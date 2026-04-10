Éles fordulat: változtak a piaci árak a hazai kutakon
A mai nappal árcsökkenés érvényesül a hazai töltőállomásokon: mindkét üzemanyagtípus esetében alacsonyabb árakra számíthatnak a nem magyar forgalmival rendelkező autósok, akik nem vehetik igénybe a védett üzemanyagárakat – számolt be róla az Origo.
Így alakulnak az üzemanyagárak
A mai nappal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal.
A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak:
- 95-ös benzin: 702 Ft/liter
- gázolaj: 812 Ft/liter
A védett árak természetesen nem változtak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- gázolaj: 615 Ft/liter
Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.
