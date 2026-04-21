Folytatódik a Budapest-Belgrád vasút kálváriája: újabb időpontot dobtak be, mikor indulhat el a személyforgalom

Az előzetes tervekhez képest tovább tolódhat a Budapest–Belgrád vasútvonal teljeskörű elindítása. A vonatbefolyásoló rendszer tesztelése ugyanis lassan halad, emiatt még akár hónapokig kell várni a személyforgalom elindulásig a magyar és a szerb főváros között gyors és közvetlen összeköttetést biztosító vasútvonalon.

Még várni kell a személyforgalom induására a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az InfoRádió által megkérdezett szakíró, Tevan Imre szerint akár még fél évig is eltarthatnak a tesztek a személyforgalom elindulásáig a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A személyszállítás elindítását korábban az Építési és Közlekedési Minisztérium a vonatbefolyásoló rendszer átadásához kötötte, ez azonban nem történt meg.

„Elvileg már lehetne közlekedni a Budapest–Belgrád vonal magyar szakaszán, ezért is mennek már a tehervonatok. De az előírások szerint ez egy alacsonyabb biztonsági szint, aminek az a következménye, hogy maximálisan 100 kilométer/óra sebességgel szabad ilyen pályán menni, ha arról döntene bárki, akkor ilyen sebességgel elindulhatna a személyszállítás” – emelte ki Tevan, hozzátéve, hogy az ETCS (European Train Control System) tesztelése folyik, ami tulajdonképpen egy informatikai berendezés.

Ezt a rendszert kétszer is fogják minősíteni, és ez akár nagyon sokáig is eltarthat, bármikor szembejöhet egy akkora probléma, ami nagyobbnak tűnik. De ha optimisták vagyunk, és ilyen nem lesz, akkor jó esetben azt is el tudnám képzelni, hogy nyárra megvannak ezek a papírok. Őszre, jövő év elejére meglátjuk

– mondta a szakíró.

Tevan Imre kiemelte, hogy a kínai szakemberek ugyan magas színvonalon dolgoznak, de az európai rendszerekkel nehezen boldogulnak. Sok problémát okoznak a közúti átjárók, tehát a sorompók. Nyilvánvaló, hogy a sorompónak együtt kell működnie egyrészt a biztosítóberendezéssel, másrészt a vonatbefolyásolóval is, és úgy tűnik, hogy ez okozta a problémát, mivel ilyenek Kínában nem nagyon vannak, hiszen ott ezek a vonalak, pláne a nagysebességűek, szintkülönbséggel épülnek, nincs közúti átjáró. Ezért a szakíró szerint könnyen elképzelhető, hogy ez a kínaiaknak nem megy rutinból.