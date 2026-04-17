Deviza
Megújul a főváros két ikonikus tere

Hamarosan újjászületik a Madách tér környezete, valamint a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, az Örs vezér tere is. A budapesti beruházások célja mindkét esetben egy élhetőbb, zöldebb és jobban használható városi tér kialakítása.
VG
2026.04.17, 13:31
Frissítve: 2026.04.17, 13:35

Szerdán megkezdődött a belvárosi Madách tér, pontosabban a Madách Imre út Rumbach Sebestyén utca és Asbóth utca közötti szakaszának teljes, faltól falig történő megújítása. A beruházás részeként az úttest és a járda egy szintbe kerül, új burkolatot kap, és átépítik a Madách Imre út–Rumbach Sebestyén utca kereszteződést is az akadálymentes közlekedés érdekében. A fejlesztés során 15 új fát ültetnek, és mintegy 160 négyzetméterrel bővül a zöldfelület, míg a meglévő dézsás fákat a kerület más pontjaira helyezik át. A kivitelezés két ütemben zajlik, és a tervek szerint 120 napon belül befejeződik – számolt be róla az Építészfórum.

Megújul Budapest két ikonikus tere. A képen a Madách tér felújításának látványterve / Fotó: Erzsébetváros Önkormányzata

Újjászületik a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, az Örs vezér tere is

Ezzel párhuzamosan megújul az Örs vezér tere is – jelentette be Rózsa András, Zugló polgármestere. A cél egy rendezettebb, biztonságosabb és jobban működő közlekedési és közösségi tér kialakítása, amely naponta több tízezer ember használatát szolgálja. A tervezést jelentősen befolyásolta a tér alatt húzódó kiterjedt közműhálózat, ennek ellenére egy átláthatóbb, könnyebben használható városi környezet jöhet létre. 

Az első változások már idén nyáron láthatók lesznek, a teljes megújítás pedig ütemezetten valósul meg 

– írja.

Az Örs vezér tere felújításának látványterve / Fotó: Rózsa András / Facebook

A burkolatok átalakítása és az akadályok megszüntetése egyértelműbb kapcsolatokat hoz létre a HÉV, a BKK-megállók, valamint a Sugár Üzletközpont és az IKEA Örs vezér tere irányába. A Sugár melletti pavilonsor elbontásával nyitottabb tér alakul ki, a kerékpáros közlekedés pedig folytonossá válik. 

A fejlesztés részeként új ivókút létesül a tér központjában, amely találkozási pontként is szolgál majd, és akár egy későbbi köztéri alkotásnak is helyet adhat ez a zóna. Megmarad a közbiztonsági pont is, kiegészülve fix pihenőhelyekkel. A tervek szerint a tér egyik végén egy új, könnyen megközelíthető nyilvános illemhelyet is kialakítanak – írta cikkében az Origo.

