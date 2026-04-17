Rég voltak ilyen optimisták a vállalkozások, mint ebben a negyedévben – az inflációtól már nem félnek, de van, amitől igen

Évek óta nem voltak olyan optimisták a magyar vállalkozók, mint 2026 első negyedévében, az év első három hónapjában a VOSZ vállalkozói hangulatot vizsgáló Barométerének indexe 54 százalékra emelkedett – mondta Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) a társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója, gazdaságkutatási igazgatója.

Fotó: Tualek Photographer / Shutterstock

Kiemelte, hogy a Barométer így öt negyedév után ismét az optimista tartományba került. A javulást elsősorban

az üzleti hangulat erősödése

és a beruházási szándékok élénkülése

hajtja. Az optimista hangulat mögött egyszerre húzódtak meg a politikai változással kapcsolatos várakozások és a szezonális hatások – mondta Kozák. Utóbbi arra utal, hogy

az év elején a vállalatok rendszerint kedvezőbben ítélik meg a kilátásaikat, különösen a beruházási terveiket illetően.

A kiszámíthatatlanság, a magas adóterhek, a gazdaságpolitika általában és a magas energiaár jelentették az első negyedévben a legsúlyosabb problémákat. Az országproblémák továbbra is széles spektrumon jelennek meg: az első negyedévben tíz olyan problémát azonosítottak a cégvezetők, amelyek súlya meghaladta az 5 százalékot.

A vállalkozók számára a legmarkánsabb probléma a csökkenő vásárlóerő volt.

Emellett a megrendelések elmaradása, a fizetési morál, a munkaerőhiány és a kiszámíthatatlanság jelentik a mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémákat.

Több bevételt remélnek a vállalkozások

Az üzleti hangulat 61 százalékos értéke 3 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 3 év elteltével most először került újra a 60 százalékos szint fölé. A rövid távú kilátások enyhén, a hosszú távú kilátásokkal kapcsolatos várakozások pedig jelentősen javultak. Az árbevétellel kapcsolatos kilátások jelentősen, 4 ponttal emelkedtek az előző negyedévhez képest. Kozák Ákos felhívta a figyelmet, hogy

A gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent; a mérés kezdete óta most először fordult elő, hogy enyhe többségbe kerültek azok, akik szerint a gazdasági helyzet a következő negyedévben nem lesz veszélyesebb.

Ezzel együtt közel 50 százalék azok aránya, akik szerint „nem változik a helyzet”.