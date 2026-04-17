Gulyás Gergely váratlan bejelentést tett: döntött kormány az üzemanyag védett áráról, Orbán Viktor aláírta – de ez még nem elég

Merész vállalásnak tűnik a védett ár tartása, de az ígéret elhangzott

A választáson győztes Tisza Párt elnöke, Magyar Péter arra tett ígéretet, hogy a hamarosan felálló új kormány megtartja a védett árak rendszerét. Ez az előzetes bejelentés annak belátására utalhat, hogy még a jelenlegi, kiélezett üzemanyag-ellátási helyzetben sem lehet abba a helyzetbe hozni az autósokat, hogy a piaci viszonyokat tükröző, a védett árnál jóval magasabb árakon tankoljanak.
VG
2026.04.17, 13:45
Frissítve: 2026.04.17, 13:55

Magyar Péter új kormánya a gázolajnál és a benzinnél is megtartja, egyelőre határozatlan időre, a védett árakat – ezt azután jelentette be a miniszterelnök-jelölt, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint a Mol felső vezetésével. A találkozón pártja képviseletében Kapitány István és Kármán András is részt vett. A védett ár rendszerét a jelenlegi kormányzat vezette be a Barátság kőolajvezeték leállása nyomán, amelyet követően az iráni háború okozta energiapiaci sokk következtében meredek emelkedésnek indultak a kőolaj- és -termékárak – áll az Origo cikkében.

Magyar Péter kormányalakításra felkért miniszterelnök-jelölt szerint a felálló új kormány megtartja a védett árat az üzemanyagoknál

Védett ár: marad a rendszer 

A lap cikke szerint az országgyűlési választáson győztes, kormányra készülő Tiszta Párt elnökének bejelentése azért is figyelmet érdemel, mert mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a rendelkezésre álló készletek – részben a kereskedelmi felhalmozás miatt – főleg a benzin esetén csappantak meg látványosan. Emellett különösen hangsúlyos a bejelentés azon eleme, hogy Magyar Péter közlése szerint Magyarországon nem fenyeget ellátási hiány.

A jövőbeni rendelkezésre állást támogathatják a Mol által tengeri szállítással rendelkező kőolajszállítmányok finomítói beérkezései is, valamint nemrég Zelenszkij ukrán elnök azt jelentette be, hogy április végén visszakapcsolhatják a Barátság vezetéket.

A Tisza Párt elnökének bejelentése azt is jelenti, hogy a védett árak továbbra is a korábban meghatározottak szerint vonatkoznak kizárólag a magyar üzemanyag-vásárlókra.

Emlékeztetőül: a védett ár a 95-ös benzin esetében 595 forint, gázolaj esetén 615 forint literenként. Magyar Péter jelezte, hogy a védett ár rendszere mindkét típusra fennmarad.

Tegnap, azaz április 16-ána literenkénti piaci átlagárak az alábbiak szerint alakultak:

  • 95-ös benzin: 678 forint,
  • gázolaj: 749 forint.

A Magyar–Hernádi-tárgyalás után az is kiderült, hogy a Mol a korábban bejelentettekhez képest később fizet osztalékot a részvényeseknek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
