Dübörög az online használtruha-piac: mutatjuk, mikor kell adózni a Vinteden történő értékesítés után
Elképesztő sikertörténetet tudhat magáénak a 2008-ban Litvániában alapított online piactér, a Vinted. Tavalyi forgalma már meghaladta az egymilliárd eurót, és a magyarok is egyre többen adják el a már nem használt, felesleges dolgaikat a platformon. Noha az adózást nem befolyásolja az eladás helyszíne – legyen az a Vinted vagy épp más online vagy offline piactér –, bizonyos szempontokra figyelni kell az értékesítés során.
Miért ritka az adókötelezettség a Vinted-eladók esetében?
- A személyes tárgyak eladása általában nem adóköteles.
- Ha az eladásokból származó éves nyereség kevesebb mint 200 ezer forint, akkor nem kell adózni utána.
- Általában csak a nyereséget termelő üzleti eladóknak kell adózniuk (a nyereség azt jelenti, hogy egy terméket többért értékesítette az eladó, mint amennyiért vette).
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy annak kell adóznia, aki egy év alatt 30 olyan tranzakciót bonyolított le, amelyben ő volt az eladó, és termékeinek összértéke meghaladta a 600 ezer forintot – írják a Vinted oldalán.
Tehát,
ha egy év alatt a megunt dolgok eladásából nem folyik be több mint 600 ezer forint, akkor nem kell adóbevallást készíteni, és adót sem kell fizetni.
Azonban 600 ezer forint bevétel fölött ki kell számolni a jövedelmet. Bevétel mínusz költség = jövedelem. A költség a megszerzésre fordított összeg (például a vételi ár) plusz az esetleges értéknövelő beruházás, valamint a szerzéssel és az eladással kapcsolatos kiadás – tisztázza a NAV.
Mekkora jövedelemig nem kell adózni?
A jövedelem 200 ezer forintig adómentes. E fölött adót kell fizetni, amely a jövedelem 15 százaléka. A 15 százalék személyijövedelem-adót az adott évet követő május 20-ig, az szja-bevallásban kell megfizetni. Fontos, hogy a felsorolt szabályok az alkalmankénti, nem az üzletszerűen történő eladásokra vonatkoznak.
Mi számít üzletszerűségnek?
A tartós vagy rendszeres haszonszerzéssel járó árusítás már gazdasági tevékenység, amire nem a felsorolt szabályok érvényesek. Ennek legjellemzőbb példája, ha az eladó másoktól kifejezetten azért vásárol vagy gyűjt össze különböző, akár használt dolgokat, hogy azt haszonnal továbbadja.
Mit kell ilyenkor tenni?
- be kell jelentkezni a NAV-hoz, és adószámot kell kérni,
- számlát, nyugtát kell adni,
- az áfaalanyiságról is nyilatkozni kell: ha valaki nem választott alanyi adómentességet, akkor áfát kell fizetni,
- áfabevallást kell beadni,
- a jövedelem után negyedévente szja-előleget kell fizetni,
- az év közben megfizetett szja-előleget az szja-bevallásban szerepeltetni kell.
Milyen fizetnivalóval kell számolni?
Az önálló tevékenységből származó jövedelem után 15 százalékos szja-t és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetni. A mentesség itt is érvényes 600 ezer forint bevételig. A 200 ezer forintos jövedelemhez kapcsolódó adómentességi szabály azonban nem alkalmazható – derül ki a NAV tájékoztatásából.
A NAV is kapcsolatban áll a Vinteddel
A Vinted és a hasonló online piacterek szoros összeköttetésben vannak a hatóságokkal – írja a Hóvége. Az erről szóló Dac7 szabályzat az európai uniós tagországok közötti információcserét segíti elő, megakadályozva az adóelkerülést. A jogszabályok értelmében a platformok kötelesek jelentést küldeni a NAV-nak minden olyan eladóról, aki egy naptári évben eléri a 30 tranzakciót vagy a 2000 eurós (kb. 800 ezer forintos) bevételt. Azaz bizonyos mennyiségű vintedes értékesítés után ki kell tölteni egy ún. DAC7-jelentést. A DAC7-es jelentéstétel azonban nem jár automatikusan adózási kötelezettséggel – derül ki az Origo cikkéből.