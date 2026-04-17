Dübörög az online használtruha-piac: mutatjuk, mikor kell adózni a Vinteden történő értékesítés után

A Magyarországon 2022-ben megjelent Vinted egyre nagyobb népszerűségnek örvend a felhasználók körében. A NAV tájékoztatása szerint a nagy adok-veszek közepette azonban nem árt figyelemmel lenni a hatályos jogszabályokra, ugyanis bizonyos bevétel felett a használt cikk értékesítése a Vinteden már adóköteles.
2026.04.17, 13:09
Frissítve: 2026.04.17, 13:18

Elképesztő sikertörténetet tudhat magáénak a 2008-ban Litvániában alapított online piactér, a Vinted. Tavalyi forgalma már meghaladta az egymilliárd eurót, és a magyarok is egyre többen adják el a már nem használt, felesleges dolgaikat a platformon. Noha az adózást nem befolyásolja az eladás helyszíne – legyen az a Vinted vagy épp más online vagy offline piactér –, bizonyos szempontokra figyelni kell az értékesítés során.

Bizonyos bevétel felett a használt cikk értékesítése a Vinteden is adóköteles / Fotó: Jean-Marc Barrere / Hans Lucas via AFP

Miért ritka az adókötelezettség a Vinted-eladók esetében?

  • A személyes tárgyak eladása általában nem adóköteles.
  • Ha az eladásokból származó éves nyereség kevesebb mint 200 ezer forint, akkor nem kell adózni utána.
  • Általában csak a nyereséget termelő üzleti eladóknak kell adózniuk (a nyereség azt jelenti, hogy egy terméket többért értékesítette az eladó, mint amennyiért vette).

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy annak kell adóznia, aki egy év alatt 30 olyan tranzakciót bonyolított le, amelyben ő volt az eladó, és termékeinek összértéke meghaladta a 600 ezer forintot – írják a Vinted oldalán.

Tehát, 

ha egy év alatt a megunt dolgok eladásából nem folyik be több mint 600 ezer forint, akkor nem kell adóbevallást készíteni, és adót sem kell fizetni.

Azonban 600 ezer forint bevétel fölött ki kell számolni a jövedelmet. Bevétel mínusz költség = jövedelem. A költség a megszerzésre fordított összeg (például a vételi ár) plusz az esetleges értéknövelő beruházás, valamint a szerzéssel és az eladással kapcsolatos kiadás – tisztázza a NAV.

Mekkora jövedelemig nem kell adózni?

A jövedelem 200 ezer forintig adómentes. E fölött adót kell fizetni, amely a jövedelem 15 százaléka. A 15 százalék személyijövedelem-adót az adott évet követő május 20-ig, az szja-bevallásban kell megfizetni. Fontos, hogy a felsorolt szabályok az alkalmankénti, nem az üzletszerűen történő eladásokra vonatkoznak.

Mi számít üzletszerűségnek?

A tartós vagy rendszeres haszonszerzéssel járó árusítás már gazdasági tevékenység, amire nem a felsorolt szabályok érvényesek. Ennek legjellemzőbb példája, ha az eladó másoktól kifejezetten azért vásárol vagy gyűjt össze különböző, akár használt dolgokat, hogy azt haszonnal továbbadja.

Mit kell ilyenkor tenni?

  • be kell jelentkezni a NAV-hoz, és adószámot kell kérni,
  • számlát, nyugtát kell adni,
  • az áfaalanyiságról is nyilatkozni kell: ha valaki nem választott alanyi adómentességet, akkor áfát kell fizetni,
  • áfabevallást kell beadni,
  • a jövedelem után negyedévente szja-előleget kell fizetni,
  • az év közben megfizetett szja-előleget az szja-bevallásban szerepeltetni kell.

Milyen fizetnivalóval kell számolni?

Az önálló tevékenységből származó jövedelem után 15 százalékos szja-t és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetni. A mentesség itt is érvényes 600 ezer forint bevételig. A 200 ezer forintos jövedelemhez kapcsolódó adómentességi szabály azonban nem alkalmazható – derül ki a NAV tájékoztatásából.

A NAV is kapcsolatban áll a Vinteddel

A Vinted és a hasonló online piacterek szoros összeköttetésben vannak a hatóságokkal – írja a Hóvége. Az erről szóló Dac7 szabályzat az európai uniós tagországok közötti információcserét segíti elő, megakadályozva az adóelkerülést. A jogszabályok értelmében a platformok kötelesek jelentést küldeni a NAV-nak minden olyan eladóról, aki egy naptári évben eléri a 30 tranzakciót vagy a 2000 eurós (kb. 800 ezer forintos) bevételt. Azaz bizonyos mennyiségű vintedes értékesítés után ki kell tölteni egy ún. DAC7-jelentést. A DAC7-es jelentéstétel azonban nem jár automatikusan adózási kötelezettséggel – derül ki az Origo cikkéből.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
