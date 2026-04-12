Korán kelt a magyar: tömegek indultak szavazni, látványosan megugrott a részvétel 2022-höz képest

Korán kelt a magyar: már a reggeli órákban tömegek indultak el szavazni, és látványosan megugrott a részvétel a négy évvel ezelőttihez képest. A választások első adatai alapján egyértelmű, hogy jóval aktívabban kezdődött a nap, mint 2022-ben, több időpontban is magasabb részvételt mértek. A korai számok szerint már most érezhető az erős mozgósítás hatása, és széles körben jelentek meg a választók az urnáknál. Mindez arra utal, hogy kifejezetten erős részvételű nap körvonalazódik.
Ballagó Dániel
2026.04.12, 11:01
Frissítve: 2026.04.12, 11:13

Korán kelt a magyar vasárnap: már a reggeli órákban hosszabb sorok alakultak ki több szavazókörnél, és az első hivatalos adatok is azt mutatják, hogy a választók jóval aktívabban kezdtek, mint 2022-ben. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint reggel 7 óráig a választásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát, ami közel duplája a négy évvel ezelőtti hasonló időpontban mért részvételnek.

Korán kelt a magyar: már most többen szavaztak az idei választások alatt, mint 2022-ben / Fotó: Kocsis Zoltán

A lendület később sem tört meg:

a 9 órás részvétel országosan kiemelkedően magas lett, több helyen rekordközeli arányokról számoltak be. Ez azt jelzi, hogy a választás már a délelőtti órákban erősebb mobilizációval indult, mint a legutóbbi parlamenti voksolás.

Nemcsak gyorsabb, de szélesebb is a részvétel

Az adatok alapján nem egy-egy térség húzza fel a számokat:

Pest vármegyében, Hajdú-Biharban és több más megyében is az országos átlag feletti aktivitás látszik már kora reggel.

A fővárosban is hasonló a helyzet, ahol több tízezren járultak már az urnákhoz a reggeli órákban. A részvétel földrajzilag is kiegyensúlyozottabbnak tűnik, ami arra utal, hogy országos szinten erős a választói aktivitás.

A 2022-es „nagy ugrás” lehet a kulcs

A korai számok ugyan erősek, de a választás kimenetele szempontjából kulcskérdés lesz, hogy megismétlődik-e a négy évvel ezelőtti dinamika.

2022-ben ugyanis a 9 és 11 óra közötti időszak hozta az egyik legnagyobb fordulatot: ebben a két órában közel kétmillió választó ment el szavazni, ami látványosan megdobta a részvételi görbét. Ez a „délelőtti roham” alapozta meg a végül magas, több mint 70 százalékos részvételt.

Ha most is hasonló mértékű hullám következik, akkor a 2026-os választás akár minden korábbi rekordot megközelíthet vagy meg is haladhat.

Magas tét, erős mozgósítás

A politikai tét is jelentős: a választás arról dönt, hogy Orbán Viktor vezette kormány folytathatja-e a munkát, vagy új politikai erő kerül hatalomra. A kampány hajrájában mindkét oldal erős mozgósítást végzett, ami most a számokban is visszaköszön. A kormányfő is arra buzdította a választókat, hogy minél többen éljenek szavazati jogukkal, hangsúlyozva a döntés súlyát.

Még bármi lehet a nap végére

A magas korai részvétel mindenképpen figyelemre méltó, de önmagában nem dönti el a végső arányokat. A választások története azt mutatja, hogy a délutáni órák legalább ilyen fontosak: egy lassulás visszafoghatja az összképet, míg egy újabb hullám akár rekordközeli részvételt is hozhat. Egy biztos: a választás napja erősen indult, és már most látszik, hogy a magyarok ezúttal is komolyan veszik a döntést.

Magyarország választ: rekord részvételi arány, több mint 1,2 millió szavazó – élő közvetítésünk

Vasárnap tartják az országgyűlési választást Magyarországon, ez a rendszerváltás utáni tizedik voksolás. A választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik. Napközben a hivatal csak a részvételről ad ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest. Bővebben>>>

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
