac ellátása érdekében azután, hogy a kormány március 10-től elrendelte a védett üzemanyagárak alkalmazását a magyar rendszámú autósok esetében.

Hová tűnt a biztonsági üzemanyag?

A napokban az kavart vihart, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint nagyon lecsökkentek a biztonsági tartalékok. A benzintartalék akkora mennyiséggel apadt, amennyit máskor másfél hónap alatt használ fel az ország. Ráadásul csak mutatóba maradt előle valamennyi a szövetségnél. „Alapvetően nem tűnt el ennyi, csak az MSZKSZ nyilvántartásából esett ki” – válaszolt az ATV riporterének a MÁSZ főtitkára. 

A benzin átkerült a nagykereskedőkön keresztül a kereskedelmi tárolókba, hogy azokból a benzinkutathoz lehessen szállítani.

Közben pedig folyik a visszapótlás – ez jogszabályi kötelezettség is –, a készlet tehát nő. Jelenleg is több mint egyhavi felhasználásra elég üzemanyag van a biztonsági tárolókban.

 

Nagyon kellene az import

A belpiac ellátása szempontjából a százhalombattai finomító működése is fontos kérdés. A létesítmény jelenleg a Janaf társaság által üzemeltetett Adria-kőolajvezetéken érkező olajból dolgozik, de a tavalyi tűz miatt csak mintegy 60 százalékon üzemel.

A biztonsági készletek hazai apadása kapcsán az a legnagyobb probléma Grád Ottó szerint, hogy a védett ár annyira elszakadt a piacitól az amerikai–iráni konfliktus következtében, hogy szinte teljesen megszűnt az import, amely pedig a magyarországi ellátás egyik fontos lába. Így nagy könnyebbség lesz, ha április végén újra érkezik a kőolaj a Barátság-vezetéken. A hazai finomító ugyanis ezt a típusú olajat tudja a leghatékonyabban feldolgozni, mert erre optimalizálták.

Az orosz olaj érkezésének azonban a belföldi üzemanyagárakra nem lesz hatása, mert azokat

  • a kőolaj világpiaci ára,
  • egyes olajtermékek jelenleg is magas európai jegyzése,
  • valamint a forintnak a dollárhoz és az euróhoz viszonyított árfolyama

határozza meg.

Lassan búcsúzni kell a védett ártól

Mindenképpen felül kell vizsgálni a védett árra vonatkozó jogszabályokat Grád Ottó szerint. Most ugyanis olyan messze van a benzin védett, literenként 595 forintos és a gázolaj védett, 615 forintos ára a piacitól, ami esélytelenné teszi az ellátáshoz elengedhetetlen importot. Az árkülönbség a benzin esetében mintegy 90, a gázolajnál 160-170 forint. 

Nem érezzük a Mol árcsökkentésének a hatását

Egyelőre még kitart a biztonsági készlet. A felhasználók is látják a töltőállomásokon, hogy sehol nincs kiírva a tankolás mennyiségi korlátozása.

 A következő hetekben tehát lesz elég üzemanyag, de a mostani állapot a fentiek miatt nem tartható

– emelte ki Grád Ottó. 

Piaci áron jelenleg a felhasználóknak legfeljebb a 10 százaléka tankol, vagyis csak ezt a kört érinti, hogy esik a Mol szabadáras termékeinek az ára. A védett ár ettől nem változik.

A szabadáras termék ára tovább eshet egy esetleges amerikai–irán megállapodás hatására az olajáreséshez vezető, piaci hurráoptimizmus hatására. Ez a helyzet azonban hamar elmúlik, mert a kereskedők majd felmérik a valós piaci helyzetet, és váltanak az akutális egyensúlyból adódó árakra. Az aktuális helyzet pedig az, hogy a nemzetközi olajpiaci helyzet miatt lényegében az egész világon megcsappantak a biztonsági készletek. A stratégiai tartalékok visszapótlása a szokásosnál nagyobb olajkeresletet, az pedig magasabb árakat eredményez.

Ajánlott videók

Továbbiak
Grád Ottó

Kiderült, hová tűnt másfél havi benzin Magyarországról - „a mostani állapot nem tartható!"

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

