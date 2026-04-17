Rég voltak ilyen optimisták a vállalkozások, mint ebben a negyedévben – az inflációtól már nem félnek, de van, amitől igen
Évek óta nem voltak olyan optimisták a magyar vállalkozók, mint 2026 első negyedévében, az év első három hónapjában a VOSZ vállalkozói hangulatot vizsgáló Barométerének indexe 54 százalékra emelkedett – mondta Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) a társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója, gazdaságkutatási igazgatója.
Kiemelte, hogy a Barométer így öt negyedév után ismét az optimista tartományba került. A javulást elsősorban
- az üzleti hangulat erősödése
- és a beruházási szándékok élénkülése
hajtja. Az optimista hangulat mögött egyszerre húzódtak meg a politikai változással kapcsolatos várakozások és a szezonális hatások – mondta Kozák. Utóbbi arra utal, hogy
az év elején a vállalatok rendszerint kedvezőbben ítélik meg a kilátásaikat, különösen a beruházási terveiket illetően.
A kiszámíthatatlanság, a magas adóterhek, a gazdaságpolitika általában és a magas energiaár jelentették az első negyedévben a legsúlyosabb problémákat. Az országproblémák továbbra is széles spektrumon jelennek meg: az első negyedévben tíz olyan problémát azonosítottak a cégvezetők, amelyek súlya meghaladta az 5 százalékot.
A vállalkozók számára a legmarkánsabb probléma a csökkenő vásárlóerő volt.
Emellett a megrendelések elmaradása, a fizetési morál, a munkaerőhiány és a kiszámíthatatlanság jelentik a mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémákat.
Több bevételt remélnek a vállalkozások
Az üzleti hangulat 61 százalékos értéke 3 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 3 év elteltével most először került újra a 60 százalékos szint fölé. A rövid távú kilátások enyhén, a hosszú távú kilátásokkal kapcsolatos várakozások pedig jelentősen javultak. Az árbevétellel kapcsolatos kilátások jelentősen, 4 ponttal emelkedtek az előző negyedévhez képest. Kozák Ákos felhívta a figyelmet, hogy
A gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent; a mérés kezdete óta most először fordult elő, hogy enyhe többségbe kerültek azok, akik szerint a gazdasági helyzet a következő negyedévben nem lesz veszélyesebb.
Ezzel együtt közel 50 százalék azok aránya, akik szerint „nem változik a helyzet”.
A saját vállalkozást érintő cégvezetői hosszú- és rövidtávú kilátások továbbra is optimista tartományban vannak: jelentősen csökkent a pesszimisták és nőtt az optimisták száma. A cégvezetők emellett nagyon arányban számítanak a tervezett árbevétel teljesülésére: 60 százalék szerint a cégeik elérik a kitűzött célt. Mindössze hét százalékuk gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben.
Fizetésemelést nem várhatnak túl sokan
Jelentősen, 69 százalékra csökkent a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya. Ez hasonló szinten van a 2025-ös és 2024-es évek hasonló adataival. A pénzügyi helyzet továbbra is a legerősebb alindex a mért mutatok közül, ugyanakkor a mérés kezdete óta fokozatosan csökken a tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya. Az alindex értéke 2024 második fele óta lényegében stagnál tartósan a 60-62 százalékos sávban alakul. Továbbra is jelentős – 76 százalék – azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik beépítik az inflációt az árakba – emelte ki Kozák Ákos. A fizetési morál megítélése 2026 I. negyedévében alapvetően stabil: a cégvezetők többsége (53 százalék) nem tapasztal változást, miközben a romlást érzékelők aránya enyhén csökkent az előző negyedévhez képest. A javulást jelzők aránya továbbra is alacsony. Mindössze 7 százalékuk gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben. Ez arány enyhén magasabb, mint egy negyedévvel korábban, de rendre alacsonyabb a megelőző negyedévekhez viszonyítva.
A beruházási kedv megmaradt
A beruházások-alindex értéke az előző negyedévhez képest jelentős, a megelőző évek azonos időszakához képest pedig enyhe emelkedést mutatott. Új munkaerő felvételével a cégvezetők harmada számol, új beruházást a cégvezetők 38 százaléka tervez. A cégek 60 százaléka tudta befejezni a tervezett beruházásait; jelentősen többen, mint az előző két év hasonló időszakában. Az első negyedévben 24 százalékon állt a potenciális üzleti lehetőséggel találkozó cégvezetők aránya.
A pénzügyi helyzet továbbra is a legerősebb alindex a mért mutatók közül, ugyanakkor a mérés kezdete óta fokozatosan csökken a tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya. Az alindex értéke 2024 második fele óta lényegében stagnál, tartósan a 60–62 százalékos sávban alakul.
Perlusz László, a VOSZ főtitkára kérdésre válaszolva elmondta, hogy az informális találkozás már megtörtént a következő kormánnyal. Véleménye szerint a vállalkozások számára régóta az egyik legnagyobb kihívást a bizonytalanság jelenti, amit a választási időszak sem enyhített. Hozzátette: a helyzet nem kizárólag hazai eredetű, a globális bizonytalanság hatásai is begyűrűznek a magyar gazdaságba.