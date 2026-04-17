Deviza
Perlusz László

Rég voltak ilyen optimisták a vállalkozások, mint ebben a negyedévben – az inflációtól már nem félnek, de van, amitől igen

Évek óta nem látott optimizmus jellemzi a hazai vállalkozásokat: a VOSZ barométere 54 százalékra emelkedett 2026 első negyedévében, ismét az optimista tartományba kerülve. A javulást főként az üzleti hangulat és a beruházási szándékok erősödése hajtja, miközben a csökkenő vásárlóerő és a gazdasági bizonytalanság továbbra is komoly kihívást jelent. Kiderült az is, hogy felvette-e már a vállalkozásokkal a kapcsolatot a leendő kormány.
Zováthi Domokos
2026.04.17, 06:29

Évek óta nem voltak olyan optimisták a magyar vállalkozók, mint 2026 első negyedévében, az év első három hónapjában a VOSZ vállalkozói hangulatot vizsgáló Barométerének indexe 54 százalékra emelkedett – mondta Kozák Ákos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) a társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója, gazdaságkutatási igazgatója.

A vállalkozók számára a legmarkánsabb probléma a csökkenő vásárlóerő volt / Fotó: Tualek Photographer / Shutterstock

Kiemelte, hogy a Barométer így öt negyedév után ismét az optimista tartományba került. A javulást elsősorban

  • az üzleti hangulat erősödése
  • és a beruházási szándékok élénkülése

hajtja. Az optimista hangulat mögött egyszerre húzódtak meg a politikai változással kapcsolatos várakozások és a szezonális hatások – mondta Kozák. Utóbbi arra utal, hogy

az év elején a vállalatok rendszerint kedvezőbben ítélik meg a kilátásaikat, különösen a beruházási terveiket illetően.

 A kiszámíthatatlanság, a magas adóterhek, a gazdaságpolitika általában és a magas energiaár jelentették az első negyedévben a legsúlyosabb problémákat. Az országproblémák továbbra is széles spektrumon jelennek meg: az első negyedévben tíz olyan problémát azonosítottak a cégvezetők, amelyek súlya meghaladta az 5 százalékot.

A vállalkozók számára a legmarkánsabb probléma a csökkenő vásárlóerő volt.

Emellett a megrendelések elmaradása, a fizetési morál, a munkaerőhiány és a kiszámíthatatlanság jelentik a mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémákat. 

Kozák Ákos / Fotó: Fehér Gábor

Több bevételt remélnek a vállalkozások

Az üzleti hangulat 61 százalékos értéke 3 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 3 év elteltével most először került újra a 60 százalékos szint fölé. A rövid távú kilátások enyhén, a hosszú távú kilátásokkal kapcsolatos várakozások pedig jelentősen javultak. Az árbevétellel kapcsolatos kilátások jelentősen, 4 ponttal emelkedtek az előző negyedévhez képest. Kozák Ákos felhívta a figyelmet, hogy

a  gazdasági helyzetet pesszimistán látók száma jelentősen csökkent.

A gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent; a mérés kezdete óta most először fordult elő, hogy enyhe többségbe kerültek azok, akik szerint a gazdasági helyzet a következő negyedévben nem lesz veszélyesebb. 
Ezzel együtt közel 50 százalék azok aránya, akik szerint „nem változik a helyzet”.

A saját vállalkozást érintő cégvezetői hosszú- és rövidtávú kilátások továbbra is optimista tartományban vannak: jelentősen csökkent a pesszimisták és nőtt az optimisták száma.  A cégvezetők emellett nagyon arányban számítanak a tervezett árbevétel teljesülésére: 60 százalék szerint a cégeik elérik a kitűzött célt. Mindössze hét százalékuk gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben.

Fizetésemelést nem várhatnak túl sokan

Jelentősen, 69 százalékra csökkent a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya. Ez hasonló szinten van a 2025-ös és 2024-es évek hasonló adataival. A pénzügyi helyzet továbbra is a legerősebb alindex a mért mutatok közül, ugyanakkor a mérés kezdete óta fokozatosan csökken a tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya. Az alindex értéke 2024 második fele óta lényegében stagnál tartósan a 60-62 százalékos sávban alakul. Továbbra is jelentős – 76 százalék – azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik beépítik az inflációt az árakba – emelte ki Kozák Ákos. A fizetési morál megítélése 2026 I. negyedévében alapvetően stabil: a cégvezetők többsége (53 százalék) nem tapasztal változást, miközben a romlást érzékelők aránya enyhén csökkent az előző negyedévhez képest. A javulást jelzők aránya továbbra is alacsony. Mindössze 7 százalékuk gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben. Ez arány enyhén magasabb, mint egy negyedévvel korábban, de rendre alacsonyabb a megelőző negyedévekhez viszonyítva. 

Perlusz László / Fotó: Havran Zoltán

A beruházási kedv megmaradt

A beruházások-alindex értéke az előző negyedévhez képest jelentős, a megelőző évek azonos időszakához képest pedig enyhe emelkedést mutatott. Új munkaerő felvételével a cégvezetők harmada számol, új beruházást a cégvezetők 38 százaléka tervez. A cégek 60 százaléka tudta befejezni a tervezett beruházásait; jelentősen többen, mint az előző két év hasonló időszakában. Az első negyedévben 24 százalékon állt a potenciális üzleti lehetőséggel találkozó cégvezetők aránya.

A pénzügyi helyzet továbbra is a legerősebb alindex a mért mutatók közül, ugyanakkor a mérés kezdete óta fokozatosan csökken a tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya. Az alindex értéke 2024 második fele óta lényegében stagnál, tartósan a 60–62 százalékos sávban alakul.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára kérdésre válaszolva elmondta, hogy az informális találkozás már megtörtént a következő kormánnyal. Véleménye szerint a vállalkozások számára régóta az egyik legnagyobb kihívást a bizonytalanság jelenti, amit a választási időszak sem enyhített. Hozzátette: a helyzet nem kizárólag hazai eredetű, a globális bizonytalanság hatásai is begyűrűznek a magyar gazdaságba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
