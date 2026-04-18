Magyarország egyre több külföldit vonz Nyugatról: a „bezzegállamokból” rekordszintű a kivándorlás – nem csak az olcsóbb megélhetési költségek miatt vagyunk vonzók

Az elmúlt években látványosan átalakult a globális migráció szerkezete: a fejlett nyugati gazdaságokból is egyre többen költöznek külföldre – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kivándorlást vizsgáló elemzéséből . A jelenség mögött elsősorban a megélhetési költségek tartós emelkedése, a távmunka térnyerése és az életminőség javításának igénye áll, miközben a munkaerőpiac egyre inkább nemzetközivé válik.

Egy nemzetközi elemzés szerint 2024-ben mintegy 4 millió ember hagyta el a vizsgált 31 fejlett országot, ami közel 20 százalékos növekedést jelent a járvány előtti, 2015-ös szinthez képest. Az adatok azt mutatják, hogy a kivándorlás már nem kizárólag a fejlődő világ sajátossága, hanem egyre inkább a fejlett gazdaságok közötti áramlásról beszélhetünk.

Látványos ugrások több országban

Országszinten is markáns elmozdulások figyelhetők meg. Kanadában 2025 harmadik negyedévében 34 százalékkal volt magasabb a kivándorlás, mint hat évvel korábban. Új-Zélandon 2025-ben 29 százalékkal haladta meg a kivándorlás a 2019-es szintet, miközben a saját állampolgárok elvándorlása 74 százalékkal nőtt. Svédországban több mint 60 százalékos emelkedést mértek, míg

Olaszország

és Izland

esetében is rekordközeli számokról számoltak be. Az Egyesült Államokban különösen figyelemre méltó fordulat történt: 2025-ben nettó kivándorlás alakult ki. A bevándorlás 2,6–2,7 millió főre csökkent a 2023-as közel 6 millióról, miközben mintegy 2,2 millióan hagyták el az országot, egyes becslések szerint akár 3 millióan is.

A kivándorlók jelentős része Európát választja. Portugáliában például több mint 500 százalékkal nőtt az amerikaiak száma a járvány óta, míg Spanyolországban és Hollandiában az elmúlt évtizedben közel megduplázódott. 2025-ben több amerikai költözött Németországba és Írországba, mint ahányan onnan az Egyesült Államokba.

A mobilitás új logikája

A folyamatot alapvetően a „work from anywhere” modell erősíti, amely leválasztotta a munkavégzés helyét a lakóhelyről.

A magasan képzett munkavállalók így már nemcsak munkahelyet, hanem országot is választanak, figyelembe véve a megélhetési költségeket, az életminőséget és a társadalmi környezetet.

A kivándorlás ugyanakkor nem egyirányú veszteség. A brain drain mellett megjelent a brain gain jelensége is: miközben egyes országok munkaerőt veszítenek, mások nyernek, és a tudás globálisan áramlik. A körforgásos migráció is erősödik, sokan később hazatérnek, tapasztalattal és tőkével.